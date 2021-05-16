Роботи з поліпшення умов зберігання зброї та боєприпасів на двох військових арсеналах сьогодні не ведуться, - Верещук

Незважаючи на указ президента Володимира Зеленського від 4 грудня 2019 року "Про додаткові заходи щодо поліпшення умов зберігання ракет, боєприпасів і продуктів їх утилізації на арсеналах, базах і складах Збройних сил України", відповідні роботи на двох військових арсеналах сьогодні не ведуться.

Про це депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук написала на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Життя нічому нас не вчить? Ми всі пам’ятаємо про вибухи на складах боєприпасів 2014-2018: Балаклея, Ічня, Калинівка та інші. То були не тільки багатомільярдні втрати, а і удар по нашій обороноздатності. Слідство не завершено. Версій декілька: ворожа диверсія, халатність, спроба приховати попередні недостачі. В 2018 було розпочато спеціальну будівельну програму з укріплення арсеналів для забезпечення їх живучості та вибухопожежобезпеки. Спочатку йшлося про три арсенали. Вже витрачено більше одного мільярда гривень.

В листопаді 2019 Президент Зеленський підписав указ щодо покращення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах.

Вчора на Комітеті з нацбезпеки, оборони та розвідки, заслуховували Головного інспектора Міноборони. Серед іншого, дізнались, що на двох арсеналах роботи не ведуться через проблеми з підрядниками: якісь суди, заборгованості, кримінальні справи і таке інше. Одним словом, проблеми неспівзмірні та неспівставні з питаннями національної безпеки та обороноздатності воюючої країни.

Ще раз: незважаючи на минулі вибухи на військових складах, незважаючи на указ Президента, роботи на двох арсеналах не ведуться. У воюючій країні.

Комітет обов’язково зробить всі належні формальні кроки з цього приводу. Але, для економії часу, звертаюсь до керівництва Міноборони: зробіть щось з цим, запустіть роботи з укріплення арсеналів", - зазначає вона.

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