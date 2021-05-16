Вірус не піде від нас. Щеплення проти COVID-19 доведеться робити повторно, - німецькі експерти

Експерти Постійної комісії з вакцинації в Німеччині (STIKO) припустили, що німцям доведеться повторно вакцинуватися проти коронавірусу. На їхню думку, це потрібно зробити не пізніше, ніж у 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів немецкий телеканал Deutsche Welle.

"Вірус не піде від нас. Тому нинішні щеплення не будуть останніми. Потрібно бути готовими до того, що в майбутньому році, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення", - сказав глава комісії Томас Мертенс.

Водночас експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я та колишній епідеміолог Карл Лаутербах зазначив, що імунітет до коронавірусу після щеплення тримається близько 6 місяців, тому декому доведеться проходити повторну вакцинацію вже цієї осені.

Крім того, на думку Лаутербаха, якщо у Німеччині будуть поширюватися нові штами і мутації коронавіру проти яких вакцини будуть неефективними, то починати повторну вакцинацію поліпшеними препаратами доведеться ще раніше.

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