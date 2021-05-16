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За минулу добу в ЗСУ зареєстровано 3 нові випадки інфікування коронавірусом, госпіталізовано 1 людину

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За минулу добу в ЗСУ зареєстровано 3 нові випадки інфікування коронавірусом, госпіталізовано 1 людину

Станом на 10.00 16 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 479 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командування Медсил ЗСУ.

В інформації зазначається: "Всього за час пандемії одужали 24 445 осіб, летальних випадків 89. На ізоляції (в т. ч. на самоізоляції) перебуває 129 осіб.

За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.Із них 1 людина госпіталізована зі своїм лікарем.

Від початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 51 729 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3284 військові медики. Повторно провакциновано 284 людини. За минулу добу на COVID-19 щеплено 126 осіб.

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Швидкого одужання нашим захисникам.
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16.05.2021 11:19 Відповісти
 
 