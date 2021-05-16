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Зеленський (17470) репресії (1610) Биківня (17) День пам'яті жертв політрепресій (20)

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: Схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У День пам’яті жертв політичних репресій було встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до меморіального знака на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Також було покладено квіти до братської могили та пам’ятного знака польських поховань на території заповідника.

"Тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на таборовий пил. Горезвісним символом цих злочинів є Биківнянський ліс на околиці Києва. Упродовж 1937-1941 років він був місцем таємного поховання жертв політичних репресій, закатованих і розстріляних НКВС у київських в'язницях", – зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський вшанував память жертв політичних репресій: Схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло 01
Зеленський вшанував память жертв політичних репресій: Схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло 02

На думку істориків, кількість похованих в Биківнянському лісі може становити до 100 тисяч осіб.

"Пам’ятаючи це, сучасне покоління незалежних українців та Українська держава завжди ставитимуть захист життя, здоров’я, свободи й гідності кожної людини як найвищу цінність", – наголосив Глава держави.

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"Вшановуємо сьогодні пам'ять кожного загиблого і схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло політичних репресій. Вічна їм пам'ять", – сказав Президент.
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Топ коментарі
+44
Этот неловкий момент, когда зелупа является внуком того, кто преследовал и убивал по политическим мотивам оппонентов совецкой власти.
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16.05.2021 09:27
+41
Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Склоняем головы перед теми, кто пережил ад - Цензор.НЕТ 9251
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16.05.2021 09:31
+38
Це плюси сов'єцького союзу ?
а Вовочка щасливо жив у совку.
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16.05.2021 09:30
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Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Склоняем головы перед теми, кто пережил ад - Цензор.НЕТ 330
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16.05.2021 09:26 Відповісти
Этот неловкий момент, когда зелупа является внуком того, кто преследовал и убивал по политическим мотивам оппонентов совецкой власти.
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16.05.2021 09:27 Відповісти
...Ми - суспільство постійної ретроградної амнезії. У нас настільки коротка інформаційна пам'ять, що навіть у межах одного життя, навіть молодого, та що там, просто на очах відбуваються обриви тяглості, стирається з масової свідомості те, що було вже не двадцять тридцять, а три, чотири, п'ять років тому…
Ми всі - жертви "візуальної диктатури": коли психологічно "чинною" є тільки та картинка, яка зараз перед очима в телевізорі. Або, як геніально написала мені одна читачка, "що минулося, те й забулося". Відбувається така свого роду повзуча лоботомія - ніби видалено в нашого суспільства орган, який відповідає за зв'язок часів і дає змогу бачити й розуміти, звідки береться сьогоднішнє, що воно - з дня вчорашнього, позавчорашнього і так далі. Це, по-моєму, найстрашніший наслідок тоталітаризму. Для цього обробляли не одне покоління, - пам'ять послідовно, по-орвелівськи відбивали ще нашим дідам і батькам, забороняючи згадувати як "нечинне" все, що не входило в офіційний наратив, і я завжди кажу, що "совєтскую власть в етой странє нікто нє отмєнял". - http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/307/
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16.05.2021 21:57 Відповісти
Це плюси сов'єцького союзу ?
а Вовочка щасливо жив у совку.
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16.05.2021 09:30 Відповісти
В Польше 🤢🤡🐲 оно гундосило о +++++плюсах совковых
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16.05.2021 10:43 Відповісти
где ТЕЛО нашего нашего дорого преЗЕка ?
опять унюханное не шевелится как на роковинах Бабьего Яра?

"Он же еврей - ему не надо. Первый раз… Мы не понимаем.
А сегодня президент прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверное, полностью забудет, что был Бабий Яр"

главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх.
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16.05.2021 12:51 Відповісти
Пусть еще прогундосит про плюсы в нацистской Германии!
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16.05.2021 21:37 Відповісти


Проф. Преображенский@prof_preobr





16 мая 1972 года военный Ан-24Т рухнул на детский сад в Светлогорске. 35 погибших, в том числе 24 ребёнка.
В городе на сутки ввели ЧП, отключили электричество и телефоны.
Стране о трагедии не сообщили.
Граждане СССР не должны были отвлекаться от вкусного пломбира.
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16.05.2021 19:57 Відповісти
Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Склоняем головы перед теми, кто пережил ад - Цензор.НЕТ 9251
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16.05.2021 09:31 Відповісти
От кретина-карантина
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16.05.2021 09:45 Відповісти
а вот про xолокост у еврейцев-внуковкрасноармейцев из Квартала 95 так пошутить бы не получилось, могу спорить Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: Схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло - Цензор.НЕТ 836
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16.05.2021 10:34 Відповісти
Всё помним, все его шутки-прибаутки
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16.05.2021 14:57 Відповісти
Посадки где, почему полиция грабит граждан?
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16.05.2021 09:33 Відповісти
ви ж всі, 73/43%зебіли, так наголосували...
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16.05.2021 15:49 Відповісти
Медведчук теперь тоже жертва! Склоняем голову))))
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16.05.2021 09:35 Відповісти
ти занадто оптиміст
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16.05.2021 13:22 Відповісти
аборта
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16.05.2021 17:31 Відповісти
Кзаконьте публичные казни продажных представителей судебной власти действующих в сговоре с ментами с целью наживы
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16.05.2021 09:35 Відповісти
Зеленський за все своє життя ніколи не цікавився цим місцем.
Зараз діє лише за протоколом . Насправді він емоційно далекий від цієї трагедії.
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16.05.2021 09:36 Відповісти
Емоційно він близький з тими, xто цю трагедію організовував Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: Схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло - Цензор.НЕТ 9170
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16.05.2021 10:35 Відповісти
И наследственно
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16.05.2021 10:45 Відповісти
Послав туди якусь прибиральницю з ОПи віднести кошовку з квітами.
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16.05.2021 09:37 Відповісти
Лицемір, коли згадуєш нахабність і жорстокість минулих тиранів, подумай, а чи немає за тобою руїни
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16.05.2021 09:41 Відповісти
"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб" - то це плюс чи мінус совка?
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16.05.2021 09:44 Відповісти
Когда ты в системе, как дедушка вовочки - то конечно плюс! Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: Схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло - Цензор.НЕТ 1648
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16.05.2021 10:36 Відповісти
Вот интересно , как Осел в историю вляпается и как его вспоминать будут . Я думаю , что как первого президента который с Банковой на нары переехал , ну или на байковое кладбище.
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16.05.2021 10:05 Відповісти
История должна на весь мир возопить: как можно было московии за 350 лет замордовать украинский народ, что он на свободных выборах проголосовал за такое чучело!
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16.05.2021 10:47 Відповісти
Демократия, мать ее . Увы но в каждой стране 75% населения дебилы подверженные воздействию боевой пропаганды .
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16.05.2021 18:10 Відповісти
Лицемір. Не вірю.
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16.05.2021 10:17 Відповісти
- Куме, а чому Порошенко робить шоколад, а Зеленський - зовсім інше?
- Тому, що Порошенко - КОНДИТЕР, а Зеленський - ГІМНЮК!...
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16.05.2021 10:45 Відповісти
Это одно и тоже..петя тоже что-то говорил про передачу в управление посреднику - трастовой компании...
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16.05.2021 11:47 Відповісти
стосовно ліпецької фабрики він говорив за сліпий траст в темі її продажу. Через те, що продати її не вдалось (***** це було невигідно) - довелось її попросту закрити. А от зеліні підприємства на касапії - фанкціонують, і платять податки в їх бюджет.
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16.05.2021 13:27 Відповісти
Чтоб много раз не вставать...https://strana.ua/news/163818-biznes-poroshenko-v-rossii-chto-o-nem-izvestno.html
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16.05.2021 16:28 Відповісти
нда, "істочнік"...
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16.05.2021 17:39 Відповісти
Для зелених мух будь-яка гноярня ысточнік пищі для тєла і ума.
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17.05.2021 01:07 Відповісти
Такие есть в каждой семье, или среди родственников. Независимо от соц. положения и политических взглядов. Просто одни ( из потомков) это стараются забыть и списать как арифметическую погрешность а одни помнят и передают эту память детям и внукам.
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16.05.2021 11:20 Відповісти
"Склоняем головы перед теми, кто пережил ад......ради того, чтобы я без суда и следствия сажал и гноил в тюрьмах их потомков"
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16.05.2021 11:45 Відповісти
усі українці, через податки у бюджет, оплатили і квіти і доставку, а вонО навіть не приїхало "стрічечку поправити".. бо йому насрати.. наголосували, мудрий нарід..(
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16.05.2021 12:18 Відповісти
І шо, навіть про "********* кійки" не пожартував?
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16.05.2021 12:36 Відповісти
перед Антоненко вибачишся, зєнєлох???
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16.05.2021 13:28 Відповісти
А про політичні переслідування добровольця Антоненко, волонтерів Юліі Кузьменко і Юлії Дугарь нічого сказати не хотів?

Як казав класик "Мерзко, когда в слова высокие убеждения, а в действиях - низкие поступки"...
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16.05.2021 13:33 Відповісти

Политические репрессии ? Дошло даже до того, что в 1944 вообще кровавым палачом Сталиным вождём кремлёвских коммуно-фашистов было запланировано указом начиная с Донбасса поголовное уничтожение и выселение полностью всех славян- украинцев в Сибирь и заселения освобожденных территорий лапотными москалями кацапами выходцами из татаро - угро - финской России, но для полной реализации этого сатанинского плана помешали смерть палача, и развертывания массового просто яростного сопротивления патриотов УПА которые дорогой ценной своей жизнью спасали свою славянскую украинскую нацию от полного уничтожения кремлёвскими оккупантами коммуно - фашистами, то есть москалями этими угро-финнами из лапотной московской орды. А принцип - "есть народ, есть проблемы, нет народа - нет и проблем" выдумал не кровавый маньяк палач коммуно - фашистов сталин, а его монгольские кровожадные ордынские предшественники из московского улуса и Золотой Орды.
А теперь уже кровавый наследник палача сталина фашист )(уйло замыслил свои планы по уничтожению украинского государства и украинского народа. Заселения славянской украинской территории своими москалями уже как в свою современную колонию кацапскую лапотную новроссию - пиндоссию. Но этот лютый враг проклятая вражеская паРаша которая посягает на на самое святое территориальную целостность,( Крым, Донбасс) на Суверенитет и Свободу Украинского государства, будет рано или поздно по любому справедливо уничтожена многомиллионным Украинским народом-
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16.05.2021 15:44 Відповісти
Невірний заголовок.
Правильніше буде: кошик квітів вшанував пам'ять жертв політичних репресій.
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16.05.2021 16:11 Відповісти


Кажучи про жертв комуністичних репресій, Зеленський не згадав комунізм. Як і Сталіна та СРСР
Три абзаци прямої мови глави держави вміщено в розповсюджену його пресслужбою ранкову новину щодо кошиків з квітами від Зеленського у Биківні.

Заборонена нині в Україні комуністична ідеологія ним не згадується. Як і Комуністична партія.
Нічого немає й про Йосипа Сталіна, СРСР та радянську окупацію як таку.
Теж саме стосується невеликого повідомлення у президентському твіттері.
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16.05.2021 17:37 Відповісти
Порошенко здобув для України НЕЗАЛЕЖНУ від Московії церкву, а Зеленський це висміював на весь світ.
Питання: а Зеленський точно патріот України, як вважають деякі його прихильники?
Я абсолютно не здивований тим , що Зепотерпілий не з'явився на історико - миморіальному
заповіднику у Биківні !
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16.05.2021 18:02 Відповісти
Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: Схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло - Цензор.НЕТ 5695
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17.05.2021 00:20 Відповісти
В Зеленського з українського тільки спожиті ним продукти.
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17.05.2021 01:12 Відповісти
какой страшно зрадный поступок.
а вот если бы то же самое сделал и сказал сладчайший, то была бы ************** перемога.
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16.05.2021 21:05 Відповісти
где фото ЗЕльоного ТЕЛА перед памятником ?
опять "он еврей, это ему не нужно...." унюханный валяется ?
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17.05.2021 02:04 Відповісти
какой ты и интеллектуал.
зачем ты обозвал своего потужного сладчайшего рабовладельца "фото ЗЕльоного ТЕЛА перед памятником ? опять "он еврей, это ему не нужно...." унюханный валяется"
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17.05.2021 03:05 Відповісти
Привезли кошик - і досить. Сцикун і так перепрацював. За травневі багато відосиків відзняв.
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16.05.2021 22:09 Відповісти
На ахтябрьскіє ще більше назнімає.
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17.05.2021 01:14 Відповісти
 
 