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Новини Політика України
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Арсенал (4) боєприпаси (644) зброя (2067) склад (40) Верещук (222)

Роботи з поліпшення умов зберігання зброї та боєприпасів на двох військових арсеналах сьогодні не ведуться, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Роботи з поліпшення умов зберігання зброї та боєприпасів на двох військових арсеналах сьогодні не ведуться, - Верещук

Незважаючи на указ президента Володимира Зеленського від 4 грудня 2019 року "Про додаткові заходи щодо поліпшення умов зберігання ракет, боєприпасів і продуктів їх утилізації на арсеналах, базах і складах Збройних сил України", відповідні роботи на двох військових арсеналах сьогодні не ведуться.

Про це депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук написала на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Життя нічому нас не вчить? Ми всі пам’ятаємо про вибухи на складах боєприпасів 2014-2018: Балаклея, Ічня, Калинівка та інші. То були не тільки багатомільярдні втрати, а і удар по нашій обороноздатності. Слідство не завершено. Версій декілька: ворожа диверсія, халатність, спроба приховати попередні недостачі. В 2018 було розпочато спеціальну будівельну програму з укріплення арсеналів для забезпечення їх живучості та вибухопожежобезпеки. Спочатку йшлося про три арсенали. Вже витрачено більше одного мільярда гривень.

В листопаді 2019 Президент Зеленський підписав указ щодо покращення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах.

Вчора на Комітеті з нацбезпеки, оборони та розвідки, заслуховували Головного інспектора Міноборони. Серед іншого, дізнались, що на двох арсеналах роботи не ведуться через проблеми з підрядниками: якісь суди, заборгованості, кримінальні справи і таке інше. Одним словом, проблеми неспівзмірні та неспівставні з питаннями національної безпеки та обороноздатності воюючої країни.

Ще раз: незважаючи на минулі вибухи на військових складах, незважаючи на указ Президента, роботи на двох арсеналах не ведуться. У воюючій країні.

Комітет обов’язково зробить всі належні формальні кроки з цього приводу. Але, для економії часу, звертаюсь до керівництва Міноборони: зробіть щось з цим, запустіть роботи з укріплення арсеналів", - зазначає вона.

Також читайте: Заступник командира арсеналу на Івано-Франківщині найняв для установки камер відеоспостереження підрядників без допуску до держтаємниці, - СБУ

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Топ коментарі
+17
Это все Порошенко виноват... Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук - Цензор.НЕТ 1320
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16.05.2021 12:59
+15
верещук гордится достижениями бесноватого вовки-шута...
как тут не вспомнить про деребан 1 млрд. из конфискованного у януковща, которые были выделены на постройку хранилищ боеприпасов и украденных зеленским:

Із запланованих 35 сховищ зберігання боєприпасів не буде здано жодного!
03.11.2019 Військовий навігатор - Military navigator
Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання боєприпасів. Із запланованих на кінець року 35 сховищ не буде здано жодного. Хоча на це пішов 1 млрд. конфіскованих грошей Януковича. .....
Кошти були терміново перераховані підряднику, з яким Генштаб вже підписав договори з початку осені. За ці кошти планувалося отримати 35 сховищ в трьох точках України до кінця цього року. Тобто в кінці осені минулого року всі договори були підписані, проектувальні роботи проведені, будівництво проавансовано і восени 2019 року вже мусило бути готово 35 сховищ.
Однак, на депутатський запит Михайла Забродського Міністерство оборони повідомило, що жодне!!! сховище не готове і… не буде готове найближчим часом.
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16.05.2021 13:09
+11
Завскладами сейчас четыреждыуклонист-главнокомандуюий. Но виноват Порошенко. Приказ взрывать склады с оружием в Украине давал лично экс-президент Украины Петр Порошенко ...сообщил Арахамия 27.04.2020
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16.05.2021 13:05
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Это все Порошенко виноват... Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук - Цензор.НЕТ 1320
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16.05.2021 12:59 Відповісти
верещук гордится достижениями бесноватого вовки-шута...
как тут не вспомнить про деребан 1 млрд. из конфискованного у януковща, которые были выделены на постройку хранилищ боеприпасов и украденных зеленским:

Із запланованих 35 сховищ зберігання *********** не буде здано жодного!
03.11.2019 Військовий навігатор - Military navigator
Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання ***********. Із запланованих на кінець року 35 сховищ не буде здано жодного. Хоча на це пішов 1 млрд. конфіскованих грошей Януковича. .....
Кошти були терміново перераховані підряднику, з яким Генштаб вже підписав договори з початку осені. За ці кошти планувалося отримати 35 сховищ в трьох точках України до кінця цього року. Тобто в кінці осені минулого року всі договори були підписані, проектувальні роботи проведені, будівництво проавансовано і восени 2019 року вже мусило бути готово 35 сховищ.
Однак, на депутатський запит Михайла Забродського Міністерство оборони повідомило, що жодне!!! сховище не готове і… не буде готове найближчим часом.
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16.05.2021 13:09 Відповісти
А куди подівся 1 млрд? В офшори, чи де?
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16.05.2021 14:20 Відповісти
"Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання ***********. Хоча на це пішов ( вже вкладено в будіництво) 1 млрд. конфіскованих грошей Януковича."
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17.05.2021 10:09 Відповісти
Чому не згадуєш про вибухи складів в Чехії і Болгарії?
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16.05.2021 13:53 Відповісти
Росіяни і їхні колаборанти нищили склади з ************. А теперішній владі не потрібна ні армія, ні **********, ні незалежність.
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16.05.2021 14:14 Відповісти
Коли Зе емігрує в Ростов, а з-за нової влади Україна розпочне звільнення захоплених ворогом земель - баширопетровські знову склади будуть підривати. Пропонуєш дочекатися?
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16.05.2021 13:59 Відповісти
И что? Можно все нах оставить? А при первобытно-общинном строе вместе мамонта загоняли, бум колья ломать?
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16.05.2021 14:30 Відповісти
А шо ж такое? Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук - Цензор.НЕТ 6715
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16.05.2021 13:03 Відповісти
Шош ти палиш Бубачку?
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16.05.2021 13:05 Відповісти
очень хочется директору Рава Русской порулить МО..) по всем ресурсам разгоняет свой бред
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16.05.2021 13:05 Відповісти
100%. У этой верещук одна извилина - оседлать поток. Какой? А неважно! Можно Киев, можно МО. Это для нее примерно одно и тоже
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16.05.2021 14:35 Відповісти
Завскладами сейчас четыреждыуклонист-главнокомандуюий. Но виноват Порошенко. Приказ взрывать склады с оружием в Украине давал лично экс-президент Украины Петр Порошенко ...сообщил Арахамия 27.04.2020
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16.05.2021 13:05 Відповісти
корабельная шмара озаботилась своим рейтингом, арсеналы ей до лампочки ...
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16.05.2021 13:06 Відповісти
А вєлічайший з цього приводу відосік запилив? Ні?

Отож!
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16.05.2021 13:07 Відповісти
03.11.2019
Із запланованих 35 сховищ зберігання *********** не буде здано жодного! Це капітуляція!
"Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання ***********. Хоча на це пішов 1 млрд. конфіскованих грошей Януковича.
Однак, на депутатський запит Михайла Забродського Міністерство оборони повідомило, що жодне!!! сховище не готове і… не буде готове найближчим часом."
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16.05.2021 13:07 Відповісти
А что вообще сейчас делается в оборонке? Завалили гниды все.
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16.05.2021 13:08 Відповісти
Это она Путину доложила, чтобы тот взорвал и это???
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16.05.2021 13:09 Відповісти
Несмотря на указ Владимира Зеленского Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук - Цензор.НЕТ 6785

Ну не слушают хорошого сцаря плохие бояре.
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16.05.2021 13:10 Відповісти
Против такого беспилотника ни один склад не устоит.
Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук - Цензор.НЕТ 5129
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16.05.2021 13:15 Відповісти
Работы по улучшению условий хранения оружия и боеприпасов на двух военных арсеналах сегодня не ведутся, - Верещук - Цензор.НЕТ 2522

....
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16.05.2021 13:21 Відповісти
Парить , як фекалії на морозі
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16.05.2021 13:43 Відповісти
ты мерипопинс/досвидания... еще адреса и координаты озвуч....
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16.05.2021 13:17 Відповісти
Так вофка же запретил стрелять, чего напрягаться?
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16.05.2021 13:59 Відповісти
Мэри Поппинс, бунт на корабле отставить! Все в порядке. Во-первых, есть указ: арсеналы, укрепляйсь, раз, два! Во-вторых, СНБО можно легко ввести против складов и арсеналов санкции! Короче, гавно вопрос.
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16.05.2021 14:13 Відповісти
Ты дура ещё укажи координаты.
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16.05.2021 14:15 Відповісти
Так увольнять нах генералов за не выполнение и халатность и лишать звания, начиная сверху и, глядишь, начнут и сами ездить проверять. На самом деле все не так сложно как кажется.
До тех пор, пока на охрану будут всё вешать, до тех пор ничего не заработает. Тоже мне Бином Ньютона.
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16.05.2021 14:26 Відповісти
И в чем дело, все люди в ВСУ назначенцы Зе, он тщательно отбирал таких же дремучих совков, как и сам, лучших из лучших, неужели совки закончились?
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16.05.2021 14:33 Відповісти
Роботи з поліпшення умов зберігання зброї та боєприпасів на двох військових арсеналах сьогодні не ведуться, - Верещук - Цензор.НЕТ 974
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16.05.2021 15:08 Відповісти
А цей кродил(крокодильша) заткнеться колись ?
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16.05.2021 15:26 Відповісти
ЦЕ Ж ЯК - КЛОУН ДО ВСРАЧКИ КРИЧАВ ЩО ПОРОХ ВЗРИВАВ СКЛАДИ,
А ЦЕ ВИХОДИТЬ ЩО КЛОУН ТАКИЙ ЖЕ "ВЗРИВНІК" Роботи з поліпшення умов зберігання зброї та боєприпасів на двох військових арсеналах сьогодні не ведуться, - Верещук - Цензор.НЕТ 7510 Роботи з поліпшення умов зберігання зброї та боєприпасів на двох військових арсеналах сьогодні не ведуться, - Верещук - Цензор.НЕТ 7510
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16.05.2021 15:56 Відповісти
Тобто вона сама визнала, що ні хріна не зробила за два роки? Ну й тупе бабисько...
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16.05.2021 16:08 Відповісти
Тварюки в штанах з лампасами!
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16.05.2021 16:24 Відповісти
Так пусть эта женщина спросит своего босса, почему он подписал назначение министра, который всё заваливает. А ещё очень не хочет его уволить. Или дождётся, что кто-нибудь её за такие речи стукнет в лицо
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16.05.2021 17:03 Відповісти
Таке враження, що наше МО - це філіал російського. Вони роблять все, щоб Україна залишилась беззбройною. А по арсеналам, мабуть їм вигідно, щоб підривали, бо на закупках можна добре заробити.
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16.05.2021 17:11 Відповісти
 
 