Президент визначає винних без суду. У країні настала диктатура, яку підтримують західні посольства, - Портнов

Останні рішення президента і РНБО сформували в Україні паралельну судову вертикаль.

Про це колишній заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"У цивілізованому світі судді іноді роками не можуть ухвалити вирок і призначити злочинцеві покарання, скрупульозно вивчаючи кілограми документів, гігабайти відео і аудіо файлів, висновків експертів, речові докази, показань потерпілих, свідків, обвинувачених, адвокатів і прокурорів. Але і це не все. Щоб знизити ризик помилки, за цими процедурами встановлений апеляційний і касаційний контроль. Світ придумав це для того, щоб ніхто не був покараний без провини, винний не уникнув відповідальності, а суспільство могло стежити за логікою покарання у відкритому і змагальному судовому процесі", - пише він.

"Так відбувається навіть в Африці, хай вибачить мене цей континент, що вже кілька разів обігнав нас в розвитку", - уточнив він.

"Але у нас трохи інший випадок. Президент України вже кілька місяців без суду визначає покарання указами, проводячи їх через сформовану власними актами Раду безпеки. Без процедур, аналізу доказів, права на захист і презумпції невинуватості. Для того, щоб вивести свої рішення з- під судового контролю, президент зупинив роботу Конституційного Суду, а для збільшення тиску на суди адміністративної юстиції, вніс законопроєкт про ліквідацію ОАСК, що демонструє відсутність кордонів протиправних рішень і про судоустрій, що збільшує тиск на Верховний Суд", - випливає зі слів Портнова.

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За його словами, таким чином, за кілька місяців в країні сформувалася паралельна судова вертикаль - система обходу й ігнорування судової влади, привласнення судових повноважень, концентрація судових функцій в руках входять до РНБО правоохоронних чиновників, пряме підпорядкування системи покарань президенту країни і створення на базі РНБО особливого, надзвичайного і не обтяженого процесуальними кодексами суду з насильницькими повноваженнями.

"Звичайно, може здатися, що той, хто критикує санкції РНБО, захищає або злодіїв в законі, або організованих злочинців, або зрадників Батьківщини, або контрабандистів. Але рано чи пізно весь цей PR-ефект об'єктивно зміниться рішеннями європейського суду, компенсаціями та виплатами з бюджету, паралельно вводячи в наукову і правову історію країни чиновників і суддів, які ризикнули поставити під легалізацією всього цього свята свої скромні підписи. Абсолютно очевидно, що влада пробує грати відразу дві гри - підпорядкувати собі діловий світ і поліпшити соціологічні показники, конвертуючи суспільний запит на справедливість в легкі рішення, що не вимагають кропіткої роботи", - упевнений Портнов.

"Але також і очевидно, що в країні настала підтримувана подвійними стандартами західних країн і виборчою стурбованістю посольств диктатура, яку сотням ділових людей, бізнесменів і політиків доведеться просто пережити і перечекати, перегрупувавши сили, засоби та можливості. Як би сильно не натягувалася пружина, нічого не буває вічним. І це все теж мине", - підсумував він.

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