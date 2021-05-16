УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66147 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1883 24
Ізраїль (450) Рада Європи (127) Євросоюз (2550) Боррель (287)

Боррель скликає позачергову нараду глав МЗС країн ЄС через ситуацію в Ізраїлі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Боррель скликає позачергову нараду глав МЗС країн ЄС через ситуацію в Ізраїлі

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель скликає на вівторок, 18 травня, позачергову нараду глав дипломатичних відомств країн ЄС через ескалацію конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Про це він повідомив в своєму твіттері в неділю, 16 травня, передає Цензор.НЕТ. 

"З огляду на триваючу ескалацію відносин між Ізраїлем і Палестиною і неприйнятну кількість жертв серед цивільного населення, я скликаю у вівторок позачергову нараду міністрів закордонних справ ЄС. Ми будемо координувати і обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню поточного насильства", - зазначив Боррель.

Також читайте: Сьогодні Радбез ООН проведе термінове засідання через загострення ситуації в Ізраїлі

Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+6
Вот это надо показать на большом экране в зале где эти дауны соберутся.
Боррель скликає позачергову нараду глав МЗС країн ЄС через ситуацію в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 904
показати весь коментар
16.05.2021 13:38
+5
Ізраїль сам впорається, європейці у вас ворог на порозі (путін), а вас сектор Газа турбує
показати весь коментар
16.05.2021 13:29
+3
А шо, Израиль уже таки в составе ЕС? Боррель созывает внеочередное совещание глав МИД стран ЕС из-за ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 3323
показати весь коментар
16.05.2021 13:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мы в очередной раз выразим кучу всевозможных озабоченностей...
показати весь коментар
16.05.2021 13:19 Відповісти
...и очертим круг проблем) а тем временем нехилая зп европейского чиновника капнула на карточку...
показати весь коментар
16.05.2021 13:37 Відповісти
Нет на свете ничего такого, чего бы уже небыло раньше...
Боррель созывает внеочередное совещание глав МИД стран ЕС из-за ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 1781
показати весь коментар
16.05.2021 13:21 Відповісти
Ізраїль сам впорається, європейці у вас ворог на порозі (путін), а вас сектор Газа турбує
показати весь коментар
16.05.2021 13:29 Відповісти
А в чём тут новая зависимость?
показати весь коментар
16.05.2021 13:47 Відповісти
Вот это надо показать на большом экране в зале где эти дауны соберутся.
Боррель скликає позачергову нараду глав МЗС країн ЄС через ситуацію в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 904
показати весь коментар
16.05.2021 13:38 Відповісти
Срочный сбор пустозвонов - лакеев людоеда путлера.
показати весь коментар
16.05.2021 13:31 Відповісти
А шо, Израиль уже таки в составе ЕС? Боррель созывает внеочередное совещание глав МИД стран ЕС из-за ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 3323
показати весь коментар
16.05.2021 13:36 Відповісти
не в составе,так что пусть выражают озабоченность поглубже.
показати весь коментар
16.05.2021 15:27 Відповісти
даже не удивляюсь почему гэбнявая кацапия не считает ХАМАС - террористической организацией Боррель скликає позачергову нараду глав МЗС країн ЄС через ситуацію в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 5564
показати весь коментар
16.05.2021 14:07 Відповісти
А этот тот самый ****#к, что поперся в паРашку /спрашивается за какие подачки/!

Ну, выразять очередную степень "озабочености" и что с того!?
показати весь коментар
16.05.2021 14:19 Відповісти
Мне тут один очень осведомлённый источник на условиях полной конфиденциальности сообщил информацию с ограниченным доступом: на срочном заседании уже послезавтра будет принята очень жёсткая резолюция. Сильнейшая озабоченность продолжающимся насилием и страданиями гражданского населения, - это раз. Немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, - это два. Источник заслуживает полного доверия. Он 30 лет занимался переговорами по Нагорному Карабаху и 7 лет подрабатывает консультантом миссии ОБСЕ на Донбассе.
показати весь коментар
16.05.2021 14:39 Відповісти
Арендованы: зал с большим экраном, автомат для попкорна, заказано более десяти сортов пива.
показати весь коментар
16.05.2021 14:41 Відповісти
Где иСраиль,а где европа. Когда путинские фашисты растреливали с ураганов и смерчей украинский донбасс, который в сердце европы, то евроимпотенты нихера не собирались в срочном порядке, а только в тряпочку вызывали озабоченность. Лучше б сп2 закрыли раз и навсегда, тогда бы у чебуреков было бы меньше снарядов бомбить негоев.
показати весь коментар
16.05.2021 14:53 Відповісти
Боррель скликає позачергову нараду глав МЗС країн ЄС через ситуацію в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 2581
показати весь коментар
16.05.2021 15:16 Відповісти
 
 