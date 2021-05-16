Вірус не піде від нас. Щеплення проти COVID-19 доведеться робити повторно, - німецькі експерти
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Експерти Постійної комісії з вакцинації в Німеччині (STIKO) припустили, що німцям доведеться повторно вакцинуватися проти коронавірусу. На їхню думку, це потрібно зробити не пізніше, ніж у 2022 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів немецкий телеканал Deutsche Welle.
"Вірус не піде від нас. Тому нинішні щеплення не будуть останніми. Потрібно бути готовими до того, що в майбутньому році, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення", - сказав глава комісії Томас Мертенс.
Водночас експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я та колишній епідеміолог Карл Лаутербах зазначив, що імунітет до коронавірусу після щеплення тримається близько 6 місяців, тому декому доведеться проходити повторну вакцинацію вже цієї осені.
Крім того, на думку Лаутербаха, якщо у Німеччині будуть поширюватися нові штами і мутації коронавіру проти яких вакцини будуть неефективними, то починати повторну вакцинацію поліпшеними препаратами доведеться ще раніше.
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Ось головні тези зі скандальної доповіді:
- Небезпека Covid-19 була переоцінена: ні в який момент небезпека, створена новим вірусом, не виходила за межі нормального рівня.
- Люди, які вмирають від коронавірусу, по суті, є тими, хто статистично помре в цьому році, тому що вони досягли кінця свого життя, і їх ослаблені тіла більше не можуть впоратися з будь-яким випадковим повсякденним стресом (включаючи приблизно 150 вірусів, що знаходяться нині в обігу).
- У всьому світі, протягом 3 місяців, було зареєстровано трохи понад 250 000 смертей від Covid-19, в порівнянні з 1,5 мільйонами смертей [25,100 в Німеччині] під час хвилі грипу 2017/18 за той же самий час.
- Небезпека, очевидно, не більша, ніж від багатьох інших вірусів.
- Під час коронавірусної кризи держава зарекомендувала себе, як один з найбільших виробників фейкових новин.
Источник: Скандал у Німеччині: пандемія Covid-19 виявилася фейком? Німецькі медики стверджують, що коронавірус не такий небезпечний, як вважалось
так фошизм был везде в средневековье, совок, не? адынхфюрырь везде чо? иди лучше портрет Ленина протри.
а в нерозвинутих карантином, тільки справжнім - пошук, ізоляція і лікування ХВОРИХ (а не всіх під одну гребінку)
поки не почали запроваджувати в 40 країнах карантинні заходи, оспу не змогли побороти
Как только "ковид" начался - удивительно пропали все сезонные инфекции и их осложнения в виде пневмонии.
при чем здесь ты, если тов. више ответил троллю, я и про тролля написал.
Цього мало б бути досить.
И поступить с ними как гитлеровцами.
Пандемия немедленно закончится.
но это прецендент,т.к.это вакцина,а не ЛС