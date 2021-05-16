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Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко

Провал боротьби з пандемією коронавірусу владі не вдасться звалити на міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час виступу на форумі депутатів Львівщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголосив на необхідності повного аудиту витрат мільярдів гривень з антиковідного фонду.

"Нещодавно були оприлюднені цифри Національної академії наук, які кажуть, що смертність в Україні від ковіду становить не 50, а 140 тисяч людей. 140  исяч життів українців, які вони заплатили за вашу безпорадність, за те, що ви направляли гроші на "велике крадівництво", бо звідти течуть 20% відкатів – це злочин проти українського народу", – наголосив Петро Порошенко.

"На Степанова перекласти не вдасться. Хто такий Степанов? Його ніхто не знає і нічого від нього не залежить. І коли ви забирали гроші з ковідного фонду, Степанов гавкнути не смів. Але ви направляли гроші на "велике крадівництво", від цього в Україні помирали люди", – сказав Порошенко.

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"І зняттям Степанова ви не обмежитеся, бо треба зробити те, що ми вимагаємо – через парламентський контроль аудит ковідного фонду. І всіх, хто крав гроші – за грати, а не ваших політичних опонентів, які не соромляться вам казати правду", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко наголосив, що влада не змогла забезпечити три ключові позиції – вакцини, кисень і достатню кількість ліжко-місць для хворих на коронавірус.

"Вакцини – для цього треба було заплатити влітку минулого року невелику попередню оплату. Вони тоді роздерибанили фонд і назвали себе "чемпіонами світу з коронавірусу", пообіцявши, що Україна буде в першій десятці країн з вакцинації. Щось не чую звіту про виконання ваших обіцянок", – зауважив Порошенко.

"Друге – це кисень. Людей позбавили права дихати. Де вони були тоді, коли треба було займатися киснем?", – обурюється п’ятий президент.

"Я твердо переконаний, що вакцини, кисень і ліжка – це те, що точно влада здатна була забезпечити. Вона не тільки сама нічого не зробила, вона ще забрала кошти в місцевого самоврядування, яке намагалося в межах власних можливостей врятувати людей", – констатує Петро Порошенко.

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"Влітку 2021 року епідемія не закінчиться, а вакцини ми повинні мати. Вакцинний націоналізм, який світ продемонстрував в 2020 році, дуже добре має нас навчити", – резюмує Порошенко.

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Топ коментарі
+55
Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5273

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16.05.2021 11:13
+47
Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2400

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16.05.2021 11:14
+39
всі ж знають, що Петя крав у бюджет.
чи для вас це одкровення ?
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16.05.2021 11:09
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Не трынди)у меня и мама ,педиатр ,всегда за Пороха голосовала,и сестра акушер гинеколог тоже за ПАП -так что мимо ,зесрань
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16.05.2021 12:10 Відповісти
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Один педиатр против ста тысяч педиатров - ничто!!! Так маме и передай))
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16.05.2021 12:15 Відповісти
Ещё расскажи ,что ты в глаза видел сто тысяч педиатров ))))))
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16.05.2021 13:21 Відповісти
Это не ,,наши пьесы,,-это Леся Подеревянского,с творчеством которого вы к сожалению не знакомы.С чем конкретно вы не согласны в статье Порошенко ,по пунктам---что деньги бездарно просрали,что с задачей не справились и убили 140 000 украинцев,или что надо назначать аудит и выяснять,кто же так традиционоо проворовался и обосрался?Или вы считаете что это надо,,понять и простить,, --ослик же учится?Сколько еще миллионов должно погибнуть,что бы он и его подгавкивающая любым его тупостям стая,в которую вы входите,начали подозревать что происходить ,,что то не то,,?
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17.05.2021 10:52 Відповісти
У поклонников зеленского, как показывает давняя практика, критически не хватает ума выучить флаг Польши.Увы.Что мешает зеленскому, имея полноту власти,провести аудит деятельности Гонтаревой?И почему имея претензии к зеленскому по поводу Гонтаревой вы эти хотелки не предьявляете напрямую своему выбору? Это такая специальная тактика клоунов и их избирателей решать все вопросы через противоположную дырку организма?
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17.05.2021 12:08 Відповісти
И при чем тут вообще Гонтарева к аудиту деятельности воровливой команды вовсемпрофана? Вы следите за мыслью или судорожно пытаетесь отвлечь от какашек под бренным телом своего хриплого ослика?
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17.05.2021 12:15 Відповісти
Фи, Танюха!
Что толку размахивать старым гавном про Гонтареву?
Ты сразу давай тебуй вернуть Приват, укреденный ей на пару с Порощенко, законному владельцу!
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17.05.2021 12:15 Відповісти
Она за деньги это ...
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17.05.2021 09:08 Відповісти
Не судите всех по себе , обладатель аккаунта с нулями
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17.05.2021 09:12 Відповісти
что не помешало вам голосовать за клоуна и тем самым способствовать смерти украинцев от ковида. борьбу с которым провалили жадные вороватые тупые зебилы
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17.05.2021 09:31 Відповісти
140 тыс.человек умерли из за таких как ты,из за вашего решения... Не хочешь разделить ответственность со своим выбором?
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16.05.2021 23:17 Відповісти
не понимаю Стебанова - чего же он не подал в отставку, сказав: Мне не дают сделать предоплату за вакцины, я сидеть потом не хочу, так что не ждите взад.
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16.05.2021 12:13 Відповісти
а так, подавши у відставку, він би не наскріб собі на пальто...
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16.05.2021 12:56 Відповісти
на зоне в пальто он сразу же паханом станет?
че уж там - угробил кучу народу зато пальто на нарах согреет?
или просто знал шо народ все это сглотнет?
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16.05.2021 13:13 Відповісти
ОН КУРТКИ ПО 700000 ГР ПОКУПАЛ ,КОЛЕКЦИОННЫЕ ОТ АРМАНИ.
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17.05.2021 08:27 Відповісти
Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2897
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16.05.2021 12:14 Відповісти
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Классно вас колбасит..Значит правильной дорогой идут товарищи)))
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16.05.2021 12:18 Відповісти
як що так, то гадаю, там буде лише одне прізвище!)
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16.05.2021 15:24 Відповісти
Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4307
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16.05.2021 12:20 Відповісти
позно пить боржопи. это ничего не даст. прошлое показывает, что никто и никогда в будущем не был наказан. и этих денег то по любому уже нет и не будет. если бы у власти и в правительстве были компетентные люди, то они бы искали пути решения, а не того, кто будет виноват в очередных провалах постсовковой власти.
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16.05.2021 12:22 Відповісти
У вас там король или королева? Тоже ведь тупые от природы.. Чего не гоните?=))
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16.05.2021 12:23 Відповісти
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Степанов уже подал в суд на Пэтю за слово тявкнуть?
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16.05.2021 12:23 Відповісти
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Пэтя дюже жадный..Приползёт поцеловать Степанова у дупу, лишь бы денег не давать=))
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16.05.2021 12:24 Відповісти
Дюже жадный Петя за свои собственные бабки восстановил ПВО Киева. Накупил кислородных концентраторов и еще хрен знает чего и сколько нажадничал. А ты скушай шоколадку Рошен. Она реально вкусная и питает глюкозой мозг. Хотя вряд ли тебе есть что питать... Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8374
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16.05.2021 13:13 Відповісти
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Не, думаю Пете дорожное строительство покоя не даёт .... не по феншую там, вот Омелян- это да Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4480
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16.05.2021 13:50 Відповісти
Жопа от мыслей еще не болит?😄
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16.05.2021 14:02 Відповісти
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Не, всё в порядке Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9322
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16.05.2021 14:04 Відповісти
Это хорошо, береги ее, бо где ж ты молоко разогревать будешь
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16.05.2021 14:07 Відповісти
Зелёная дегенератина очень щедрая, да, жертва скотов? Чтобы не платить в квартире по счётчикам за коммуналку, переселился на госдачу. Да ещё за твой счёт ремонт там сделал))))
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16.05.2021 14:02 Відповісти
Зевласть только под суд, думаю что толковое обвинение сможет доказать вину по статье измена Родине.
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16.05.2021 12:33 Відповісти
овощу таки цю статтю впаяли, навіть заочно...
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16.05.2021 12:57 Відповісти
овощу хоть было куда бежать. А вот зеле точно некуда. Тупину он нафиг не нужен, зеля для него никчемный голодранец, остальные страны его тут же обратно выдадут.
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16.05.2021 14:03 Відповісти
Вчера случайно увидел - не с начала - интервью Руслана Рябошапки на каком-то новостном канале, не вспомню даже на каком. Но гугля помнит все, найти можно все без исключений. Советую всем, особенно особям, не отличающим Зеленского от Голобородько, патамушта какаяразница. Чувак точечно отбомбился по некоторым вопросам:
- Зеленский, нарушая законы и Конституцию, постоянно нагибает Генпрокуратуру в вопросах преследования Порошенко и ему пох на факты, доказательства, законы и кодексы.
- Ермак - ключевая проблема Зеленского. Ермак - зло.
- То, что зеленский президент - огромная ошибка. Он не должен быть президентом, однозначно.
- Из всего набора в 58 уголовных дел на Пороха нет ни единого, имеющего хоть какую-то юридическую перспективу.
- К Пороху по сути может быть только два каких-то вопроса: кредит в каком-то банке и еще по какой-то фирме, в разрезе частного бизнеса. Ни единой претензии по использованию бюджетных средств в личных целях или в целях частного бизнеса предъявить Пороху невозможно, нет фактов. Но зеле пофигу, он истерично давит на ГПУ, добиваясь репрессий для Пороха.

Рябошапка - такая же зеленая цаца, как и все остальные в этой шобле. Но, обосравшись с посадкой Пороха, им просто вытерли жопу и выбросили. На подходе Криклий, Петрашко, Степанов и еще пара-тройка персон. Вывалившись из зе-обоймы, они не станут скрывать того, что творится на Банковой и как там решаются вопросы. Криклий министр инфраструктуры, Петрашко министр экономики. Отставка этих двух персон однозначно будет озвучена Банковой как "не справились". Однако ситуация больше похожа на то, что чуваки быстро смотали удочки и валят, чтобы на них не повесили, как на Степанова, все схематозные косяки и факты грандиозного воровства из бюджета. Думаю, очень скоро наружу вылезут гигатонны говна, сгенерированного Беней и размазанного недалеким рукожопым преЗЕдентом.
73% проголосовавших! Готовьте много воды, вам скоро отмываться от этих гигатонн. Обидно то, что вместе с вами в этом дерьме сидят люди, которые видели все это, понимали последствия, но разве же вас, баранов, можно заставить думать?

Ко всему этому хочу добавить только это: літаки летять! Будем всіх бамбіть!!!
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16.05.2021 13:09 Відповісти
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П'ятий президент Петро Олексійович Порошенко - найвеличніша історична постать ******** України, взірець бескорисного служіння народові й державі, променистий світоч демократії, мужній захисник державності й державних інтересів, заповзятий хранитель віри Господньої та зачинач незалежної Української Церкви, сумлінний розбудовувач Українського Війська, найефективніший керманич-реформатор **********, невблаганний борець за справедливість, безкомпромісний насаджувач законності, високоосвічений носій і наполегливий просувач української мови, невтомний популяризатор української культури, щедрий меценат і великодушний благодійник, достойний син Українського народу, уважний та турботливий чоловік і батько; мудра, щира, добра і чуйна людина.
Шкода тільки, що Петра Олексійовича Порошенка невдячні громадяни більше НІКОЛИ в житті за жодних обставин НЕ ОБЕРУТЬ президентом України.
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16.05.2021 13:17 Відповісти
ще й як ОБЕРУТЬ Порошенко Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8551
Більш того, ті самі зебіли що верещали та верещать проти нього - першими побіжать голосувати ЗА Порошенко...
Бо холодільник та страх за себе-бідненького - у зебілів на першому місці...
Й коли припече їх - то вони згадають (ВЖЕ ЗГАДУЮТЬ!) як "при Порохе - були й субсідії, й зарплата зростала стрімко й бардака такого не було!"
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16.05.2021 13:23 Відповісти
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Ну то й добре, що оберуть, - шпаклювати лайно у кучерики діючого Гаранта геть цікавіше, ніж сидячому у шафі під товстим шаром нафталіну "відставної кози барабанщику"©.
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16.05.2021 13:41 Відповісти
Жа, лайна в тебе изрядно, не на один вентилятор хватит
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16.05.2021 14:06 Відповісти
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Какой, нах, вентилятор? Вентилятор - ерунда.
Двухрежимный роторный гавномёт работает бесперебойно и безотказно.
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16.05.2021 14:13 Відповісти
Главное чтоб не забился, бо может пукан снести напрочь. Береги себя
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16.05.2021 14:21 Відповісти
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Главное, чтобы твой рот не забился. А за гавномёт не беспокойся - тебе хватит за гланды.
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16.05.2021 14:28 Відповісти
Какой ты, гавноед, грозный. Небось блатных куев накануне пересосал. Отвага с жопы так и прет
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16.05.2021 15:08 Відповісти
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Куда уж мне до тебя? Это ж ты отсасываешь сверхбольшие леденцы "Рошен" на палочках с увеличенным содержанием высраного лично Порохатым Барыгою ферментированного гавнища повышенной вонючести. А потом уже отсосанные леденцы старательно отрабатываешь в надежде получить новые леденцы для последующего тщательного отсасывания.
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16.05.2021 16:45 Відповісти
Прошу підтримати петицію про визнання розкрадання короновірусного фонду ГЕНОЦИДОМ українського народу:
https://petition.president.gov.ua/petition/115068
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16.05.2021 15:12 Відповісти
Лучше бы Ермака со Шмыгалем уволили
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16.05.2021 22:17 Відповісти
140 тыс.человек. Цифры просто ужасают. Слабоумные,голосовавшие за это хриплое,своей вины не чуствуете ,что избрали настолько тупую власть,которая своим полным профанством убила столько соотечественников? Ничего не ёкает и не шевелится в душе у непривитых слабоумных? Надеюсь сядет не только обосравшийся,но и вся его воровитая кодла. Это должен стать первый президент,который должен ответить за все что наделал.
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16.05.2021 23:29 Відповісти
правильно сказал.
вот свинарчуки распорядились бы деньгами правильнее.
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17.05.2021 00:47 Відповісти
Минус Бентли свиням, плюс километры дорог - украинцам, адептам сывочолого лайна - по карамельке. Ну не поймут оно никак, что мосты - строятся, дороги - строятся и их паровоз безвозвратно ушел два года назад. И - никогда не вернется. Я, лично это сывочолое л@йно еще пять лет - не переживу. Сдохну от рвоты...
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18.05.2021 04:28 Відповісти
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