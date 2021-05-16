Кулеба про наріжні камені Мінського процесу: Москва продовжує ігри з визнанням "ЛНР" і "ДНР" сторонами конфлікту

Ключовою вимогою Росії під час мінських переговорів було визнання так званих "Луганської та Донецької народних республік" сторонами конфлікту, що перетворило б міжнародний збройний конфлікт між Україною і Росією у внутрішній збройний конфлікт між Україною і псевдореспубліками.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Це був наріжний камінь дискусій в Мінську. Мій президент говорить, що головним нашим пріоритетом має бути досягнення миру і безпеки, а також збереження людських життів, а не питання політичного визнання. І ми закликаємо Москву зосередитися на цьому ж - на поверненні миру на Донбас і на досягненні прогресу щодо низки проєктів рішень, які готові до прийняття і чекають схвалення від Москви", - зазначив він.

"І Москва може з легкістю дати "зелене світло", однак продовжує грати в ці ігри з визнанням "ЛНР" і "ДНР" сторонами конфлікту. Це, по суті, і є те, що відбувається в Мінську. І це причина, через яку ми робимо кроки з виходу з цього глухого кута", - підсумував він.

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