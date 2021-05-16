Під красиві гасла про ЄС і НАТО уряд Шмигаля повертає нас у часи Януковича, - екміністр Саєнко про управління держпідприємствами
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Якщо хтось думав, що після візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена, який засудив "фінт" уряду зі звільненням керівництва "Нафтогазу" без участі наглядової ради, Кабмін зробить висновки - ви помилилися. Замість вдосконалення реформи, там схоже вирішили банально її зламати.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" ексміністр Кабміну Олександр Саєнко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ситуація з подальшою роботою наглядової ради "Нафтогазу" досі залишається під питанням.
"Посли країн Великої сімки не на жарт стурбовані цим. Опублікували заяву в твіттері, де написали, що уряд України як головний акціонер НАК "Нафтогаз" і наглядова рада компанії поки не досягли узгодженого рішення, яке дозволить чинній раді виконувати свої обов’язки незалежно. І додали, що необхідно удосконалити законодавчу базу щодо управління державними підприємствами відповідно до міжнародних стандартів. Взагалі, "Нафтогаз" тривалий час консервував та не вирішував реальні проблеми, і це потрібно робити зараз, але удосконалюючи реформу корпоративного управління, а не йдучи всупереч їй. І мова не стільки про НАК, скільки про загальні принципи", - пише він.
"Але Денис Шмигаль в інтерв’ю "РБК-Україна" взагалі сказав, що уряд не зобов’язаний переконувати міжнародних партнерів в законності своїх рішень. Варто нагадати, що потім ці люди говорять, що західні партнери мають переходити від слів до діла, давати нам ПДЧ в НАТО, бачити нас в Європейському союзі. Проводять гарні форуми про НАТО і безпеку, говорять про те, яка в нас велика місія. Банально намагаються заговорити реальні факти красивими словами та продати суспільству картинку. Бо за логікою влади, Україна може взяти і в один дотик поставити під сумнів реформу корпоративного управління, реформу держслужби та багато інших, отримуючи при цьому фінансову підтримку від Заходу. І не дивлячись на це, нас мають взяти в НАТО та ЄС", - стверджує Саєнко.
"Ще один яскравий приклад гальмування реформи корпоративного управління - ситуація в "Укргідроенерго". За підсумками 2020-го року прибуток склав 4 мільярди гривень, що в 4,7 рази більше від запланованого. Компанія і наглядова рада перевиконали встановлені акціонером показники і КРІ. Коефіцієнт фінансової стійкості компанії склав 2,7 при встановленому нормативі 1,0. А за підсумками 2020 року "Укргідроенерго" сплатить до державного бюджету дивіденди у сумі понад 2 млрд гривень, що є рекордними. Незалежні міжнародні аудитори проводили перевірку та дійшли позитивного висновку щодо роботи компанії, фінансової звітності та ефективного управління. Але в Міненерго їх не чують. Держаудитслужба провела ревізію фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року. В Міненерго розглянули її і запропонували визнати роботу наглядової ради та виконавчого органу незадовільною попри реальні цифри.
Навіщо це все робиться? Якщо держпідприємства стають прибутковими, як це було у часи уряду Гройсмана, кошти йдуть в держбюджет в обхід сірих схем, зростає їхня інвестиційна привабливість. Реформа корпоративного управління шкодить тим, хто хоче заробляти на ДП. Деяким ділкам набагато вигідніше тримати їх у збитках і освоювати кошти, розводячи корупцію. Для цього потрібно поставити в ДП ручних людей замість професіоналів, максимально завести у наглядові ради некомпетентні кадри. Посраждає інвестиційна привабливість? Нікого це не хвилює, якщо метою є освоєння бюджету, замість його наповнення. Фактично уряд йде всупереч реформі та КPI не для того, щоб покращити ситуацію, якось удосконалити корпоративне управління, а виключно для освоєння грошей.
Наслідки подібних некомпетентних дій уряду також позначаться на цифрах компаній.
По деяких це видно вже. У 2020-му році підприємства, що перебувають під управлінням Міністерства енергетики, отримали сукупний чистий збиток в розмірі 4,2 млрд грн. Найбільш збитковими стали: Енергоатом (чистий збиток 4,8 млрд грн, 57% від загальної суми), сукупно вуглевидобувні компанії (2,9 млрд грн, 34%), Східний гірничо-збагачувальний комбінат (550,2 млн грн, 6,5 %). Укренерго - 27.5 млрд збитків за 2020 рік.
Фактично зараз Уряд Шмигаля повертає нас в часи Януковича під красиві гасла про ЄС, НАТО і світле майбутнє", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Загуглил список наград Януковича.Такого,как указано в этой фейковой новости,а именно орден Горгасали 1-степени,не оказалось.
там 90% начальства гнать надо.
в нищей стране многомилионные получки и премии в госпредприятии и сплошные убытки.