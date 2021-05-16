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бойовик (3386) обстріл (21193) тероризм (2786) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

За минулу добу 16 порушень режиму "тиші", поранено воїна. Терористи остріляли з мінометів 120-го калібру кілька населених пунктів, - ООС

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За минулу добу 16 порушень режиму

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. За минулу добу, 15 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані штабу ООС.

Зазначається, що, неподалік населеного пункту Водяне ворог тричі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Поблизу Пісків окупанти тричі здійснили обстріли із мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У напрямку наших позицій, біля населеного пункту Новгородське ворог двічі використав міномети 120-го та 82-го калібрів.

Біля населених пунктів Широкине та Невельське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Також читайте: Від початку доби 15 травня терористи на Донбасі 6 разів порушили перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

У передмісті Строгнатівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Гладосове – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь із автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Учора один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та відправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 16 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Новотошківське  ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів. 

Також читайте: Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику. ФОТОрепортаж
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За минувшие сутки 16 нарушений режима "тишины", ранен воин. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра у ряда населенных пунктов, - ООС - Цензор.НЕТ 815
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16.05.2021 08:20 Відповісти
120 -й калибр - 30 мм ?
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16.05.2021 08:21 Відповісти
Замахали вы уже своей статистикой,может у израильтян поучитесь защищать свою страну или у Азейбарджанцев,хотя возможно что эта страна не ваша
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16.05.2021 08:56 Відповісти
Все правильно, учиться и перенимать опыт надо, за исключением одного манюсенького но.....и у тех, и у других нет такого бесноватого соседа как расейка, у них нет общих границ.
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16.05.2021 09:02 Відповісти
Нащет соседа вы правы,силен сволочь,но бухарик,а по сему туп и трусоват
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16.05.2021 10:17 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей руSSкую тварь, очисти землю Украины!За минулу добу 16 порушень режиму "тиші", поранено воїна. Терористи стріляли з мінометів 120-го калібру кілька населених пунктів, - ООС - Цензор.НЕТ 3624
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16.05.2021 08:57 Відповісти
Кацап чудово розуміє - без України він монгол.
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16.05.2021 08:58 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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16.05.2021 11:15 Відповісти
 
 