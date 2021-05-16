Глава комітету Держдуми Слуцький назвав "приголомшливою" реакцію Європи на справу проти Медведчука: Якщо РФ когось труїть, "просто вистрибують зі штанів"

Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький обурився мовчанням Європи через вручення підозри в Україні голові політради партії "Опозиційна платформа -За життя" Віктору Медведчуку.

"Те, що відбувається навколо Медведчука, це не те що обурливо - приголомшливо, що це не знаходить відгуку в Європі: всі мовчать,"внутрішня справа Києва", - сказав депутат під час програми "Соловйов Live", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру".

За його словами, світова спільнота при цьому "просто вистрибує зі штанів", якщо Росія когось там "нібито труїть, нібито анексує, заарештовує".

При цьому він чомусь вирішив, що проти українського політика справа ведеться нібито "абсолютно під надуманим приводом".

"Він (Медведчук. - Ред.) стає з кожним тижнем все більш незручним, тому його якось треба принаймні ізолювати, треба нанести йому оглушливого щигля, щоб він подумав. Ось що відбувається", - сказав Слуцький.

Також читайте: "Вважаю, що нам сьогодні нічого не заважає рухатися у справі", - Венедіктова про відсутність Козака в Україні

Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще у двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат із фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває у РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.