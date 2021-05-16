Кулеба про наріжні камені Мінського процесу: Москва продовжує ігри з визнанням "ЛНР" і "ДНР" сторонами конфлікту
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ключовою вимогою Росії під час мінських переговорів було визнання так званих "Луганської та Донецької народних республік" сторонами конфлікту, що перетворило б міжнародний збройний конфлікт між Україною і Росією у внутрішній збройний конфлікт між Україною і псевдореспубліками.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Це був наріжний камінь дискусій в Мінську. Мій президент говорить, що головним нашим пріоритетом має бути досягнення миру і безпеки, а також збереження людських життів, а не питання політичного визнання. І ми закликаємо Москву зосередитися на цьому ж - на поверненні миру на Донбас і на досягненні прогресу щодо низки проєктів рішень, які готові до прийняття і чекають схвалення від Москви", - зазначив він.
"І Москва може з легкістю дати "зелене світло", однак продовжує грати в ці ігри з визнанням "ЛНР" і "ДНР" сторонами конфлікту. Це, по суті, і є те, що відбувається в Мінську. І це причина, через яку ми робимо кроки з виходу з цього глухого кута", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
А досягнення територіальної цілісності України? А звльнення касапами окупованих територій? Ці питання, що, перед окупантом та ОБСЄ - не піднімаються?
То це, тля, така зебільна влада...
Кулеба, поясни це?
" Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова
Це ще не визнання терористів і не амністія для злочинців, як і вимагали кацапи?