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В Україні за добу від COVID-19 померли 133 людини, зафіксовано 3 620 нових випадків зараження, понад 2 тис. госпіталізовано

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 133 людини, зафіксовано 3 620 нових випадків зараження, понад 2 тис. госпіталізовано

3 620 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за даними Степанова, за минулу добу:

-госпіталізовано – 2 208 осіб;

-летальних випадків – 133;

-одужало – 7 921 особа;

-здійснено тестувань за добу – 38 911 (зокрема методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 2 153 864 особи;

-одужало – 1 857 724 особи;

-летальних випадків – 48 075;

-проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.

Також читайте: Завдяки швидкій кампанії з вакцинації в Італії кількість випадків зараження COVID-19 знизилася на 80%, смертність - на 95%, - Reuters

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та

Херсонській (194) областях.
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ну да, ну да! Вирусу тоже нужны выходные.
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16.05.2021 09:47 Відповісти
На выходных смертность падает в 2-3 раза??? Может старуха в чёрном и с косой тоже отдыхает
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16.05.2021 09:47 Відповісти
В лаболаториях выходной
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16.05.2021 10:41 Відповісти
Ну і коли ці косоокі Cунь Путіна в Чай, що котів з кажанами в суп кидають відповідатимуть за цю чуму, та мільйони жертв, через свої зоофіло-гастрономічні вподобання???
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16.05.2021 20:01 Відповісти
 
 