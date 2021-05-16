Боррель скликає позачергову нараду глав МЗС країн ЄС через ситуацію в Ізраїлі

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель скликає на вівторок, 18 травня, позачергову нараду глав дипломатичних відомств країн ЄС через ескалацію конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Про це він повідомив в своєму твіттері в неділю, 16 травня, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на триваючу ескалацію відносин між Ізраїлем і Палестиною і неприйнятну кількість жертв серед цивільного населення, я скликаю у вівторок позачергову нараду міністрів закордонних справ ЄС. Ми будемо координувати і обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню поточного насильства", - зазначив Боррель.

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Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.