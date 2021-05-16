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вакцина (3528) карантин (16095) Ляшко Віктор (1355) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

З листа очікування в "Дії" провакцинували вже понад три тисячі осіб, старших за 65 років, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

З листа очікування в

На сьогодні у листі очікування вакцинації проти коронавірусу записана майже 31 тисяча людей, старших за 65 років, з них отримали щеплення 3 263 людини.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні кількість людей 65+ з листа очікування - 30 888, з них уже провакцинувалося 3 263", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що цих людей пріоритезували на вихідні для проведення вакцинації. При попередньому телефонному опитуванні 706 людей відмовилися, хоча й записалися в лист очікування, 2 372 людини ще не визначилися. Ще 6 тисяч не вказали номери телефонів для зворотного зв'язку.

Нагадаємо, раніше головний санлікар країни Віктор Ляшко повідомив, що в Україні до кінця травня надійде 1,2 млн доз вакцин проти коронавірусу. Вони підуть як для першого так і другого щеплень.

Джерело: 


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Топ коментарі
+7
3000 человек....это по большому счету день делов...но зеленое стадо приподносит это как великую пэрэмогу...
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16.05.2021 14:15
+2
Потрясающий результат, пора пилить видосик
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16.05.2021 15:28
+1
Схоже наближається заміна!!Міняют шило на мило,або Степашку на шЛюшко !!!)))
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16.05.2021 14:18
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3000 человек....это по большому счету день делов...но зеленое стадо приподносит это как великую пэрэмогу...
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16.05.2021 14:15 Відповісти
Просто это очередное "мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом"(с)

3 тысячи человек в 40 милионной Украине.. З листа очікування в "Дії" провакцинували вже понад три тисячі осіб, старших за 65 років, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3162
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16.05.2021 20:55 Відповісти
Схоже наближається заміна!!Міняют шило на мило,або Степашку на шЛюшко !!!)))
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16.05.2021 14:18 Відповісти
ага, это при том , что всего 2165 вакцинационных пунктов...
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16.05.2021 14:41 Відповісти
Потрясающий результат, пора пилить видосик
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16.05.2021 15:28 Відповісти
В киеве может быть а в наши ибеня вакцина придет в следующей жизни
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16.05.2021 15:32 Відповісти
Однозначно это зе-перемога....😂
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16.05.2021 15:56 Відповісти
3тыс из 45млн...

Это 0.0075% населения за весь прошлый и этот год.
Аплодировать или плакать?
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16.05.2021 16:13 Відповісти
Это как минимум некомпетентность, а значит увольнение мин здоровья в полном командном составе. Либо саботаж и тогда нары лет на 15. С конфискацией курочки.
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16.05.2021 16:15 Відповісти
*курточки
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16.05.2021 16:15 Відповісти
А шо , навіть в дурдомах не було бажаючих ?
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16.05.2021 16:34 Відповісти
А Канада за сутки 420 000 человек вакцинировала!!!
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16.05.2021 16:53 Відповісти
Підручники з імунології твердять, що людей старших 60 років вакцинувати не можна.
Але політика б'є науку.
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16.05.2021 21:17 Відповісти
 
 