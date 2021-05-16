Роботи з поліпшення умов зберігання зброї та боєприпасів на двох військових арсеналах сьогодні не ведуться, - Верещук
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Незважаючи на указ президента Володимира Зеленського від 4 грудня 2019 року "Про додаткові заходи щодо поліпшення умов зберігання ракет, боєприпасів і продуктів їх утилізації на арсеналах, базах і складах Збройних сил України", відповідні роботи на двох військових арсеналах сьогодні не ведуться.
Про це депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук написала на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Життя нічому нас не вчить? Ми всі пам’ятаємо про вибухи на складах боєприпасів 2014-2018: Балаклея, Ічня, Калинівка та інші. То були не тільки багатомільярдні втрати, а і удар по нашій обороноздатності. Слідство не завершено. Версій декілька: ворожа диверсія, халатність, спроба приховати попередні недостачі. В 2018 було розпочато спеціальну будівельну програму з укріплення арсеналів для забезпечення їх живучості та вибухопожежобезпеки. Спочатку йшлося про три арсенали. Вже витрачено більше одного мільярда гривень.
В листопаді 2019 Президент Зеленський підписав указ щодо покращення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах.
Вчора на Комітеті з нацбезпеки, оборони та розвідки, заслуховували Головного інспектора Міноборони. Серед іншого, дізнались, що на двох арсеналах роботи не ведуться через проблеми з підрядниками: якісь суди, заборгованості, кримінальні справи і таке інше. Одним словом, проблеми неспівзмірні та неспівставні з питаннями національної безпеки та обороноздатності воюючої країни.
Ще раз: незважаючи на минулі вибухи на військових складах, незважаючи на указ Президента, роботи на двох арсеналах не ведуться. У воюючій країні.
Комітет обов’язково зробить всі належні формальні кроки з цього приводу. Але, для економії часу, звертаюсь до керівництва Міноборони: зробіть щось з цим, запустіть роботи з укріплення арсеналів", - зазначає вона.
Будь ласка, зачекайте...
как тут не вспомнить про деребан 1 млрд. из конфискованного у януковща, которые были выделены на постройку хранилищ боеприпасов и украденных зеленским:
Із запланованих 35 сховищ зберігання *********** не буде здано жодного!
03.11.2019 Військовий навігатор - Military navigator
Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання ***********. Із запланованих на кінець року 35 сховищ не буде здано жодного. Хоча на це пішов 1 млрд. конфіскованих грошей Януковича. .....
Кошти були терміново перераховані підряднику, з яким Генштаб вже підписав договори з початку осені. За ці кошти планувалося отримати 35 сховищ в трьох точках України до кінця цього року. Тобто в кінці осені минулого року всі договори були підписані, проектувальні роботи проведені, будівництво проавансовано і восени 2019 року вже мусило бути готово 35 сховищ.
Однак, на депутатський запит Михайла Забродського Міністерство оборони повідомило, що жодне!!! сховище не готове і… не буде готове найближчим часом.
Отож!
Із запланованих 35 сховищ зберігання *********** не буде здано жодного! Це капітуляція!
"Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання ***********. Хоча на це пішов 1 млрд. конфіскованих грошей Януковича.
Однак, на депутатський запит Михайла Забродського Міністерство оборони повідомило, що жодне!!! сховище не готове і… не буде готове найближчим часом."
Ну не слушают хорошого сцаря плохие бояре.
....
До тех пор, пока на охрану будут всё вешать, до тех пор ничего не заработает. Тоже мне Бином Ньютона.
А ЦЕ ВИХОДИТЬ ЩО КЛОУН ТАКИЙ ЖЕ "ВЗРИВНІК"