Зеленський привітав "Динамо" з "золотим хет-триком": Це початок славного шляху до перемоги в Лізі чемпіонів
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Президент України Володимир Зеленський привітав київське "Динамо" з перемогою в чемпіонаті, Кубку і Суперкубку України.
Відповідне привітання глава держави розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Золотий хет-трик легендарного "Динамо". Суперкубок, чемпіонство і Кубок. Це дуже круто. На це довго чекали. І це лише початок славного шляху до міжнародних кубків та перемоги в Лізі чемпіонів. Наснаги, успіхів, звершень. Щиро вітаю команду і тренерів", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+23 саша паламарчук
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+18 Gal
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+15 Ksenia VB
показати весь коментар16.05.2021 09:11
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Тільки де їм взятись... Європейський футбол критично вирвався вперед.
В этом вопросе нужно занимать нейтральную позицию
Есть куча разных сфер жизни помимо войны,политики,вот у меня вчера Челси кубок просрало вот это печаль но тоже голову пеплом посыпать не стоит,не зацыкливатся на одном же,так можно и с катушек слететь)вон пару лет назад шызик один поджег себя кричя что ВСЕ вокруг него сепары))))хвора людина.
Молодець, Володя.
Готовит хам --- водитель слуг,
И вангергейтов непосудных,
И крым-канал, татаров друг.
Традиционно считается, что сезон начинается с Суперкубка.