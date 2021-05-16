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Зеленський привітав "Динамо" з "золотим хет-триком": Це початок славного шляху до перемоги в Лізі чемпіонів

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Зеленський привітав

Президент України Володимир Зеленський привітав київське "Динамо" з перемогою в чемпіонаті, Кубку і Суперкубку України.

Відповідне привітання глава держави розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Золотий хет-трик легендарного "Динамо". Суперкубок, чемпіонство і Кубок. Це дуже круто. На це довго чекали. І це лише початок славного шляху до міжнародних кубків та перемоги в Лізі чемпіонів. Наснаги, успіхів, звершень. Щиро вітаю команду і тренерів", - написав Зеленський.

Також читайте: "Динамо" у додатковий час обіграло "Зорю" і стало володарем Кубка України
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Топ коментарі
+23
Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов - Цензор.НЕТ 6358
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16.05.2021 09:15
+18
А будь ласка! ловіть!
Зеленський привітав "Динамо" з "золотим хет-триком": Це початок славного шляху до перемоги в Лізі чемпіонів - Цензор.НЕТ 206
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16.05.2021 09:46
+15
В Лізі Чемпіонів хет-трики так і посипляться у ворота Динамо Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов - Цензор.НЕТ 9105
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16.05.2021 09:11
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Надеюсь, клоун возьмет это дело под личный контроль. Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов - Цензор.НЕТ 4421
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16.05.2021 09:06 Відповісти
Чим би воно ще займалось як не поздоровленнями?
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16.05.2021 09:08 Відповісти
как чем? неделю уже отработал на поздравлениях - пора на отдых с ленкой.
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16.05.2021 11:23 Відповісти
В Лізі Чемпіонів хет-трики так і посипляться у ворота Динамо Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов - Цензор.НЕТ 9105
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16.05.2021 09:11 Відповісти
Не дай Бог.
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16.05.2021 09:45 Відповісти
Я ж не проти перемог динамівців.
Тільки де їм взятись... Європейський футбол критично вирвався вперед.
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16.05.2021 09:52 Відповісти
Он вообще адекватный?
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16.05.2021 09:14 Відповісти
Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов - Цензор.НЕТ 6358
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16.05.2021 09:15 Відповісти
А будь ласка! ловіть!
Зеленський привітав "Динамо" з "золотим хет-триком": Це початок славного шляху до перемоги в Лізі чемпіонів - Цензор.НЕТ 206
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16.05.2021 09:46 Відповісти
"Этого долго ждали"

В этом вопросе нужно занимать нейтральную позицию
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16.05.2021 09:15 Відповісти
Какое отношение он имеет к Динамо Киев. За Кривой рог пусть болеет
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16.05.2021 09:15 Відповісти
За Динамо вболіває більшість українців, незалежно від місця проживання.
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16.05.2021 09:21 Відповісти
в Кривом Роге возле стадиона "Металлург" стоял памятник ленину - "главному тренеру".
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16.05.2021 09:36 Відповісти
только у ДК чтото начало налаживаться и тут Зе со своим нефартовым носом сунулся.
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16.05.2021 09:37 Відповісти
Страну разбирают на запчасти - какой нах футбол ?
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16.05.2021 09:39 Відповісти
что скажешь сидеть причетать " ой лишенько країну розбирають"...ну иди повой на луну, посмотри последний кусок не разобрали?нет? беги может успеешь себе урвать)
Есть куча разных сфер жизни помимо войны,политики,вот у меня вчера Челси кубок просрало вот это печаль но тоже голову пеплом посыпать не стоит,не зацыкливатся на одном же,так можно и с катушек слететь)вон пару лет назад шызик один поджег себя кричя что ВСЕ вокруг него сепары))))хвора людина.
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16.05.2021 10:05 Відповісти
Морозся там де обісрався, примазуйся до позитив, до якого не причетний.
Молодець, Володя.
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16.05.2021 09:53 Відповісти
ну всьо , тепер точно пис-тец динамо ..лучше б промолчал...
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16.05.2021 10:04 Відповісти
О, сколько нам хет-триков чудных,
Готовит хам --- водитель слуг,
И вангергейтов непосудных,
И крым-канал, татаров друг. Зеленський привітав "Динамо" з "золотим хет-триком": Це початок славного шляху до перемоги в Лізі чемпіонів - Цензор.НЕТ 3147
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16.05.2021 10:10 Відповісти
Вова забыл про клубный чемпионат мира Зеленський привітав "Динамо" з "золотим хет-триком": Це початок славного шляху до перемоги в Лізі чемпіонів - Цензор.НЕТ 5365
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16.05.2021 10:16 Відповісти
Клоун уже и в футбол полез.....
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16.05.2021 11:59 Відповісти
Супер супер ліга
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16.05.2021 12:09 Відповісти
одну секундочку , каким нах "золотым хет-триком" ? Динамо выиграло чемпионат и кубок , а за суперкубок предстоит игра с Шахтёром ... нах он сюда прошлый сезон приплёл ...
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16.05.2021 12:33 Відповісти
Ну то таке.
Традиционно считается, что сезон начинается с Суперкубка.
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16.05.2021 13:09 Відповісти
 
 