УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12750 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
2 194 22
агресія (1184) армія РФ (13520) НАТО (5151) Кулеба Дмитро (3184)

Кулеба про допомогу Заходу Україні в протистоянні агресії РФ: Не чекаємо від партнерів прибуття іноземних військ, а розраховуємо на підтримку

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Кулеба про допомогу Заходу Україні в протистоянні агресії РФ: Не чекаємо від партнерів прибуття іноземних військ, а розраховуємо на підтримку

Як надання допомоги від Заходу в протидії російській агресії Україна не розраховує на прибуття іноземних військ.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю DW, інформує  Цензор.НЕТ.

"Ми не очікуємо прибуття іноземних військ, щоб допомогти нам. Але ми очікуємо від наших партнерів забезпечення України тією підтримкою, яку вони можуть запропонувати, щоб допомогти нам вистояти в цьому конфлікті за нашу країну", - зазначив Кулеба, відповідаючи на питання, чи Захід міг допомогти би Україні, якщо б війська РФ перейшли кордон.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи дійсно Кулеба не розраховує на те, що НАТО почне війну з РФ, він зазначив: "Абсолютно. Україна поки не є членом НАТО, і я б хотів нагадати, ясно і однозначно, що це наша земля і ми будемо її захищати, а наші партнери можуть допомогти нам в цьому, і я впевнений, що все так і буде".

Також читайте: Кулеба про ситуацію на кордоні з РФ: Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Загроза не минула

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ВДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Без грошей і в туалет не сходиш. Ті, хто йшли добровільно бити рашистську погань у 2014 році, думали не про гроші, а про те, як не пустити проклятий руССкій мір в свою домівку. Дякуючи добровольцям та патріотам України рашисти були зупинені і відкинуті. Якби не пряма агресія фашистів, то погань була б викинута з нашої землі. Гроші потрібні, але більше потрібна нова скучасна зброя якою можна дати відсіч кровавому карликові. Патріотів у нас для цього вистачить.
показати весь коментар
16.05.2021 10:47
+4
Поддержка это , как « обеспокоенность « и глубокая озабоченность» ? Сам дурак, от помощи отказываешься , значит , хочешь капитулировать в рашистский «мир» !
показати весь коментар
16.05.2021 10:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грошей побільше, ми самі впораємося с їх розподілом.
показати весь коментар
16.05.2021 10:19 Відповісти
Без грошей і в туалет не сходиш. Ті, хто йшли добровільно бити рашистську погань у 2014 році, думали не про гроші, а про те, як не пустити проклятий руССкій мір в свою домівку. Дякуючи добровольцям та патріотам України рашисти були зупинені і відкинуті. Якби не пряма агресія фашистів, то погань була б викинута з нашої землі. Гроші потрібні, але більше потрібна нова скучасна зброя якою можна дати відсіч кровавому карликові. Патріотів у нас для цього вистачить.
показати весь коментар
16.05.2021 10:47 Відповісти
Гроши є!
Поменьше б таких як свиноРИЛчуки, макакови, ахметови, насраликі, та насцаликі, які тащуть бабки з ГОСбюджету, яких вигодував в свій час ***** шоколадний, з грошима все було би добре Кулеба про допомогу Заходу України в протистоянні агресії РФ: Не чекаємо від партнерів прибуття іноземних військ, а розраховуємо на підтримку - Цензор.НЕТ 1968
показати весь коментар
16.05.2021 10:50 Відповісти
Я гадаю розтягування України почалося набагато раніше, іще при кучмі. Що стосується Порошенка, то в нього є негативні і позитивні сторони. Позитивних більше, він не купує на виведені в офшори гроші яхти і замки по Англіях, а вкладає їх в модернізацію своїх виробництв і соціальної сфери. А це, в свою чергу, дає економічний ефект. Ази економіки.
показати весь коментар
16.05.2021 11:02 Відповісти
Цілком з вами згоден!!! Але ж пам'ятаєте шо він "співав" перед виборами?? Вірно!! Але зробило воно житипоновому не народу, а своїм вищеперерахованим своїм корєшам.

Та згоден, шо ***** порівняно з зеленим сОпелєв, на зовнішньополітична арені зробив більш ніж усі попєрєднікі (сопеля в увагу не беремо)
Але.......
показати весь коментар
16.05.2021 11:17 Відповісти
Та вже "надопомагали", по самі нідергланди. Кулеба о помощи Запада Украине в противостоянии агрессии РФ: Не ждем от партнеров прибытия иностранных войск, а рассчитываем на поддержку - Цензор.НЕТ 6260
показати весь коментар
16.05.2021 10:20 Відповісти
Поддержка это , как « обеспокоенность « и глубокая озабоченность» ? Сам дурак, от помощи отказываешься , значит , хочешь капитулировать в рашистский «мир» !
показати весь коментар
16.05.2021 10:25 Відповісти
Кулеба про допомогу Заходу України в протистоянні агресії РФ: Не чекаємо від партнерів прибуття іноземних військ, а розраховуємо на підтримку - Цензор.НЕТ 6834
показати весь коментар
16.05.2021 10:26 Відповісти
Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации.
показати весь коментар
16.05.2021 10:28 Відповісти
Склад слуг народу.
показати весь коментар
16.05.2021 10:32 Відповісти
Зам министра МИДа Евгеша Енин в бытность прокурором, выдал вместе с подельниками из СБУ ( Артур из харьковского СБУ) выдал ингуша Тимура Тумгоева в РФ. Отвесили российские друзья наших прокуроров и сбушников Тимуру 18 лет.
показати весь коментар
16.05.2021 10:38 Відповісти
Кулеба о помощи/ Украина получила слишком мало, - Зеленский/ Зеленский: Байден должен / Зеленский: Великобритания и Канада также должны / Среди должников Зеленский не называет свою историческую родину. А в Израиле 116 миллиардеров и более 130 000 миллионеров. Они должны помочь Украине в войне с Россией оружием и деньгами.
показати весь коментар
16.05.2021 10:39 Відповісти
С фашистской роССией?
показати весь коментар
16.05.2021 10:49 Відповісти
Без грошей і в туалет не сходиш. Ті, хто йшли добровільно бити рашистську погань у 2014 році, думали не про гроші, а про те, як не пустити проклятий руССкій мір в свою домівку. Дякуючи добровольцям та патріотам України рашисти були зупинені і відкинуті. Якби не пряма агресія фашистів, то погань була б викинута з нашої землі. Гроші потрібні, але більше потрібна нова скучасна зброя якою можна дати відсіч кровавому карликові. Патріотів у нас для цього вистачить
показати весь коментар
16.05.2021 10:48 Відповісти
"Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам. Но мы ожидаем от наших партнеров обеспечения Украины той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну"- никогда и никто не предоставит Украине военной помощи на суму равную расходов рашистского оккупанта Украины .и лишь те страны ,котрые имеют на своей территории контингент НАТО - защищены от рашистской агресии.Будь Украина в НАТОрашисту даже в страшном сне не приснилась бы оккупация украинского Крыма и война с Украиной.Кулеба успокаивает рашиста-"Не волнуйтесь, мы в НАТО не стремимся"
показати весь коментар
16.05.2021 10:50 Відповісти
Недавно Запад помог чехам в борьбе с РФ, теперь они помогут нам.
показати весь коментар
16.05.2021 11:18 Відповісти
Ну як така кривомовна людина є головним дипломатом?
показати весь коментар
16.05.2021 11:38 Відповісти
А, что по этому поводу скажет наш, избранный умственно недоразвитыми согражданами, президент и гидрант, предварительно посмотрев Х..лу в очко?
показати весь коментар
16.05.2021 11:44 Відповісти
Ой, дурак...
показати весь коментар
16.05.2021 11:55 Відповісти
Зелю з Бенею тільки гроші цікавлять і все одно від кого, від Московії чи від Заходу.
показати весь коментар
16.05.2021 12:04 Відповісти
 
 