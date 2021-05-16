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Новини Політика України Справа Медведчука
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Медведчук (1324) державна зрада (1076) Слуцький Леонід (15)

Глава комітету Держдуми Слуцький назвав "приголомшливою" реакцію Європи на справу проти Медведчука: Якщо РФ когось труїть, "просто вистрибують зі штанів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава комітету Держдуми Слуцький назвав

Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький обурився мовчанням Європи через вручення підозри в Україні голові політради партії "Опозиційна платформа -За життя" Віктору Медведчуку.

"Те, що відбувається навколо Медведчука, це не те що обурливо - приголомшливо, що це не знаходить відгуку в Європі: всі мовчать,"внутрішня справа Києва", - сказав депутат під час програми "Соловйов Live", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру".

За його словами, світова спільнота при цьому "просто вистрибує зі штанів", якщо Росія когось там "нібито труїть, нібито анексує, заарештовує".

При цьому він чомусь вирішив, що проти українського політика справа ведеться нібито "абсолютно під надуманим приводом".

"Він (Медведчук. - Ред.) стає з кожним тижнем все більш незручним, тому його якось треба принаймні ізолювати, треба нанести йому оглушливого щигля, щоб він подумав. Ось що відбувається", - сказав Слуцький.

Також читайте: "Вважаю, що нам сьогодні нічого не заважає рухатися у справі", - Венедіктова про відсутність Козака в Україні

Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще у двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат із фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває у РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.
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Топ коментарі
+33
Красномовний же номер ,вибрав для свого авто мудачук . Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 790 .
Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 2769 .
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16.05.2021 09:27
+29
Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 700
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16.05.2021 09:24
+24
А якщо когось травит расєйка, то новічком ... Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 1171
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16.05.2021 09:23
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Не плутай баране свій Козлостан - Пів. Корея 2 і демократичну Україну
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16.05.2021 09:22 Відповісти
А якщо когось травит расєйка, то новічком ... Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 1171
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16.05.2021 09:23 Відповісти
молчание это не реакция -это согласие Европы и сожаление чому так довго и так поки що мало??!!!
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16.05.2021 09:31 Відповісти
Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 700
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16.05.2021 09:24 Відповісти
Не геев, а боевых *********.
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16.05.2021 13:51 Відповісти
"якобы аннексирует"
Піші ісчо.
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16.05.2021 09:24 Відповісти
Красномовний же номер ,вибрав для свого авто мудачук . Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 790 .
Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 2769 .
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16.05.2021 09:27 Відповісти
Ну, у них там у многих крыша поехала
У Добкина шесть автомобилей с номерами1488.
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16.05.2021 10:01 Відповісти
а почему не Жигули?
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16.05.2021 11:30 Відповісти
Путин потянет мазу за своего кума.это семья,а русские своих не бросают !
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16.05.2021 09:27 Відповісти
Ха-ха-ха))))смешно про свинособаки своих не бросают -за семь лет насмотрелись
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16.05.2021 09:36 Відповісти
Вот именно !уже восьмой год не бросают.
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16.05.2021 09:40 Відповісти
ага, нє брасают, вони їх добивають. Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию Европы на дело против Медведчука: Если РФ кого-то травит, "просто выпрыгивают из штанов" - Цензор.НЕТ 8283
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16.05.2021 09:38 Відповісти
Так обменяйте этого Мертвенчука на украинских пленных и политзаключенных. пусть служит шутом у Януковоща и Азирова.
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16.05.2021 09:28 Відповісти
Все повертається бумерангом!
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16.05.2021 09:28 Відповісти
слуцкий вот скажи а на яух Европе некий мертвечук? он что борец за демократию европейсого уровня или диссидент борющийся за права человека? может он непремиримый борец с коррупцией? почему Европа из за этого ************* должна выпрыгивать из штанов? и второе - этого кума куйла что уже отравили новичком или посадили в тюрьму как вы навального? подлизать куйлу решил да слуцкий? а тебе лично мертвечук кто и шо ты от него имеешь или обидно за супер агента фсб??? подожди это начало сподиваюсь шо зельц остальных агентов тоже на кичу определит.... хотя вопрос конечно спорный.
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16.05.2021 09:31 Відповісти
тупая свинособака,с какого Украине может быть удобен кум пуйла...
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16.05.2021 09:34 Відповісти
Травит? Уж не "Новичком" ли случайно? 😂
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16.05.2021 09:38 Відповісти
В традициях КГБ и ФСБ своих не сдавать.Поэтому Володя Зе покусился на святая святых КГБ-ФСБ.Босса резидентуры ФСБ в Украине.Под ним ходил и прошлый президент. Как я понял ,Медведчук будет козырем и в руках Байдена в переговорах с кремлёвским плешивым Моськой для освобождения и американских узников в улусе.Эксклюзивную козявку нанизал на булавку Володя Зе.А 5й колонны ФСБ во всевозможных бюрократиях Украины ещё не меряно.О которых мы и не догадываемся.!Причём ,самых разных национальностей,вероисповеданий.В 5й колонне - круговая порука,знаете ли.
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16.05.2021 09:46 Відповісти
Мєрзость.
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16.05.2021 09:46 Відповісти
а разве Украина закупала у рабсеи "Новичок" ,что бы отравить мертвечука?При этом он почему-то решил, что против украинского политика дело ведется якобы "совершенно под надуманным предлогом".- рашистские террористические лапти "совершенно под надумаными предлогами" сравняли с землей-Грозный,оккупировали часть Грузии, Украины .совершенно под надуманными предлогами проливают кровь в соседей, сея смерть . и т,д и т,п.сравнивают хрен с дышлом
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16.05.2021 09:46 Відповісти
Тобто пекло на Землі, яке влаштували Навальному в Покровській колонії можна порівняти з домашнім арештом Медведчука в його супер-палаці?
Лицемірство цапів не має меж.
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16.05.2021 09:56 Відповісти
Чия б корова мычала... Нашлись"борцы" за демократию.... Видно зацепили за живое фашистскую кацапию. Все-таки кума "Самого! обидели... Тут и вспомнили о демократии!
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16.05.2021 10:02 Відповісти
руSSка Гнида слуцкій натякає, що треба Україні травити медведчуків, шуфричів, мураєвих та інших адептів руSSкого міра...бо немає чим платити цим зрадникам та і ефекту від них маловато.....
так що шуфричі та інші опзжопники, готуйтесь! скоро полетите за чечетовим....
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16.05.2021 10:24 Відповісти
мразь кацапская
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16.05.2021 10:58 Відповісти
На Мокшании начинается процес сменовеховства (Смена вех-определение Горького Максима) Уходит конфидент ОПЗЖ Володин со своей братвой (некоторые уже сидят), туда же относится и сей перец. В рейха, как говаривал Эренбург Илья (злой рок еврейских литераторов) для Володина и других мордовцев - биологических врагов Украины ситуация определяется как " и умолк телефон"
а Медведчук 30 лет как коршун "парил" в небе. Но так и смог отыскать с высоты птичьего полета в Киеве улицу банковою. ЗЕРО (Зеленский + Ермак) строго стерегут кордоны. А попутно (ну как же без святого) отобрали машину по отьему денег у лохов (угдлеводороды). И витя на старости спекся.
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16.05.2021 11:13 Відповісти
Глава комітету Держдуми Слуцький назвав "приголомшливою" реакцію Європи на справу проти Медведчука: Якщо РФ когось труїть, "просто вистрибують зі штанів" - Цензор.НЕТ 9537
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16.05.2021 11:31 Відповісти
на рефии никто не позволит в структурах госвласти присутствие проукраинской партии или еще какой нибудь. А тем более что то говорить против их устроя и поддерживать деления страны. И только в Украине пятая колонна делает и говорит что хочет.
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16.05.2021 14:10 Відповісти
Вільний світ визначився в 2012 році, коли США наклали на Медведчука санкціі. Тепер він десь між Хусейном, Кадафі, Лукашенко і Чаушеску. На них не розповсюджуються права та свободи вільного світу - мороку хотіли? мороком закінчать.
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16.05.2021 14:27 Відповісти
и зачем нам тут визг из госдуры?
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16.05.2021 16:22 Відповісти
охота на медведьм.
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17.05.2021 00:54 Відповісти
 
 