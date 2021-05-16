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армія РФ (13510) кордон (3118) Кулеба Дмитро (3182)

Кулеба про ситуацію на кордоні з РФ: Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Загроза не минула

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Кулеба про ситуацію на кордоні з РФ: Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Загроза не минула

Україна поки не бачить масштабного відведення російських військ від кордону з Україною.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, ми не бачимо відведення російських військ, яке було би адекватним тій кількості військ, які зосереджені уздовж кордону України і окупованих територій. Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Російські війська в масі своїй залишилися на місцях", - зазначив Кулеба

Що дійсно змінилося - це перекидання військових частин. Це так, але загроза не минула. Знаєте, в Радянському Союзі були показові суди, процеси без будь-якого правосуддя. А то, що ми сьогодні спостерігаємо, - це відведення військ без відведення військ. І нам слід залишатися пильними в цьому питанні", - підсумував він

.Також читайте: Попри анонсоване РФ відведення військ від українських кордонів, загроза нових військових провокацій залишається незмінною, - Кулеба

Нагадаємо, раніше глава Служби безпеки України Іван Баканов заявляв, що Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков щодо озвученої Bloomberg інформації про спробу де-факто інтегрувати частину України: Росія не планує нікого поглинати

Зазначимо, за даними української сторони, після масштабних навчань Росія відвела частину своїх військ тільки з окупованого Криму. При цьому на думку голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, теоретично Росія може зважитися на вторгнення вглиб України з Кримського півострова.
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Топ коментарі
+10
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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16.05.2021 10:29
+8
" Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ.
Російські війська в масі своїй залишилися на місцях " (с)

Кулеба о ситуации на границе с РФ: Происходящее нельзя назвать отводом войск. Угроза не миновала - Цензор.НЕТ 1423
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16.05.2021 10:07
+6
Відвели кілька сотень. А десятки тисяч так і кружляють біля наших кордонів.
Чекають на наказ.
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16.05.2021 10:10
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а зєлєнське інше ляпало.
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16.05.2021 10:02 Відповісти
воно наказало - не провокувати.

не стріляти у відповідь.
сидіти тихо.
в нас президент- заясь.
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16.05.2021 10:11 Відповісти
Атопутіннападьоть як писали зебіли до виборів.
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16.05.2021 10:13 Відповісти
«Будем всех бамбить « 🤢 заявило , что прицельные обстрелы ушли в прошлое , но каждый день хоронят Героев и много раненных
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16.05.2021 10:30 Відповісти
" Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ.
Російські війська в масі своїй залишилися на місцях " (с)

Кулеба о ситуации на границе с РФ: Происходящее нельзя назвать отводом войск. Угроза не миновала - Цензор.НЕТ 1423
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16.05.2021 10:07 Відповісти
Відвели кілька сотень. А десятки тисяч так і кружляють біля наших кордонів.
Чекають на наказ.
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16.05.2021 10:10 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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16.05.2021 10:29 Відповісти
Это ясно , как 2+2 =4 , но что делать с наглыми , борзыми предателями- уродами ,захватившими управление страной ?
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16.05.2021 10:34 Відповісти
Кулеба про ситуацію на кордоні з РФ: Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Загроза не минула - Цензор.НЕТ 9859
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16.05.2021 10:48 Відповісти
А чому ж народ мовчить, чому не виходять на протести проти російських фашистів і нацистів, які стріляють і вбивають? Ніхто ж не розганяв їхніх колаборантів і ворогів нашої незалежності на демонстрації 9 травня... Де ж ті політики та патріоти, щоб організувати масові протести проти російської агресії? Мовчання і двояка політика влади заохочують ворога.
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16.05.2021 11:01 Відповісти
Вы абсолютно правы - война существует только для тех, кто воюет на передовой. для тех, кто волонтёрит и спасает раненых в госпиталях, для тех,кто хоронит своих отцов, мужей, детей - защитников Украины. Для десятков миллионов тылового быдла войны не было и нет.... Для них есть только неудобства, связанные с запретом вражеских телеканалов, вражеских певцов и актёров и пр. пр.Пассивное быдло безмолвно содействуют агрессии, предаёт свою страну и своих воинов - защитников, отдающих жизни за их, быдла, мир и покой....Позор нашему населению... Слава украинской армии и волонтёрам ! Будь проклята кремлёвская крыса путен, чтоб ему мучительно сдохнуть...
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16.05.2021 12:06 Відповісти
Будь проклята кремлёвская крыса путен, чтоб ему мучительно сдохнуть... !!!!
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16.05.2021 22:46 Відповісти
но ***** еше и нас переживет...
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16.05.2021 22:47 Відповісти
Ооооо, "Капитан Очевидность"
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16.05.2021 11:31 Відповісти
Ти диви! Як же так?! Півшостого ж всі передвиборчі обіцянки виконав?!
І барига вже не наживається на крові, і "просто перестали стріляти", і ЗСУ - відвели; навіть ***** в очко подивився, та "побачив там мир"!
І все ніяк! Залишилося на піаніні зіграти, може ***** таки розчулиться?!
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16.05.2021 12:16 Відповісти
а министр обАроны хде?
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16.05.2021 18:55 Відповісти
******* державна ідеологія росії - імперський фашизм. Я не знаю,чого до Мокви приїжджав генсек ООН Гутеріш,але толку з цього ніякого,бо не має взагалі на Путіна і його середовище жодного реального впливу для вирішень питань в інтересах миру. Реально Путін- демонічний Абсолют,що як Паук сидить в центрі паутиння і реагує з пожиранням усіх ,хто попав в його тенета. Ось так і навколо України розкладене його паутиння і він за нього буде триматись до тих пір,або хто небудь йому повідшибає кінцівки ,або буде аргсовувати і далі свої липкі гібриди.
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16.05.2021 22:08 Відповісти
путин настроен оккупировать юг Украины... Азов будет рос... ***** ждет момента...
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16.05.2021 22:44 Відповісти
настроен решительно..
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16.05.2021 22:45 Відповісти
 
 