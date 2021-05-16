З 1 червня Білорусь вводить плату за виїзд транспортом в Україну, Польщу та Литву
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Білорусі обласна рада депутатів Гомельської області, що межує з Україною, з 1 червня вводить місцевий збір за перетин кордону на виїзд транспортом. Аналогічне рішення ухвалили і в Гродненській області, що на кордоні з Литвою і Польщею.
Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонкомітету Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Республіки Білорусь при виїзді з країни спрямований на боротьбу з коронавірусною інфекцією. З 1 червня його введуть у Гомельській і Гродненській областях", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прикордонного відомства, збір стягуватимуть з транспортних засобів, технічно допустима максимальна маса яких не перевищує 5 тонн, за винятком колісних тракторів і самохідних машин. Кількість пасажирів не впливає на суму збору. Платіж для транспортних засобів до п'яти тонн встановлений у розмірі однієї базової величини - 29 білоруських рублів (близько 320 гривень).
Його сплата повинна здійснюватися водієм транспортного засобу до перетину або при перетині кордону в пунктах пропуску. При цьому від сплати податку за наявності документів звільняються водії, які їдуть на похорон членів сім'ї та близьких родичів, а також супроводжуючі померлих для поховання; учасники та інваліди війни; інваліди I та II груп та їх супроводжуючі; учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС; громадяни Білорусі, які виїжджають на лікування у санаторно-курортні установи.
Будь ласка, зачекайте...
Звісно, йому не пробачать. Але і скидати вже не будуть.
Nataliya
@Nataliy94087733
· 13 трав.
Борги за комуналку будуть списувати з банківської картки автоматично. ***, яких ще вам рехформ потрібно ?!
"На автозаправках OKKO и WOG вместо премиального 95-го бензина теперь можно будет залить в бак лучшие номера 95-го квартала."
Пишут, что не продають уже и на других заправках.
ВПЕРЕД - ВЗАД!!!
Четыре года назад 1 гривну давали 100000 с гаком беларусских рубликов...
А потом указом скота лукашенко была проведена деноминация..
И 10 тысяч белорусских рублей приравнены к 1 белорусскому рублю нового образца....
Так в чем заслуга лукашенки?? В том что он убрал нули и напечатал новые бумажки..