З листа очікування в "Дії" провакцинували вже понад три тисячі осіб, старших за 65 років, - Ляшко

На сьогодні у листі очікування вакцинації проти коронавірусу записана майже 31 тисяча людей, старших за 65 років, з них отримали щеплення 3 263 людини.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні кількість людей 65+ з листа очікування - 30 888, з них уже провакцинувалося 3 263", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що цих людей пріоритезували на вихідні для проведення вакцинації. При попередньому телефонному опитуванні 706 людей відмовилися, хоча й записалися в лист очікування, 2 372 людини ще не визначилися. Ще 6 тисяч не вказали номери телефонів для зворотного зв'язку.

Нагадаємо, раніше головний санлікар країни Віктор Ляшко повідомив, що в Україні до кінця травня надійде 1,2 млн доз вакцин проти коронавірусу. Вони підуть як для першого так і другого щеплень.