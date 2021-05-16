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Новини За кордоном
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З 1 червня Білорусь вводить плату за виїзд транспортом в Україну, Польщу та Литву

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

З 1 червня Білорусь вводить плату за виїзд транспортом в Україну, Польщу та Литву

У Білорусі обласна рада депутатів Гомельської області, що межує з Україною, з 1 червня вводить місцевий збір за перетин кордону на виїзд транспортом. Аналогічне рішення ухвалили і в Гродненській області, що на кордоні з Литвою і Польщею.

Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонкомітету Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Республіки Білорусь при виїзді з країни спрямований на боротьбу з коронавірусною інфекцією. З 1 червня його введуть у Гомельській і Гродненській областях", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонного відомства, збір стягуватимуть з транспортних засобів, технічно допустима максимальна маса яких не перевищує 5 тонн, за винятком колісних тракторів і самохідних машин. Кількість пасажирів не впливає на суму збору. Платіж для транспортних засобів до п'яти тонн встановлений у розмірі однієї базової величини - 29 білоруських рублів (близько 320 гривень).

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Його сплата повинна здійснюватися водієм транспортного засобу до перетину або при перетині кордону в пунктах пропуску. При цьому від сплати податку за наявності документів звільняються водії, які їдуть на похорон членів сім'ї та близьких родичів, а також супроводжуючі померлих для поховання; учасники та інваліди війни; інваліди I та II груп та їх супроводжуючі; учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС; громадяни Білорусі, які виїжджають на лікування у санаторно-курортні установи.
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Топ коментарі
+17
А ещё за просто езду по стране. А то швендяют туда-сюда. Ветер создают.
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16.05.2021 09:07
+16
Так нужно еще и за вьезд фраеров ушастьіх стричь...
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16.05.2021 09:01
+7
И плату за воздух и дождь обязательно, для полного комплекта.
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16.05.2021 09:10
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То бацька таки підкорив людей.
Звісно, йому не пробачать. Але і скидати вже не будуть.
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16.05.2021 09:00 Відповісти
Я так понял, за выезд из Брестской области в Украину и Польшу, а также из Витебской в Литву и Латвию ничего брать не будут? Так как это решение только 2 областей?
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16.05.2021 12:58 Відповісти
Так нужно еще и за вьезд фраеров ушастьіх стричь...
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16.05.2021 09:01 Відповісти
А ещё за просто езду по стране. А то швендяют туда-сюда. Ветер создают.
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16.05.2021 09:07 Відповісти
З 1 червня Білорусь вводить плату за виїзд транспортом в Україну, Польщу та Литву - Цензор.НЕТ 3799
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16.05.2021 11:31 Відповісти
Це відповідь на економічні санкції.
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16.05.2021 14:34 Відповісти
Лук ЬІн - психопат.
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16.05.2021 09:01 Відповісти
Неплохая компания.
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16.05.2021 09:07 Відповісти
И плату за воздух и дождь обязательно, для полного комплекта.
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16.05.2021 09:10 Відповісти
А на смоленском направлении?тоже?
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16.05.2021 09:12 Відповісти
При в'їзді бачив плату, при виїзді це ноухау для білорусів.
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16.05.2021 09:16 Відповісти
просто плату за пользование белорашскими автобанами будут брать по выезду. для крепостных, внутреннее пользование, бульбохуйло сделал бесплатным (как бэ) ))
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16.05.2021 10:53 Відповісти
Хм, тепер з кожного автобуса з Білорусі до Болгарії наприклад, + зарплата лейтенанта ОМОН С 1 июня Беларусь вводит плату за выезд транспортом в Украину, Польшу и Литву - Цензор.НЕТ 3089
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16.05.2021 09:18 Відповісти
"Рублікі-капєєчкі халявниє, ой-йой-йой-йой-йоой, палюбіл я вас, а главнає - патірял пакой". (с)
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16.05.2021 09:24 Відповісти
А що раніше не було того збору ??Колись то іхав через Брест в Украіну то заплатив 20 баксів за транзт
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16.05.2021 09:27 Відповісти
Залізний занавіс потихеньку зачиняється,скоро білоруси для виїзду за кордон будуть змушені проходити співбесіду в КДБ.Прикро за них,не змогли відстояти свою свободу.
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16.05.2021 09:37 Відповісти
И всей семьей нельзя....надо что бы кто то дома остался...и потом ответил в случае чего...
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16.05.2021 09:58 Відповісти
Этого мало....надо еще выездные визы сделать...и что бы выдавал их КГБ....тогда беларусы будут с цветами к границе подьезжать....и обувь снимать за километр...
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16.05.2021 09:56 Відповісти
Какая ещё Беларусь? Белоруссия
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16.05.2021 09:56 Відповісти
Правильно,нечего ездить в недружественные страны!а за поездку в Россию надо будет ещё и доплачивать.
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16.05.2021 10:01 Відповісти
В нас З 1 червня Білорусь вводить плату за виїзд транспортом в Україну, Польщу та Литву - Цензор.НЕТ 8830
Nataliya

@Nataliy94087733

· 13 трав.

Борги за комуналку будуть списувати з банківської картки автоматично. ***, яких ще вам рехформ потрібно ?!
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16.05.2021 10:38 Відповісти
В нас також весело.

"На автозаправках OKKO и WOG вместо премиального 95-го бензина теперь можно будет залить в бак лучшие номера 95-го квартала."
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16.05.2021 11:03 Відповісти
Пешком ходите=))
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16.05.2021 11:44 Відповісти
Зєля нехай на вєлік пересідає і крутить педалі, спортсмен відосний.
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16.05.2021 11:53 Відповісти
Если вы на этих заправках заправлялись этим бензином,то Вы явно любовница Медведчука.
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16.05.2021 13:01 Відповісти
Очень остроумно ...😏
Пишут, что не продають уже и на других заправках.
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16.05.2021 13:12 Відповісти
"Местный сбор ... направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией"© А что в Беларуси появился коронавирус?
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16.05.2021 12:22 Відповісти
Це ще не виїздні візи але - далі буде...
ВПЕРЕД - ВЗАД!!!
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16.05.2021 13:41 Відповісти
Ясно одне -- 1 білоруський рубль коштує 10 з гаком гривень, а також -- 30 з гаком російських рублів. А дехто називає бацьку "усатим тараканом". Нам до білорусів далеко.
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16.05.2021 14:42 Відповісти
Та ясне діло. Вони вже стоять раком і цілують путіна в сраку, а наші ЩЕ.
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16.05.2021 20:21 Відповісти
Деноминация...слышал о таком??

Четыре года назад 1 гривну давали 100000 с гаком беларусских рубликов...
А потом указом скота лукашенко была проведена деноминация..
И 10 тысяч белорусских рублей приравнены к 1 белорусскому рублю нового образца....

Так в чем заслуга лукашенки?? В том что он убрал нули и напечатал новые бумажки..
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16.05.2021 20:54 Відповісти
плату за выезд? Похоже на заходи не бойся, выходи не плачь.. З 1 червня Білорусь вводить плату за виїзд транспортом в Україну, Польщу та Литву - Цензор.НЕТ 9588
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16.05.2021 18:43 Відповісти
 
 