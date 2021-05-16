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Зеленський (17470) Рябошапка Руслан (405) Єрмак Андрій (1230)

Єрмак - це зло, ключова проблема Зеленського, для якого є основним джерелом інформації, - Рябошапка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак - це зло, ключова проблема Зеленського, для якого є основним джерелом інформації, - Рябошапка

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак - ключова проблема Володимира Зеленського.

Таку думку висловив в інтерв'ю Радіо Свобода колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що Єрмак - це зло. Єрмак - це одна з ключових проблем, можливо, ключова проблема Зеленського. Вона полягає не тільки в тому, що Єрмак є ключовим джерелом інформації для Зеленського, але і в тому, що у Єрмака є своя власна система цінностей, яка полягає в тому, що нам потрібно дивитися на північ і на схід, а не на захід", - сказав ексгенпрокурор.

За його словами, Єрмак "міг втягнути Україну в грандіозний скандал" у відносинах з представниками 45-го президента США Дональда Трампа.

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Рябошапка вказав, що саме Єрмак був одним з тих, хто в кулуарах домовлявся з командою Трампа і його адвокатом Рудольфом Джуліані. Єрмак був переконаний в перемозі Трампа і переконував у цьому Зеленського, "формував його світогляд в тому напрямку, що нам необхідно підтримувати ту команду". "Я не виключаю, що Росія десь теж підігравала Єрмаку в цій історії і намагалася підіграти так, щоб втягнути Україну в цей скандал", - зазначив ексгенпрокурор.

Він вважає, що в історії, коли "від Єрмака вимагали сказати, що Україна була винна у втручанні в вибори в США", Росія виводила себе з-під удару "і намагалася підставити Україну".

Рябошапка також заявив, що "Єрмак - це людина, для якої Москва ближче, ніж Вашингтон".

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Топ коментарі
+49
не будет медель, будет другая "пендель"; не стало богдана вылез єрмакъ, уйдет єрмакъ, придет очередной кварталец-95 - проблема в бубочке.
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16.05.2021 00:14
+38
Клоун так і залишиться клоуном.
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16.05.2021 00:21
+31
"Я думаю, что Ермак - это зло "
І Рябошапка - це таке ж саме зло, як і Єрмак, бо саме Рябошапка зламав долі абсолютно невинуватим людям : Кузьменко, Дугарь та Ріфмастеру. І скоїла цей злочин Рябошапка саме на користь Зєлупи, Єрмака та Авакова. А зараз ця Рябошапка тупо намагається забовтати в інформпросторі свій власний злочин.
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16.05.2021 03:19
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Ермак - зло. Зеленский этого не понимает. Выходит, Зеленский дурак=идиот, или предатель, который отрабатывает задачу уничтожения Украины.
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16.05.2021 16:45 Відповісти
Повесить агента Кремля!!!
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16.05.2021 18:07 Відповісти
Вирок виконати не зволікаючи !
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17.05.2021 07:55 Відповісти
Зло номер 1 - это криворожеская мразина и по совместительству шут гороховый, который из-за 73% дебилов, которые притащились на выборы, из тех 30%, которые вообще пришли на выборы, теперь изображает из себя якобы президента.
Все остальное дерьмо возле него - это его производные по пословице " яблоко от яблони..."
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16.05.2021 19:33 Відповісти
Золотые слова Ольга. Только 73% дебилы вас все одно не прочитают. Они Скотов смотрят, им некогда.
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16.05.2021 22:50 Відповісти
ЯкщоЄр ак - зло, а це зло в українську політику привів Зєлєнскій, то без Зєлєнского цього зла не було б? Тоді Зєлєнскій теж зло? 😵😰
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16.05.2021 20:55 Відповісти
Як ви здогадалися, а це було видно ще до виборів.
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17.05.2021 07:59 Відповісти
Шановна, це не до мене. Я у Зєлєнскому не те, що президента українського ніколи не бачив, але й українського ГРОМАДЯНИНА. 😊
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17.05.2021 09:20 Відповісти
Аваков, как по мне, входит в основные враги Украины точно. Полицией он уже давно не занимается, разве что тендер какой, так там ему интересно. Своя ручная армия имеется, что для власти лучше в этом обвинить Семенчеко, у которого ее нет, чем Авакова, бо страшно.
С такими "потужними" волосатыми министрами нам в ЕС точно делать нечего!
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16.05.2021 21:08 Відповісти
Тією армією опікується не волосатий, а рудий кацап-єдинорос Коротких.
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17.05.2021 08:03 Відповісти
ермак это проблема Украинны.а проблемы зеленского мало кого интересуют.
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16.05.2021 21:58 Відповісти
я всегда думал , а вот интересно за что зебилы выбрали себе президентом артиста разговорного жанра?
может он разбирался в госуправлении лучше, чем Порох ?

или имел реальный, четкий план и опыт как улучшить жизнь пересичного...
а может действительно имел гениальнейший план окончания войны и возврата Крыма ?
нет, он наверно хорошо знал инженерию, технологии , науку и юридическое дело ?..
но нет, всё у меня сводилось к одному - к телевизору...
и тогда я понял, что телевизор, так зовут современного всемогущего Бога, который управляет , безмозглой толпой, мечтающей улучшить свою жизнь, не думая, не вкладывая и не теряя...
этот умный бытовой прибор - телевизор делает зебилов, побеждает зебилов, всегда и в нужное ему время и за это зебилы ему платят всё дороже и дороже с каждым годом !
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16.05.2021 23:04 Відповісти
А що тут думати багато, якщо сказати гірку правду, то половина з тих, що голосували проти Пороха, -- вони голосували проти незалежності України, тобто проти Армії, Мови і Віри...
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17.05.2021 08:16 Відповісти
Проблема не в ермаке,а в прэЗЕденте- велосипеде,на котором катаются олигархи.,,Іноді по черзі,а іноді так,,.
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16.05.2021 23:40 Відповісти
Єрмак - це зло, ключова проблема Зеленського, для якого є основним джерелом інформації, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4116
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17.05.2021 00:21 Відповісти
Если вишня войдет, не думаю это будет долго продолжатся.
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17.05.2021 05:45 Відповісти
Схоже, у серпентарії стало тісно...
Єрмак - це зло, ключова проблема Зеленського, для якого є основним джерелом інформації, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1285
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17.05.2021 15:17 Відповісти
Скромно-подхалимный Рябошапка "гневно разоблачает" клоунов во власти Ермака, разумкова, арахмию, корниенка и др. недалёких умом "государственных деятелей", внезапно оказавшихся и смачно хрюкающих у корыта власти, и других клоунов из администрации-"офиса" клоуна Зеленского, а так и не решился сказать главное - всё зло исходит от самого Циничного Клоуна, сидящего на троне президента!...
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17.05.2021 19:14 Відповісти
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