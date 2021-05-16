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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 6 164 особи, всього - 939 238, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 6 164 особи, всього - 939 238, - Степанов

За минулу добу, 15 травня, 6 164 особи були щеплені проти COVID-19 в Україні.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - уточнив Степанов

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 133 людини, зафіксовано 3 620 нових випадків зараження, понад 2 тис. госпіталізовано
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Коробку зпакував? І сейф перевір і пнх.
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16.05.2021 09:41 Відповісти
Капля в море.
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16.05.2021 10:12 Відповісти
 
 