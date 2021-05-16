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Вірус не піде від нас. Щеплення проти COVID-19 доведеться робити повторно, - німецькі експерти

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Експерти Постійної комісії з вакцинації в Німеччині (STIKO) припустили, що німцям доведеться повторно вакцинуватися проти коронавірусу. На їхню думку, це потрібно зробити не пізніше, ніж у 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів немецкий телеканал Deutsche Welle.

"Вірус не піде від нас. Тому нинішні щеплення не будуть останніми. Потрібно бути готовими до того, що в майбутньому році, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення", - сказав глава комісії Томас Мертенс.

Водночас експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я та колишній епідеміолог Карл Лаутербах зазначив, що імунітет до коронавірусу після щеплення тримається близько 6 місяців, тому декому доведеться проходити повторну вакцинацію вже цієї осені.

Крім того, на думку Лаутербаха, якщо у Німеччині будуть поширюватися нові штами і мутації коронавіру проти яких вакцини будуть неефективними, то починати повторну вакцинацію поліпшеними препаратами доведеться ще раніше.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 6 164 особи, всього - 939 238, - Степанов
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Топ коментарі
+11
Сходи в ближайший стационар и скажи людям что они болеют липовой болезнью.
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16.05.2021 10:02
+9
Даже оспу победили ! Потому что то была настоящая инфекционная болезнь, а не липовая.
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16.05.2021 09:53
+6
зато оттуда вывозят ... в черных мешках , извозчики правда все в белом !!
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16.05.2021 10:27
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И не факт...что прививки которые есть сейчас будут действовать в будущем...
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16.05.2021 09:46 Відповісти
Не факт, що воні діють і зараз. Хіба що в підсвідомості лохів..
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16.05.2021 12:22 Відповісти
У Німеччині почався скандал через доповідь, яку зробили німецькі медики з кількох університетів на замовлення Міністерства внутрішніх справ. Експерти стверджують, що побачили глобальну фальсифікацію у пандемії коронавірусу.

Ось головні тези зі скандальної доповіді:

- Небезпека Covid-19 була переоцінена: ні в який момент небезпека, створена новим вірусом, не виходила за межі нормального рівня.

- Люди, які вмирають від коронавірусу, по суті, є тими, хто статистично помре в цьому році, тому що вони досягли кінця свого життя, і їх ослаблені тіла більше не можуть впоратися з будь-яким випадковим повсякденним стресом (включаючи приблизно 150 вірусів, що знаходяться нині в обігу).

- У всьому світі, протягом 3 місяців, було зареєстровано трохи понад 250 000 смертей від Covid-19, в порівнянні з 1,5 мільйонами смертей [25,100 в Німеччині] під час хвилі грипу 2017/18 за той же самий час.

- Небезпека, очевидно, не більша, ніж від багатьох інших вірусів.

- Під час коронавірусної кризи держава зарекомендувала себе, як один з найбільших виробників фейкових новин.



Источник: Скандал у Німеччині: пандемія Covid-19 виявилася фейком? Німецькі медики стверджують, що коронавірус не такий небезпечний, як вважалось
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16.05.2021 22:31 Відповісти
А ви як думали? Ширнувся і всьо, на всю оставшуюся жість?
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16.05.2021 09:46 Відповісти
А учитывая весь тот зоопарк всяких разных вакцин....вирус еще может показать себя совсем неожиданно...
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16.05.2021 09:49 Відповісти
будем перетворюватись на ящурів - ящур Пєтя, ящур Джон
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16.05.2021 10:28 Відповісти
а еще страшнее, что вакцина может показать себя неожиданно. Лет так через 5... Особенно это касается РНК вакцин.
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16.05.2021 14:51 Відповісти
здається, навіть найтупіші в цей момент мали б засумніватися в "офіційній риториці"
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16.05.2021 09:52 Відповісти
Сколько из немцев не выветривали фашизм, но они никак не могут от него избавиться.
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16.05.2021 09:52 Відповісти
В Германии не было "фашизма" был националсоциализм /кстати еще не самая плохая идеалогия, одна из разновидностей империализма/
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16.05.2021 10:03 Відповісти
Oдин фюрер - означает фашизм. Как и в сталинском СССР.
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16.05.2021 10:20 Відповісти
отсталое ссущество, замотайся в фольгу, а то 15-G тебе уже весь моск превратил в желе, "фошист" блин.
так фошизм был везде в средневековье, совок, не? адынхфюрырь везде чо? иди лучше портрет Ленина протри.
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16.05.2021 10:43 Відповісти
Что с вами, милейший ? Валерьянки примите.
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16.05.2021 10:44 Відповісти
Даже оспу победили ! Потому что то была настоящая инфекционная болезнь, а не липовая.
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16.05.2021 09:53 Відповісти
причому перемогли підвищенням рівня життя (в цивілізованих країнах)
а в нерозвинутих карантином, тільки справжнім - пошук, ізоляція і лікування ХВОРИХ (а не всіх під одну гребінку)
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16.05.2021 09:57 Відповісти
Кажуть, совок забезпечив вакциною ледь не весь світ. І ніхто не відмовився.
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16.05.2021 11:44 Відповісти
С 1958 по 1979 год СССР предоставил полтора миллиарда доз вакцины против оспы, а также направлял специалистов в места распространения заболевания в азиатских и африканских странах.
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16.05.2021 15:42 Відповісти
та хоч півтора трильйони
поки не почали запроваджувати в 40 країнах карантинні заходи, оспу не змогли побороти
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16.05.2021 23:54 Відповісти
Сходи в ближайший стационар и скажи людям что они болеют липовой болезнью.
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16.05.2021 10:02 Відповісти
А туда никого не пускают.
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16.05.2021 10:21 Відповісти
зато оттуда вывозят ... в черных мешках , извозчики правда все в белом !!
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16.05.2021 10:27 Відповісти
А вы проверяли - что в мешках ?
Как только "ковид" начался - удивительно пропали все сезонные инфекции и их осложнения в виде пневмонии.
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16.05.2021 10:29 Відповісти
Ну, декому фартить, тим, хто не в полікліниках аналізи здають і взагалі в змозі до лікарів вчасно потрапити. Один нещодавно зізнавсь, шо в ковідному провалявсь дарма, з переляку. Добре, шо не залікували.
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16.05.2021 11:48 Відповісти
та обосрется оно, только гавкать умеет тут. а лучше пусть сходит на кладбище и там родственникам усопших скажет шо захораниваемые умерли от насморка или простыдки простенькой - узнает много нового, особенно об обуви различной и лечении переломов.
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16.05.2021 10:45 Відповісти
я был 9 мес в мобильной бригаде , с 28 марта по 30 декабря .. и как то не обделался знаеш , так шо по себе не равняй , может в ближайшую ковидную опорную больничку зайдеш , хоть санитаром , заодно и себя на насморк провериш ???
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16.05.2021 11:02 Відповісти
я что, про тебя писал? - про товарища что верит в масонов и 5g
при чем здесь ты, если тов. више ответил троллю, я и про тролля написал.
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16.05.2021 12:09 Відповісти
прошу прощения...)))
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16.05.2021 12:14 Відповісти
Вакцина от оспы - единственный удачный прикол любителей вакцирования, поэтому они его и вспоминают, потому как больше вспомнить нечего.
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16.05.2021 10:31 Відповісти
Человечество с помощью вакцинаций победило таких врагов как полиомиелит, корь, бешенство, столбняк и ещё массу дряни.
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16.05.2021 10:42 Відповісти
если не найдешь вовремя сыворотки от бешенства, столбняка, то здохнешь 99% привитым, еще сложнее с полиомиелитом и ботулизмом, в прошлом году заболевшие ездили за сыворотками в Польшу и Беларусь ! несмотря ни на какие вакцинации, блин.А корь - детская болезнь тысяч лет и лучше перенести ее в детстве в легкой форме, чем взрослым - можно с сдохнуть тоже даже и привитым
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16.05.2021 11:37 Відповісти
Ну несерьёзно же.
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16.05.2021 11:39 Відповісти
Остальные попытки проваливают упоротые любители кормления вирусов своим телом.
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16.05.2021 15:44 Відповісти
Это будет бесконечно.
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16.05.2021 10:00 Відповісти
Это будет пока не уничтожат центры принятия решений: Бильдербергский клуб, Трёхсторонню комиссию, ООН, ВОЗ и проч.
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16.05.2021 10:26 Відповісти
Зашкваренный ботяра под прокси. Тебе, походу, платят поштучно за галиматью, судя по количеству отложенных тобой кучек.
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16.05.2021 10:58 Відповісти
После таких заявлений еще остались верующие в настоящую пандемию?
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16.05.2021 10:02 Відповісти
Есть конечно. Галоперидол им поможет.
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16.05.2021 10:27 Відповісти
В то же время эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения и бывший эпидемиолог Карл Лаутербах отметил... Источник: https://censor.net/ru/n3265530

Цього мало б бути досить.
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16.05.2021 11:56 Відповісти
Звичайно,він же з нами тисячі років.
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16.05.2021 10:07 Відповісти
Вирус теперь никогда не уйдет. Слишком большие деньги некоторые компании зарабатывают. Будут выпускать новые версии вирусов, для которых нужны новые вакцины.
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16.05.2021 10:30 Відповісти
Пока на штаб-квартиру одной из компаний случайно не упадёт какой-нибудь космический обломок.
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16.05.2021 10:36 Відповісти
Це нормально - щорічно вакцинуватися і не захворіти. І фірмам, які серйозно вклалися у наукові досліди і потужності добре буде. Якби це була вакцина на рік - то була б страшенно дорога, а так амортизаційні витрати на науку та інвестиції у потужності можна розкласти на багато років.
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16.05.2021 10:52 Відповісти
та скажите уже прямым текстом - поставлена задача на уменьшение количества приматов....- меньше народу больше кислороду....- ресурс Земли истощается....- биомасса плебейская становится не нужной- впереди ера и эпоха роботов и био роботов.... Вірус не піде від нас. Щеплення проти COVID-19 доведеться робити повторно, - німецькі експерти - Цензор.НЕТ 8763
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16.05.2021 10:53 Відповісти
Ежегодно по два раза ( иммунитет от прививки от 3 до 8 месяцев) и по два компонента с перерывом ( по разным версиям от 24 до 60 дней) По сути в год нужно делать прививку 4 раза Ну в общем где то так. При условии надежности вакцины, правильной ее транспортировки и хранении, квалифицированного мед. персонала, отсутствия побочных эффектов, и не с таким быстрым появлением новых видов коронавируса. ( как на данный момент).
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16.05.2021 11:16 Відповісти
Нужно отловить всех авторов этого фашистского эксперимента над человечеством.
И поступить с ними как гитлеровцами.
Пандемия немедленно закончится.
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16.05.2021 11:23 Відповісти
совок, молись Афине что эксперимент не коммунистский, а то кормил бы ты червей уже. Муссолини как-то не замечен в особой жестокости - казнил аж 6(не миллионов) человек что то там, не то твой Сралин - там десяток млн. тудасюда - рабы и так нарожают(таких как ты)
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16.05.2021 12:10 Відповісти
Проет по Новому Світому Устрою як раз лівацький - там держава буде кожному казати скільки йому дихати і чим, ото так, а по суті це теж саме темне Середновіччя де держава (церква + влада) мали абсолютну владу над людьми, тільки з поправкою на технології.
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16.05.2021 15:40 Відповісти
Это было похоже на развод, а теперь очень похоже...
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16.05.2021 11:22 Відповісти
кароч,все двигается к пожизненному приему препарата....
но это прецендент,т.к.это вакцина,а не ЛС
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16.05.2021 18:15 Відповісти
 
 