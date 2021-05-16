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Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов

Останні рішення президента і РНБО сформували в Україні паралельну судову вертикаль.

Про це колишній заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"У цивілізованому світі судді іноді роками не можуть ухвалити вирок і призначити злочинцеві покарання, скрупульозно вивчаючи кілограми документів, гігабайти відео і аудіо файлів, висновків експертів, речові докази, показань потерпілих, свідків, обвинувачених, адвокатів і прокурорів. Але і це не все. Щоб знизити ризик помилки, за цими процедурами встановлений апеляційний і касаційний контроль. Світ придумав це для того, щоб ніхто не був покараний без провини, винний не уникнув відповідальності, а суспільство могло стежити за логікою покарання у відкритому і змагальному судовому процесі", - пише він.

"Так відбувається навіть в Африці, хай вибачить мене цей континент, що вже кілька разів обігнав нас в розвитку", - уточнив він.

"Але у нас трохи інший випадок. Президент України вже кілька місяців без суду визначає покарання указами, проводячи їх через сформовану власними актами Раду безпеки. Без процедур, аналізу доказів, права на захист і презумпції невинуватості. Для того, щоб вивести свої рішення з- під судового контролю, президент зупинив роботу Конституційного Суду, а для збільшення тиску на суди адміністративної юстиції, вніс законопроєкт про ліквідацію ОАСК, що демонструє відсутність кордонів протиправних рішень і про судоустрій, що збільшує тиск на Верховний Суд", - випливає зі слів Портнова.

Також читайте: ОПЗЖ про справу Медведчука: Українська влада скочується до відвертої диктатури

За його словами, таким чином, за кілька місяців в країні сформувалася паралельна судова вертикаль - система обходу й ігнорування судової влади, привласнення судових повноважень, концентрація судових функцій в руках входять до РНБО правоохоронних чиновників, пряме підпорядкування системи покарань президенту країни і створення на базі РНБО особливого, надзвичайного і не обтяженого процесуальними кодексами суду з насильницькими повноваженнями.

"Звичайно, може здатися, що той, хто критикує санкції РНБО, захищає або злодіїв в законі, або організованих злочинців, або зрадників Батьківщини, або контрабандистів. Але рано чи пізно весь цей PR-ефект об'єктивно зміниться рішеннями європейського суду, компенсаціями та виплатами з бюджету, паралельно вводячи в наукову і правову історію країни чиновників і суддів, які ризикнули поставити під легалізацією всього цього свята свої скромні підписи. Абсолютно очевидно, що влада пробує грати відразу дві гри - підпорядкувати собі діловий світ і поліпшити соціологічні показники, конвертуючи суспільний запит на справедливість в легкі рішення, що не вимагають кропіткої роботи", - упевнений Портнов.

"Але також і очевидно, що в країні настала підтримувана подвійними стандартами західних країн і виборчою стурбованістю посольств диктатура, яку сотням ділових людей, бізнесменів і політиків доведеться просто пережити і перечекати, перегрупувавши сили, засоби та можливості. Як би сильно не натягувалася пружина, нічого не буває вічним. І це все теж мине", - підсумував він.

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Топ коментарі
+50
Президент определяет виновных без суда. В стране наступила поддерживаемая западными посольствами диктатура, - Портнов - Цензор.НЕТ 7231 Чути таке від фейкомета портнова, реально смішно.
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16.05.2021 12:50
+43
Ага Президент определяет виновных без суда. В стране наступила поддерживаемая западными посольствами диктатура, - Портнов - Цензор.НЕТ 7267

Президент определяет виновных без суда. В стране наступила поддерживаемая западными посольствами диктатура, - Портнов - Цензор.НЕТ 7027
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16.05.2021 12:58
+40
Первый раз соглашусь с портянкой. Ведь если бы у нас был нормальный суд, то рыгофашист порнов уже два года сидел, как и его шлюхи: татаров и лукаш.
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16.05.2021 12:52
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То, что Портнов несёт на Зеленского - это хорошо.
Зеля - обидчив!
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16.05.2021 13:27 Відповісти
Ну да,типа вырок украинского судьи это проявление справедливости и законности,очнись портниха,наша судебная система это эталон коррупции и вседозволенности.
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16.05.2021 13:29 Відповісти
Научились путинские подонки демократические и правовые механизмы использовать в своих целях, а как сами беззаконие творят, то ничего, они варвары, им позволено.
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16.05.2021 13:29 Відповісти
вот и всплыло чья шавка портяша
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16.05.2021 13:29 Відповісти
Кстати, Африка нас обогнала по многим показателям именно потому, что у нас во власти такие конченные ублюдки, как Портнов!
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16.05.2021 13:30 Відповісти
вперше сявка портнов гавкнув на зе
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16.05.2021 13:35 Відповісти
Все сторонники беглого мерзавца Януковича едины во мнении. И сотрудники его администрации, и патриотичные ныне министры, и депутаты, которые сменили вывеску пр на опзж, все в один голос воют про диктаторские намерения клоуна. Совпадение?
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16.05.2021 13:40 Відповісти
Хотелось для обьективности картины услышать еще вице премьера времен Януковича, автора его до сих пор не отмененной пенсионной реформы и счастливого обладателя ленинской кузни Сергея Леонидыча Тигипко ну и, к примеру, свидетеля яйцепадства советника януковича Тарасыка Черновола
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16.05.2021 13:46 Відповісти
на анексия.нет можно вдоволь послушать мысли Тарасыка Черновола, но вам они не понравятся...
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16.05.2021 21:41 Відповісти
Как бы они все, по-запаре, в пылу страстей и дерибана, не зарезали свою дойную корову -- Украину.
От, список впавших в немилость олигархов появится -- всё и начнётся...
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16.05.2021 13:49 Відповісти
Начнут рубить сук, вы хотите сказать?
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16.05.2021 13:54 Відповісти
Ну это шо то типа червей в мозгу,которых нельзя удалять,бо они снабжают мозг кислородом.Такие себе полезные паразиты.По аналогии с коровой,представим бычий слепень(судебная система) который сушит корову и снижает надой.Но удалять его не треба,бо можно при удалении артерию зацепить и корова отдаст концы.Я всё же за риск удаления,а не за медленное усыхание,которое приводит к тому же летальному исходу. Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 7334
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16.05.2021 14:05 Відповісти
портне яныка ще живе?
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16.05.2021 13:51 Відповісти
Судебная система в Украине-это копия мордовской системы.И на защиту этого мордовского бастиона коррупции в Украине,адмиралом поставлен Портнов.Вот он и защищает основной бастион который не пускает инвестиции в Украине творя правовой беспредел для инвесторов Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 4714
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16.05.2021 13:53 Відповісти
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Не уже, а опять. Вспоминаем 2012 год, и их совместную работу. На Украину, естественно
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16.05.2021 13:57 Відповісти
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порошенко и раньше
Агитировал за харьковские соглашения. и вся за()()оп от мертветчука до фуфрыча тусовалась в его администрации когда спионерил булаву. да и гепа тот которому уже коляска не нужна у него был доверенным лицом на последних выборах. а ведь хорошо помню как его геповозы с соседнего мордора возили пьяную титушню во время крайнего Майдана....
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16.05.2021 14:16 Відповісти
когда президент определил виновных патриотов без суда по портновской просьбе, то это было для портнова хорошо. а когда пятую колонну. это плохо.
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16.05.2021 13:55 Відповісти
Ишь как запел голубок. Да для него тройка ОСО самое что ни на есть европейское правосудие.
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16.05.2021 14:02 Відповісти
этого питора давно пора закрыть Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 5219 ..а место под шконкой раскошное за отдельную плату, любители интересного занятия там ему определят Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 2643
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16.05.2021 14:03 Відповісти
Це добре коли гавкають вороги України. Гучніше сукі кацапські,гучніше вийте!
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16.05.2021 14:03 Відповісти
Це чудово!
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16.05.2021 14:05 Відповісти
Почему эта гнида ещё на свободе?
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16.05.2021 14:17 Відповісти
це кандидат ув ритуальні жертви тіпа бузини-бєлодєда
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16.05.2021 14:49 Відповісти
Перезиденту нужно было бы объявить военное положение и расстрелять предателей через военно-полевые суды!
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16.05.2021 14:21 Відповісти
и возможно самому застрелится /раз команда у него и советники - предатели Украины/!
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16.05.2021 14:22 Відповісти
А давайте рішенням народного суда винесемо вирок та призначемо покарання зраднику, організатору узурпації влади рашистською шавкою, яка зробила все, що москотостанський загарбник йому наказав, щоб останній зміг вбити безкарно якнавмога більше українців та захопити якнавмога більше території України, в тому числі через встановлення контролю над корумпованою так-званою "судовою" владою в Україні.
Давайте проголосуємо: хто за те, шоб визнати цей "собачий рот" винним та призначити покарання - в вигляді підвішування за його собачі яйця доки бути йти повне розслідування злочинів цієї рашистської псини?
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16.05.2021 14:22 Відповісти
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а мені подобається цей вереск на свинарчукрвих хвермах та мордорівських болотах! Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 4615
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16.05.2021 14:24 Відповісти
От аби без суда Портянкі кулю в лоб
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16.05.2021 14:36 Відповісти
чому ця гнида ще не сидить?

спочатку можна почати з санкцій, якщо судді та суди, створенні по законам цієї сволоти,не працюють...
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16.05.2021 14:48 Відповісти
Чья бы мразь мычала.
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16.05.2021 14:49 Відповісти
Портнов створив судову імперію у якій був верховним правителем. На даний час його правлінню наступає крах. йому це недовподоби, ось і скигле , але беззаконію і вакханалії судової системи треба щось протиставити.
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16.05.2021 14:49 Відповісти
"Портнов створив судову імперію у якій був верховним правителем "- а его подружка Лукаш ему везде подтявкивала: на шоу ТВ Шустика в прошлом году на годовщину Майдана, угрожала: "Кричите-кричите, у меня на всех есть компромат в папочке!" Вот это э-министр юстиции! Шлёндра гєбняво-данецкая. Слава богу была всего 6 мес.
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16.05.2021 21:23 Відповісти
Интересно, скоро Медведчука начнём цитировать и хвалить? Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 3175
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16.05.2021 14:57 Відповісти
Я просто пропустив момент, коли ви, 73/43%зебіли, перестали це робити. Десь в районі нового року...
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16.05.2021 15:23 Відповісти
Зацепило, а нахрена нам знать, чего там думает Портнов?
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16.05.2021 15:30 Відповісти
це Бутусов повідомив. Але ти уникнув запитання, коли між вами пробігла чорна кішка.
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16.05.2021 15:44 Відповісти
Не мели дурниць Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 3879
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16.05.2021 15:47 Відповісти
Підгавкувателя ватномордовго сЦаря-на суху гіллясту грушу!
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16.05.2021 14:59 Відповісти
а как там его справа в Панаме, никто не знает? тишина... он подал на Порошенко иск, но суд Панамы отказал, а вместо этого открыл дело на Портянку за клевету и нанесение ущерба (расследование и имидж Панамы). Портянкин пытался забрать иск и закрыть дело - не дали.
Если б положительно решилось в его пользу - он бы уже везде трындел...
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16.05.2021 21:41 Відповісти
1.Да, портнов, без "суда", потому, что "суды" воняют тобой, киваловым и старым уголовником кучмой. Нарид на 5 лет(а до этого тоже на 5, еще ранее на 5-6... ) решил, что ему не нужен суд, "суд" устраивает. Справедливости ради, не просто нарид, а зомбированное расиянским и олигархическим ТВ быдло.
2.Юра, а не измена ли государственная - публикация этого скота на ПОКА еще самой массовой медиаплощадке Украины?
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16.05.2021 15:07 Відповісти
Бузина - забери, нарешті, його до себе!!! Поставлю свічку у московській церкві....
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16.05.2021 15:13 Відповісти
Я в шоці люди. Ви підтримуєте злочинця портнова тільки тому, що він покритикував Зеленського? Ви пробиваєте дно.
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16.05.2021 15:16 Відповісти
де ти це побачив?
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16.05.2021 15:22 Відповісти
А я, тов. РАДОН, за обох вболіваю. Чекаю, коли ж нарешті , зеля з портянкой-такі проб*ють те саме дно. Обоє рябоє, а я з попкорном... Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 9091
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16.05.2021 20:12 Відповісти
Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 8158
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16.05.2021 15:25 Відповісти
Вот и глава ЕС о том же.Друзяки.В унисон с кремлевской пропагандой.5 я колонна?
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16.05.2021 15:33 Відповісти
пішло ти нах, лайно
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16.05.2021 15:44 Відповісти
Зедебилы конечно беспредельшики,но не тебе вонючий рот это обсуждать.Мерзкое подобие дешевого продажного юриста.
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16.05.2021 15:50 Відповісти
Когда уже ЭТУ ТВАРЬ в бочке с ГОВНОМ утопят??*?
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16.05.2021 15:57 Відповісти
Ну как можно гавно в гавне, утопить? Для этого говна выгребная яма-404 существует.
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16.05.2021 16:48 Відповісти
если петушок Портнов раскукарекался-значит Зеленский все правильно делает!
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16.05.2021 16:01 Відповісти
Еще один кандидат на тюремный срок и выбитые зубы.
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16.05.2021 16:23 Відповісти
...- которую сотням деловых людей, бизнесменов и политиков придется просто пережить и переждать, перегруппировав силы, средства и возможности. Как бы сильно не натягивалась пружина, ничего не бывает вечным. Вы где то видели чтобы было написано что все эти сотни горят желанием развивать Украину. Нет, только переживают и выжидают. А сам себя не видит этот прихвостень яныка. Не видит как поливал дерьмом всех..без суда и следствия.. Пока не будет принят закон о коллаборационизме ничего в Украине не изменится.
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16.05.2021 16:40 Відповісти
Собачий рот волнуется.
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16.05.2021 17:23 Відповісти
державна влада розподілена на три незалежні одна від одної гілки: законодавчу, виконавчу та судову.

Маючи такі важелі не задушити 5 колону?
"Глибокозанепокоєні"не зрозуміють?Для того є ескадрони смерті.Якщо держава сама себе не захистить,хто її захистить?
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16.05.2021 17:55 Відповісти
ЦЕ Ж твоя робота Портянка ти ж старався все для цього робити,поки Медведчука не зачепили- мовчав виродок
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16.05.2021 18:21 Відповісти
Рыго-совкота 2 года назад повылазила из-под кремлёвского плинтуса с мечтой о реванше, и тут такой упс...
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16.05.2021 18:33 Відповісти
Уся янукодла включая партишка, касрысусысыоный ссуть должны уже давно с 2014 года полировать шконку за организацию государственного переворота по узурпации власти. Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 2464 Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 2464 Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 2464
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16.05.2021 19:40 Відповісти
дай боже наступилаб західна диктатура. може тоді тебеб посадили
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16.05.2021 19:44 Відповісти
И не хрен плакать в жилетку, сам виноват. Родную Маму Юлю сами садили теперь обраточка.
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16.05.2021 20:14 Відповісти
Це саме той випадок, коли відомий вислів - "якщо наші вороги бісяться, то все ми робимо правильно" як ніколи є доречним.
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16.05.2021 20:22 Відповісти
Перднов.. иди на куй!!!
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16.05.2021 23:38 Відповісти
посмотрим как этот баламут на росию поэвакуируеться, там он аж никому не нужен... Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 3936
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17.05.2021 05:09 Відповісти
Портнов! Йди н...!
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17.05.2021 10:35 Відповісти
Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов - Цензор.НЕТ 4630
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17.05.2021 12:05 Відповісти
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