Кулеба про допомогу Заходу Україні в протистоянні агресії РФ: Не чекаємо від партнерів прибуття іноземних військ, а розраховуємо на підтримку

Як надання допомоги від Заходу в протидії російській агресії Україна не розраховує на прибуття іноземних військ.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не очікуємо прибуття іноземних військ, щоб допомогти нам. Але ми очікуємо від наших партнерів забезпечення України тією підтримкою, яку вони можуть запропонувати, щоб допомогти нам вистояти в цьому конфлікті за нашу країну", - зазначив Кулеба, відповідаючи на питання, чи Захід міг допомогти би Україні, якщо б війська РФ перейшли кордон.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи дійсно Кулеба не розраховує на те, що НАТО почне війну з РФ, він зазначив: "Абсолютно. Україна поки не є членом НАТО, і я б хотів нагадати, ясно і однозначно, що це наша земля і ми будемо її захищати, а наші партнери можуть допомогти нам в цьому, і я впевнений, що все так і буде".

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Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ВДВ.

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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.