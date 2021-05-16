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Байден (2328) журналістика (1616) Ізраїль (1230) Нетаньяху (136) обстріл (21178) США (14499)

Байден у розмові з Нетаньяху заявив про підтримку права Ізраїлю на самозахист, але висловив побоювання щодо безпеки журналістів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден у розмові з Нетаньяху заявив про підтримку права Ізраїлю на самозахист, але висловив побоювання щодо безпеки журналістів

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху підтвердив рішучу підтримку права Ізраїлю на самозахист від ракетних ударів "Хамаса" й інших "терористичних" угруповань.

Про розмову  Байдена з Нетаньяху повідомив Білий дім, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна  "Радіо Свобода".

Він також засудив ці нерозбірливі атаки на міста й поселення по всьому Ізраїлеві, мовиться в повідомленні.

Водночас він також висловив занепокоєння щодо безпеки журналістів і наголосив на необхідності їхнього захисту, додали в Вашингтоні.

В офісі Нетаньягу про цю розмову поінформували, що ізраїльський прем’єр подякував президентові США за "недвозначну підтримку права Ізраїлю на самозахист".

При цьому, мовиться в цьому повідомленні, прем’єр Нетаньягу наголосив, що Ізраїль робить усе можливе, щоб уникнути заподіяння шкоди непричетним до насильства особам. Зокрема, заявили в Ізраїлі, доказом цього є те, що з будівель, у яких містяться "терористичні цілі" і по яких завдає ударів Армія оборони Ізраїлю, евакуйовують непричетних перед ударами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден провів переговори з Нетаньяху: Ізраїль "має право захищатися"

Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.
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Топ коментарі
+7
Кремлевская сволочь, снабдившая Хамас тысячами ракет , осуждает Израиль и нагло лезет помиротворствовать !!
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16.05.2021 08:23
+6
Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке права Израиля на самозащиту, но выразил опасения из-за безопасности журналистов - Цензор.НЕТ 766
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16.05.2021 08:37
+6
З тебе берем приклад... Ти сім років у будь-яку тему Пороха приплітаєш...
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16.05.2021 09:01
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Иван Петрович Сидоров на происходящее смотрит через призму Украины. Арабы-палестинцы продали свою землю евреям. Результат-на эту землю приехали евреи со всего света, их количество возросло в 10 раз, стало тесно, арабы начали бунтовать, а евреи их усмирять-Киббия, Сабра, Шатилла, сектор Газа. Украинцы тоже будут продавать свою землю Но не только евреям. А и китайцам. Китайцы-мудрый народ. Есть надежда, что в Украине Киббии, Сабры, Шатиллы, сектора Газа не будет.
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16.05.2021 08:20 Відповісти
Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке права Израиля на самозащиту, но выразил опасения из-за безопасности журналистов - Цензор.НЕТ 3834
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16.05.2021 08:36 Відповісти
У нас беда не в бракованных евреях.
У нас беда в бракованных президентах.
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16.05.2021 08:50 Відповісти
Кремлевская сволочь, снабдившая Хамас тысячами ракет , осуждает Израиль и нагло лезет помиротворствовать !!
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16.05.2021 08:23 Відповісти
Туфта. Кажется им абсолютно пофиг.
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16.05.2021 08:36 Відповісти
Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке права Израиля на самозащиту, но выразил опасения из-за безопасности журналистов - Цензор.НЕТ 766
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16.05.2021 08:37 Відповісти
А там и середины то нет. Арабы и евреи живет вместе.
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16.05.2021 08:40 Відповісти
тут ботам важливо приплести Зеленського в абсолютно любу тему, завдання в нього таке
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16.05.2021 08:55 Відповісти
З тебе берем приклад... Ти сім років у будь-яку тему Пороха приплітаєш...
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16.05.2021 09:01 Відповісти
Як і мені. І на арабів, і на Ізраїль.
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16.05.2021 08:39 Відповісти
Кому "пофиг"? Вашим кацапам кремлівським"? Та вони не знають, що робить!... Вони ж надіялися, що ООН "прищучить" Ізраїль, стане закликать "світову спільноту" "засудить агресивні дії проти мирного населення...", погодиться на роль Росії, як "миротворця".... А вийшло, що Ізраїль "довели до краю", і він "поклав" на "миролюбивае мнение" "довгий" і "товстий", ООН "засунуло язик у сраку" і упирається закликам Росії скликать негайно РадБез ООН, щоб виконать її вимоги. Американська адміністрація підтримала право Ізраїля на оборону від обстрілів і ударів у відповідь.... Блокадою з моря Ізраїль зупинив поставки озброєння в Газу. А "плану Б", у "кремлівських", мабуть, нема в запасі...
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16.05.2021 09:00 Відповісти
Ну дед, у тебя и фантазия.
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16.05.2021 09:56 Відповісти
Не гірша, ніж у тебе і твоїх госодарів...
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16.05.2021 10:10 Відповісти
Основную массу своих ракет ХАМАС и "Исламский джихад" производят сами: они создали в секторе Газа целый производственный комплекс, быстро развивающийся и довольно высокотехнологичный. Израильские и иностранные эксперты считают, что в создании этого комплекса очень помог Иран.
Источник : https://www.bbc.com/russian/features-57115491
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16.05.2021 11:08 Відповісти
Україна понад усе!
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16.05.2021 08:41 Відповісти
Ізраїль тимчасово втрачає підтримку США. В усякому разі видиму
І взагалі США повністю виходять з Афганістану, Сирії, з усього Ближнього Сходу. Байден бачить, що недоречно витрачати два трильйони доларів і близько тисячі загиблих військових США за 20 років і нічого суттєвого не отримавши взамін
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16.05.2021 08:52 Відповісти
Поддержку США? Откуда такие выводы? Или просто с методички передрал?
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16.05.2021 12:17 Відповісти
Потом почитаем посты посла Израиля про украинцев и станет симпатичным Хамас. Народ, не надо вписываться за демократов или республиканцев, арабов или евреев. Особенно, если не знаете, чем одни принципиально лучше других. А если необразованный араб из гетто сектора Газы хуже культурного и образованного еврея, то не шовинизм ли это?
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16.05.2021 08:59 Відповісти
В чистом виде не хуже. Но в виде хамасника-ракетчика точно хуже.
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16.05.2021 10:07 Відповісти
Журналюги знають куди припхались. Нехай щастить.
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16.05.2021 09:05 Відповісти
Сім років війни з Рашою. Українці мали б вже збудувати свій "залізний купол", або хочаб мережу підземних бомбосховищ, як у Газі. Не зроблено НІЧОГО. Зєля навіть заблокував те куце фінансування українських розробок ракетного озброєння - за два роки не дав ні гривні. Про бомбосховища навіть і мова не йдеться. Українці сплять на ящику з дінамітом і пускають бульби з носу. Жити набридло?
_________
Зєлю геть. Дострокові.
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16.05.2021 09:06 Відповісти
Фиг тебе. Хоть поржем (тм) Байден у розмові з Нетаньяху заявив про підтримку права Ізраїлю на самозахист, але висловив побоювання щодо безпеки журналістів - Цензор.НЕТ 1709
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16.05.2021 09:12 Відповісти
Чому жертва завжди винна в тому, що посміла захищатися? Чому ЗМІ завжди на стороні терористів? Можливо, воєн стане менше, якщо знищити кубла таких "ЗМІ"? Не тільки штаби знищувати, а такі кухні "альтернативних фактів", ленін- сталін- геббельс -... пропаганди...
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16.05.2021 09:33 Відповісти
Нечего там делать журнашл*хам. Они всегда рапортуют "пропалестински". Вышвырнуть всех оттуда. Когда война закончится в пользу Израиля, запустить одного обратно. Всё.
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16.05.2021 09:55 Відповісти
Жители Германии в середине 20-го века расплачивались /ковромыми бомбежками на голову/ за свой ВЫБОР /или безразличие/
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16.05.2021 10:09 Відповісти
додам,німці під аплодисменти свого народу бомбили Лондон,Ротердам,Варшаву,Київ....
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16.05.2021 10:41 Відповісти
Журналисты находясь в зоне боевых действий или зонах потенциальной опасности сами несут ответственность за свой выбор, профессии и места нахождения. Не кто не обязан предоставлять им специальную защиту. Да прицельно убивать , снайперским огнем лиц в жилетках " Пресса" нельзя конечно, но если они находятся в гуще врага в зоне боевых действий, где применяется не прицельное стрелковое оружие) то это уже чисто их ответственность и выбор.
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16.05.2021 11:41 Відповісти
Почему Украина не защищается,как Израиль?Убили нашего одного военного,в ответ всю землю вспахать снарядами,откуда стреляли.
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16.05.2021 12:18 Відповісти
Бо терпилы выбрали клована
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16.05.2021 12:21 Відповісти
Мародерський троль заробив копійчинку Байден у розмові з Нетаньяху заявив про підтримку права Ізраїлю на самозахист, але висловив побоювання щодо безпеки журналістів - Цензор.НЕТ 832
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16.05.2021 12:57 Відповісти
 
 