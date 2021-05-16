Усе звалити на Степанова не вдасться, він і гавкнути не смів, коли ви забрали гроші з "ковідного фонду". Вимагаємо провести аудит, - Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Провал боротьби з пандемією коронавірусу владі не вдасться звалити на міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час виступу на форумі депутатів Львівщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він наголосив на необхідності повного аудиту витрат мільярдів гривень з антиковідного фонду.
"Нещодавно були оприлюднені цифри Національної академії наук, які кажуть, що смертність в Україні від ковіду становить не 50, а 140 тисяч людей. 140 исяч життів українців, які вони заплатили за вашу безпорадність, за те, що ви направляли гроші на "велике крадівництво", бо звідти течуть 20% відкатів – це злочин проти українського народу", – наголосив Петро Порошенко.
"На Степанова перекласти не вдасться. Хто такий Степанов? Його ніхто не знає і нічого від нього не залежить. І коли ви забирали гроші з ковідного фонду, Степанов гавкнути не смів. Але ви направляли гроші на "велике крадівництво", від цього в Україні помирали люди", – сказав Порошенко.
"І зняттям Степанова ви не обмежитеся, бо треба зробити те, що ми вимагаємо – через парламентський контроль аудит ковідного фонду. І всіх, хто крав гроші – за грати, а не ваших політичних опонентів, які не соромляться вам казати правду", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко наголосив, що влада не змогла забезпечити три ключові позиції – вакцини, кисень і достатню кількість ліжко-місць для хворих на коронавірус.
"Вакцини – для цього треба було заплатити влітку минулого року невелику попередню оплату. Вони тоді роздерибанили фонд і назвали себе "чемпіонами світу з коронавірусу", пообіцявши, що Україна буде в першій десятці країн з вакцинації. Щось не чую звіту про виконання ваших обіцянок", – зауважив Порошенко.
"Друге – це кисень. Людей позбавили права дихати. Де вони були тоді, коли треба було займатися киснем?", – обурюється п’ятий президент.
"Я твердо переконаний, що вакцини, кисень і ліжка – це те, що точно влада здатна була забезпечити. Вона не тільки сама нічого не зробила, вона ще забрала кошти в місцевого самоврядування, яке намагалося в межах власних можливостей врятувати людей", – констатує Петро Порошенко.
"Влітку 2021 року епідемія не закінчиться, а вакцини ми повинні мати. Вакцинний націоналізм, який світ продемонстрував в 2020 році, дуже добре має нас навчити", – резюмує Порошенко.
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Что толку размахивать старым гавном про Гонтареву?
Ты сразу давай тебуй вернуть Приват, укреденный ей на пару с Порощенко, законному владельцу!
че уж там - угробил кучу народу зато пальто на нарах согреет?
или просто знал шо народ все это сглотнет?
- Зеленский, нарушая законы и Конституцию, постоянно нагибает Генпрокуратуру в вопросах преследования Порошенко и ему пох на факты, доказательства, законы и кодексы.
- Ермак - ключевая проблема Зеленского. Ермак - зло.
- То, что зеленский президент - огромная ошибка. Он не должен быть президентом, однозначно.
- Из всего набора в 58 уголовных дел на Пороха нет ни единого, имеющего хоть какую-то юридическую перспективу.
- К Пороху по сути может быть только два каких-то вопроса: кредит в каком-то банке и еще по какой-то фирме, в разрезе частного бизнеса. Ни единой претензии по использованию бюджетных средств в личных целях или в целях частного бизнеса предъявить Пороху невозможно, нет фактов. Но зеле пофигу, он истерично давит на ГПУ, добиваясь репрессий для Пороха.
Рябошапка - такая же зеленая цаца, как и все остальные в этой шобле. Но, обосравшись с посадкой Пороха, им просто вытерли жопу и выбросили. На подходе Криклий, Петрашко, Степанов и еще пара-тройка персон. Вывалившись из зе-обоймы, они не станут скрывать того, что творится на Банковой и как там решаются вопросы. Криклий министр инфраструктуры, Петрашко министр экономики. Отставка этих двух персон однозначно будет озвучена Банковой как "не справились". Однако ситуация больше похожа на то, что чуваки быстро смотали удочки и валят, чтобы на них не повесили, как на Степанова, все схематозные косяки и факты грандиозного воровства из бюджета. Думаю, очень скоро наружу вылезут гигатонны говна, сгенерированного Беней и размазанного недалеким рукожопым преЗЕдентом.
73% проголосовавших! Готовьте много воды, вам скоро отмываться от этих гигатонн. Обидно то, что вместе с вами в этом дерьме сидят люди, которые видели все это, понимали последствия, но разве же вас, баранов, можно заставить думать?
Ко всему этому хочу добавить только это: літаки летять! Будем всіх бамбіть!!!
Шкода тільки, що Петра Олексійовича Порошенка невдячні громадяни більше НІКОЛИ в житті за жодних обставин НЕ ОБЕРУТЬ президентом України.
Більш того, ті самі зебіли що верещали та верещать проти нього - першими побіжать голосувати ЗА Порошенко...
Бо холодільник та страх за себе-бідненького - у зебілів на першому місці...
Й коли припече їх - то вони згадають (ВЖЕ ЗГАДУЮТЬ!) як "при Порохе - були й субсідії, й зарплата зростала стрімко й бардака такого не було!"
Двухрежимный роторный гавномёт работает бесперебойно и безотказно.
https://petition.president.gov.ua/petition/115068
вот свинарчуки распорядились бы деньгами правильнее.