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Байден у розмові з президентом Палестини Аббасом: ХАМАС має припинити ракетний обстріл Ізраїлю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден у розмові з президентом Палестини Аббасом: ХАМАС має припинити ракетний обстріл Ізраїлю

Президент США Джо Байден 15 травня провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Палестини Махмудом Аббасом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з опублікованою на сайті президента США інформацією, в розмові з Нетаньяху Байден підтвердив "рішучу підтримку права Ізраїлю на захист від ракетних обстрілів ХАМАС й інших терористичних угруповань в Газі" і засудив напади на міста. Він привітав заяви прем'єр-міністра та інших лідерів проти актів ненависті і закликав до подальших дій "щодо притягнення до відповідальності войовничих екстремістів і встановлення спокою". Крім того, лідери обговорили напруженість в Єрусалимі "і висловили спільне бажання, щоб Єрусалим став місцем мирного співіснування людей усіх віросповідань і будь-якого походження".

При спілкуванні з президентом Палестини Байден висловив прихильність США зміцненню американо-палестинського партнерства. Він повторив посили, що Єрусалим повинен стати місцем мирного співіснування всіх людей, а права палестинців повинні дотримуватися.

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"Президент Байден поінформував президента Аббаса про дипломатичний взаємодії США щодо триваючого конфлікту і підкреслив, що ХАМАС повинен припинити ракетний обстріл Ізраїлю. Вони висловили спільну стурбованість тим, що ні в чому не винні цивільні особи, включаючи дітей, трагічно загинули в результаті триваючого насильства. В зв'язку з цим він підкреслив недавнє рішення США відновити надання допомоги палестинському народу, включаючи економічну та гуманітарну допомогу в інтересах палестинців на Західному березі і в Секторі Гази", - йдеться в публікації на сайті президента США.

Байден також висловив упевненість, що врегулювати ситуацію дві держави повинні за столом переговорів.

Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.
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Топ коментарі
+11
наличие кацапоракет с инструкторами
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16.05.2021 02:28
+10
сначала сдачу нужно огрести, шобы каазлабаду не повадно было даже мечтать об 1000 роисракет, вместе с ааленьими инструкторами. у ХАМАСА
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16.05.2021 01:40
+7
Вы не всю инфу впитали. Байден также поддержал Израиль в его противостоянии нападкам со стороны российско-хамасовских террористов. Вы правильно подметили , что Байден проявляет благодушие к палестинскому напрду, который стал заложником прокацапо-хамасовских террористов. Израиль тже использует , защищаясь и упреждая новые атаки террористов, только высокоточное оружие , применение которого минимизирует неизбежные жертвы среди мирного населения.
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16.05.2021 02:22
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16.05.2021 01:21 Відповісти
сначала сдачу нужно огрести, шобы каазлабаду не повадно было даже мечтать об 1000 роисракет, вместе с ааленьими инструкторами. у ХАМАСА
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16.05.2021 01:40 Відповісти
Как я понял -- Байден против сдачи... ...и вообще: Байден выразил приверженность США укреплению американо-палестинского партнерства. Он повторил посылы, что Иерусалим должен стать местом мирного сосуществования всех людей, а права палестинцев должны соблюдаться.

В этой связи он подчеркнул недавнее решение США возобновить оказание помощи палестинскому народу, включая экономическую и гуманитарную помощь в интересах палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа
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16.05.2021 01:46 Відповісти
Вы не всю инфу впитали. Байден также поддержал Израиль в его противостоянии нападкам со стороны российско-хамасовских террористов. Вы правильно подметили , что Байден проявляет благодушие к палестинскому напрду, который стал заложником прокацапо-хамасовских террористов. Израиль тже использует , защищаясь и упреждая новые атаки террористов, только высокоточное оружие , применение которого минимизирует неизбежные жертвы среди мирного населения.
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16.05.2021 02:22 Відповісти
Та всё я уже впитал и выпотел...*)
Байден против войны. ...значит, оружие не понадобится... -- а без США, Израиль не потянет.
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16.05.2021 02:42 Відповісти
смотри в глаза Байдена .-"Я часто думаю одно,а делаю совсем другое" Байден у розмові з президентом Палестини Аббасом: ХАМАС має припинити ракетний обстріл Ізраїлю - Цензор.НЕТ 1679
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16.05.2021 10:00 Відповісти
А скільки палестинських дітей ізраїль покалічив шрапнеллю, що лишилися без рук і без ніг? Окупанти чортові.
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16.05.2021 14:55 Відповісти
А может быть хамасу стоило сто раз подумать, прежде чем начинать выпускать тысячи ракет по Израйлю? Девушка, включайте, блин, мозги, когда что-то изрекаете. Наверно украинцы тоже сильно обижают даунбасян? Не фиг было лезть к Израйлю, они прекрасно знали , куда лезли, и прекрасно понимали, что за этим последует. Теперь пусть отгребают, если слова не доходят. Израйль их перед обстрелом еще и предупреждает , куда будет стрелять. А хамасовцы предупреждают? Разве что, тварь, твоего любимого *****. За детей она обеспокоилась без рук и ног. Все начинается с родителей этих детей, которые не имеют мозга и совести.
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16.05.2021 19:43 Відповісти
Тут проскочила інформація, що "неіснуючий" ВМФ Ізраїлю 13 травня перехопив у Середземному морі торгівельні судна, що йшли в сектор Газа, в трюмах яких везли "гуманітарку" для ХАМАС... "Стріляючу"... Вся - російського виробництва...
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16.05.2021 05:49 Відповісти
***** внимание от Украины отводит дав отмашку Хамасу... Давай Нетаньяху, продолжай и дальше вместе с израильской ватой искать бандеровцев в Украине. Вы сделали это вместе!
Еще один урок того, как заигрывать с Террорашкой.
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16.05.2021 02:19 Відповісти
А можно прояснить, что явилось причиной обстрелов ?
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16.05.2021 02:20 Відповісти
наличие кацапоракет с инструкторами
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16.05.2021 02:28 Відповісти
Так разве Израиль не знает, что по нему лупят российскими ракетами ?
Израиль с путиным в полном контакте - значит, там обо всём договорились.
Значит, по Израилю стреляют туда, где ущерб минимален.
А в ответ идёт уже полновесный удар, который и надо было обосновать.
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16.05.2021 15:19 Відповісти
Мутная история) Насколько я понял, то арабы продали свои дома евреям... В итоге и деньги получили, и не выселились.) Естественно суд стал на сторону покупателей) А дальше дело техники, кто там будет разбираться почему их выселили) А насчет тех, кто бушует на улицах... Израилю просто нужно вернуть их туда, откуда сбежали их родители... Пусть поживут в Газе
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16.05.2021 04:28 Відповісти
Читав на днях - привід був цікавий. Класика. У арабському кварталі Єрусалима кілька євреїв купили у власників будинки... З землею. Поки нові власники переоформляли документи, араби, в стилі наших циган, самовільно заселилися у пустуючі будівлі, звільнені попередніми власниками. Нові господарі прийшли, а там - "квартиранти". І виселяться не збираються... Ну, люди в суд звернулися... "Тягомотина йшла кілька років. За той час "квартиранти" там "прижилися" і стали вважать це житло своїм. Коли суд виніс остаточне рішення про їх виселення, ті "гвалт підняли". І закрутилася "буча". Домішалося ще кілька конфліктних ситуацій між євреями та арабами. І тут - "вишенька на тортику" - в Тік-ток" запустив "хтось" "флешмоб" - "удар єврея"... Хто хоче приєднаться до флешмобу, повинен публічно підійти до єврея, ударить його, а потім викласти в Інтернет відео. ("Хто" це організував, сумніваться не треба...). Коли це все стало "розбухать", євреї спробували порядок навести. Підключився ХАМАС... І "понеслось"...
Тобто, чітко спланована провокація, щоб викликать "бучу" на Близькому Сході і нафта підскочила в ціні...
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16.05.2021 06:03 Відповісти
Так ракеты - это просто продолжение флэшмоба ?
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16.05.2021 06:17 Відповісти
Ага...
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16.05.2021 06:46 Відповісти
Скоро так в Украине, иностранцы и олигархи имеющие иные гражданства, будут скупать землю вместе с домами. Скупать целыми областями. И в дома заселять иностранцев. И в каких-то областях не останется ничего украинского. Можно понять что будет в результате.
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16.05.2021 11:53 Відповісти
Нам до вашого Сибіру і Далекого Сходу, ще далеко... Поки буряти "русский мир" на Донбасі захищали, Путін їх землю віддав у оренду китайцям, по 5 доларів за гектар, на 50 років... На ділянках стоять китайські прапори, озброєна охорона, і ганяють недобитих "господарів землі бурятської", як "котів помийних"...
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16.05.2021 12:10 Відповісти
Вы сделали это вместе!

Байден в разговоре с президентом Палестины Аббасом: ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля - Цензор.НЕТ 2140
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16.05.2021 02:21 Відповісти
У них свої "топ-игрьі". І охота.
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16.05.2021 15:01 Відповісти
_Байден "...в разговоре с Нетаньяху Байден подтвердил "решительную поддержку права Израиля на защиту от ракетных обстрелов ХАМАС и других террористических группировок в Газе" и осудил нападения на города" И тот же Байден "выразил приверженность США укреплению американо-палестинского партнерства". Мелет что попало, трепло! Ведёт себя как грёбаный шизик!
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16.05.2021 03:07 Відповісти
А что не так? Байден - против кацапохамас-террористов, но не против палестинского народа.
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16.05.2021 04:14 Відповісти
Если Байден подружится с палестинцами, кремлядь проиграет на Ближнем Востоке.
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16.05.2021 04:17 Відповісти
Нет такого народа, и никогда не было.
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16.05.2021 06:13 Відповісти
в 64-му придумали чекісти той народ
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16.05.2021 06:55 Відповісти
Главарь террористической ООП - "президент Палестины" ?
Аффтар, не выходи в эфир в нетрезвом виде.
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16.05.2021 06:12 Відповісти
Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям/ Израиль союзница Путина в его войне с Украиной. Украинцам вписываться за Израиль что за страну союзницу Гитлера.
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16.05.2021 06:13 Відповісти
Ізраїль не визнав Голодомор. Це країна хижацька і недалека від фашистської раші.
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16.05.2021 15:06 Відповісти
Нам лучше держать озабоченный нейтралитет. Хамас, как и все шииты - союзники РФ. Евреи нам ближе исторически, но сам Израиль не сказал бы, что нам друг. Голодомор не признают, беспилотники не продают, посол Израиля регулярно постит ватные украинофобские закидоны.
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16.05.2021 07:42 Відповісти
чего это "Евреи нам ближе исторически"?? тем что голодомор устроили? хороша близость...
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16.05.2021 15:01 Відповісти
Євреї історично паслися в Україні, ніхто і ніколи з них фізично не працював, хіба, може, зрідка асимільовані.
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16.05.2021 15:11 Відповісти
Розпалювання конфлікту - це і є ціль Путіна.
Хаос усюди, по всьому світу.
Ціль Путіна - хаос в Анголі, в Ізраїлі, в Україні , в Європі , на Близькому Сході , в Білому Домі !!
Це і є цілі путінської Росії.
Вони вже досягли своїх цілей.
Це психічнохворі люди, від яких варто очікувати чого завгодно. І ми зі своїм раціональним мисленням не здатні зрозуміти мотивацію Російської Федерації і особисто путліна !
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16.05.2021 07:44 Відповісти
Просто вони виконують "Заветьі Ленина" про "всемирную революцию" і "пролетарии всех стран соединяйтесь!"
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16.05.2021 15:15 Відповісти
А також свій "Интернациональньій долг".
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16.05.2021 15:17 Відповісти
Сказано - Хамас во всем обвинил Израиль. Но нам не дают никаких аргументов, ни одной стороны ни другой. Но таким образом нами манипулируют и пытаются опустить до уровня не думающих полуживотных.
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16.05.2021 07:49 Відповісти
Это все дикая школа журналистики СССР.
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16.05.2021 07:57 Відповісти
Навіть "полуживотньіе" розуміють, що Ізраїлю бракує землі і води. Євреї окупували Палестину, місцевих жителів зігнали в сектор Газа, але їм цього мало, бо багато євреїв прибуває з інших країн до Ізраїлю на пмж. Тому почали тіснити палестинців у секторі, вести своє будівництво, а також виселяти їх від храму в Єрусалимі, де вони жили з покон віків.
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16.05.2021 15:25 Відповісти
І ці люди забороняють нам колупатися в носі?
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16.05.2021 07:54 Відповісти
Абасс- коррумпированный палестинец,предавший своих соотечественников и НЕ имеющий у них авторитета. Это все равно что с бомжем договариваться,результат тот же. А на деньги от вас он таки неплохо поживет.
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16.05.2021 07:55 Відповісти
У нас власть не менее коррумпированная чем они. Так что не нам высокомерно к ним относиться.
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16.05.2021 08:01 Відповісти
Абсурдно израильско- палестинские отношения сводить к коррумпированности лидера палестинцев.
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16.05.2021 08:19 Відповісти
Вы думаете? Ясира Арафата помните? Если он объявлял"дни неповиновения" у израильтян начинался ад. Конечно,по Вашему,лидер пользующийся поддержкой своего народа,не причем. Какие глупости,особо в отношении мусульман.
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16.05.2021 08:40 Відповісти
" особо в отношении мусульман". А христові походи давно закінчилися? Чи й досі продовжуються, щоб убивати й грабувати...
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16.05.2021 15:41 Відповісти
Байден предложил ПДЧ палестинскому правительству.
Байден в разговоре с президентом Палестины Аббасом: ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля - Цензор.НЕТ 9727
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16.05.2021 08:42 Відповісти
Байден слабак, с террористами разговоры не разговаривают.
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16.05.2021 08:53 Відповісти
А Байден может и Пушилину позвонит? Он тут тоже президент Какой же это пздц
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16.05.2021 09:04 Відповісти
"Держава" та палестинська фіктивна, віртуальна, Аббас нічого не контролює і не має жодного впливу на фінансований Іраном і Росією ХАМАС, який сенс до нього звертатись? Може цим Байден якраз хотів підкреслити нікчемність і фактичну неможливість "палестинської державності"? Тоді він вправно потролив Аббаса.
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16.05.2021 10:00 Відповісти
Росія, як і свого часу СРСР, підтримує палестинські сили. І не лише озброєнням.
Свого часу, нинішній очільник Палестини Махмуд Аббас (він же "Абу Мазен") писав і захищав дисертацію з антиізраїльської пропагандистської тематики у Євгена Примакова в Москві )
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16.05.2021 10:27 Відповісти
Росія і Україну за державу не вважає, ні народу, ні української мови. Усі нації на світі теж зневажає, крім своєї. Так і євреї усіх інших вважають гоями.
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16.05.2021 15:36 Відповісти
Тут багато правильных аргументів наведено, що нам потрібен нейтралітет між сторонами цього конфлікту. Крім того в нас складна в самих ситуація. Ставши на одну сторону ми друзів не отримаємо, а ще ворогів точно.
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17.05.2021 05:10 Відповісти
Хоча деталі відношень між ними вартує обговорювати. Але нам деталі наші постсовєтські журналісти не дають, а нав'язують нам, щоб ми ставали на якусь сторону, в якості аргументів даючи примітивні шаблони.
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17.05.2021 05:22 Відповісти
А деталі обговорювати, по можливості обережно причинно-наслідкові зв'язки.
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17.05.2021 05:29 Відповісти
 
 