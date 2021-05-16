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Кабмін (6265) Нафтогаз (1246) Саєнко (47) Денис Шмигаль (2710) Блінкен (941)

Під красиві гасла про ЄС і НАТО уряд Шмигаля повертає нас у часи Януковича, - екміністр Саєнко про управління держпідприємствами

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Під красиві гасла про ЄС і НАТО уряд Шмигаля повертає нас у часи Януковича, - екміністр Саєнко про управління держпідприємствами

Якщо хтось думав, що після візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена, який засудив "фінт" уряду зі звільненням керівництва "Нафтогазу" без участі наглядової ради, Кабмін зробить висновки - ви помилилися. Замість вдосконалення реформи, там схоже вирішили банально її зламати.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" ексміністр Кабміну Олександр Саєнко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація з подальшою роботою наглядової ради "Нафтогазу" досі залишається під питанням.

"Посли країн Великої сімки не на жарт стурбовані цим. Опублікували заяву в твіттері, де написали, що уряд України як головний акціонер НАК "Нафтогаз" і наглядова рада компанії поки не досягли узгодженого рішення, яке дозволить чинній раді виконувати свої обов’язки незалежно. І додали, що необхідно удосконалити законодавчу базу щодо управління державними підприємствами відповідно до міжнародних стандартів. Взагалі, "Нафтогаз" тривалий час консервував та не вирішував реальні проблеми, і це потрібно робити зараз, але удосконалюючи реформу корпоративного управління, а не йдучи всупереч їй. І мова не стільки про НАК, скільки про загальні принципи", - пише він.

Також читайте: Саєнко про пропозицію Зеленського щодо виправлення в законі про держслужбу: Скидається на шантаж. Цинічно і не по-людськи

"Але Денис Шмигаль в інтерв’ю "РБК-Україна" взагалі сказав, що уряд не зобов’язаний переконувати міжнародних партнерів в законності своїх рішень. Варто нагадати, що потім ці люди говорять, що західні партнери мають переходити від слів до діла, давати нам ПДЧ в НАТО, бачити нас в Європейському союзі. Проводять гарні форуми про НАТО і безпеку, говорять про те, яка в нас велика місія. Банально намагаються заговорити реальні факти красивими словами та продати суспільству картинку. Бо за логікою влади, Україна може взяти і в один дотик поставити під сумнів реформу корпоративного управління, реформу держслужби та багато інших, отримуючи при цьому фінансову підтримку від Заходу. І не дивлячись на це, нас мають взяти в НАТО та ЄС", - стверджує Саєнко.

Також читайте: Саєнко щодо ветування Зеленським закону про повернення конкурсів для держслужбовців: Це прямий натяк ВР, що потрібно призначати міністра. Нехай навіть із третьої спроби

"Ще один яскравий приклад гальмування реформи корпоративного управління - ситуація в "Укргідроенерго". За підсумками 2020-го року прибуток склав 4 мільярди гривень, що в 4,7 рази більше від запланованого. Компанія і наглядова рада перевиконали встановлені акціонером показники і КРІ. Коефіцієнт фінансової стійкості компанії склав 2,7 при встановленому нормативі 1,0. А за підсумками 2020 року "Укргідроенерго" сплатить до державного бюджету дивіденди у сумі понад 2 млрд гривень, що є рекордними. Незалежні міжнародні аудитори проводили перевірку та дійшли позитивного висновку щодо роботи компанії, фінансової звітності та ефективного управління. Але в Міненерго їх не чують. Держаудитслужба провела ревізію фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року. В Міненерго розглянули її і запропонували визнати роботу наглядової ради та виконавчого органу незадовільною попри реальні цифри.

Навіщо це все робиться? Якщо держпідприємства стають прибутковими, як це було у часи уряду Гройсмана, кошти йдуть в держбюджет в обхід сірих схем, зростає їхня інвестиційна привабливість. Реформа корпоративного управління шкодить тим, хто хоче заробляти на ДП. Деяким ділкам набагато вигідніше тримати їх у збитках і освоювати кошти, розводячи корупцію. Для цього потрібно поставити в ДП ручних людей замість професіоналів, максимально завести у наглядові ради некомпетентні кадри. Посраждає інвестиційна привабливість? Нікого це не хвилює, якщо метою є освоєння бюджету, замість його наповнення. Фактично уряд йде всупереч реформі та КPI не для того, щоб покращити ситуацію, якось удосконалити корпоративне управління, а виключно для освоєння грошей.

Наслідки подібних некомпетентних дій уряду також позначаться на цифрах компаній.

По деяких це видно вже. У 2020-му році підприємства, що перебувають під управлінням Міністерства енергетики, отримали сукупний чистий збиток в розмірі 4,2 млрд грн. Найбільш збитковими стали: Енергоатом (чистий збиток 4,8 млрд грн, 57% від загальної суми), сукупно вуглевидобувні компанії (2,9 млрд грн, 34%), Східний гірничо-збагачувальний комбінат (550,2 млн грн, 6,5 %). Укренерго - 27.5 млрд збитків за 2020 рік.

Фактично зараз Уряд Шмигаля повертає нас в часи Януковича під красиві гасла про ЄС, НАТО і світле майбутнє", - підсумував він.

Також читайте: 5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження
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Топ коментарі
+16
Под красивые лозунги о ЕС и НАТО правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича, - экс-министр Саенко об управлении госпредприятиями - Цензор.НЕТ 6357
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16.05.2021 14:27
+13
Под красивые лозунги о ЕС и НАТО правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича, - экс-министр Саенко об управлении госпредприятиями - Цензор.НЕТ 3611
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16.05.2021 14:25
+9
шапкокрад делал тоже самое. Рассказывал про ассоциацию с ЕС, а в последний момент взял у ***** 15 млрд.
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16.05.2021 14:26
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Под красивые лозунги о ЕС и НАТО правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича, - экс-министр Саенко об управлении госпредприятиями - Цензор.НЕТ 3611
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16.05.2021 14:25 Відповісти
Клоун-Єрмак всунули Галущенка в РНБО.
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16.05.2021 14:51 Відповісти
Пля. Еще до выборов было ясно, что этот пионэр - янукович-2.
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16.05.2021 14:25 Відповісти
Под красивые лозунги о ЕС и НАТО правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича, - экс-министр Саенко об управлении госпредприятиями - Цензор.НЕТ 6508
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16.05.2021 14:27 Відповісти
Достаточно посмотреть на критерии кастинга, по которым их отбирали на эту роль - тупость, жадность и зависимость. Попадание 100% в обоих случаях.
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16.05.2021 14:34 Відповісти
У вас задача очернять Саакашвили?
Статья с таким названием найдена только на одном мутном российском сайте: https://iarex.ru/articles/51784.html
Загуглил список наград Януковича.Такого,как указано в этой фейковой новости,а именно орден Горгасали 1-степени,не оказалось.
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17.05.2021 09:14 Відповісти
шапкокрад делал тоже самое. Рассказывал про ассоциацию с ЕС, а в последний момент взял у ***** 15 млрд.
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16.05.2021 14:26 Відповісти
Под красивые лозунги о ЕС и НАТО правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича, - экс-министр Саенко об управлении госпредприятиями - Цензор.НЕТ 6357
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16.05.2021 14:27 Відповісти
бандіт ахєтов руліт, зілєнський в нього на побігушках.
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16.05.2021 14:31 Відповісти
Прием чисто коммунистический: на всех навешивать ярлыки: троцкист, бандеровец, националист... Теперь самый актуальный и востребованный с упоминанием Януковича... "Правительство Шмыгаля возвращает нас во времена Януковича". Именно Януковича, а не Порошенко... Особенно активны отставники. Типа при нас земля была черноземнее, трава зеленее, урожаи и надои зашкаливали. Но, не дали, гады, - последователи Януковича... Как все примитивно - пропаганда, политиканство, самовосхваление... вместо анализа...
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16.05.2021 14:36 Відповісти
типовий висер 73/43%зебіла. Яким є цей нагорняк
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16.05.2021 14:43 Відповісти
Государственные предприятия обязаны быть прибыльными. И здесь все средства хороши, вплоть до полной ликвидации набсоветов и передачи предприятий в управление профильным министерствам. Не нужно стесняться возвращению к состоянию, когда промышленность приносила прибыль, нужно лишь задумываться как это сделать. А то реформа становится самоцелью в точности по поговорке "Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт"
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16.05.2021 14:42 Відповісти
Да-да, мы пойдем своим путем!
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16.05.2021 15:34 Відповісти
Они и были прибыльными до появления оболдуя Зеленского с сопутствующими мерзавцами!
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16.05.2021 16:23 Відповісти
Для этого необходимы целенаправленные осмысленные действия, на которые способны, например, Ахметов с Коломойским, Фирташ, но не Зеленский. Может хватит крышевать олигархов?
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16.05.2021 17:50 Відповісти
Проблема в тому, що "при полной ликвидации набсоветов и передачи предприятий в управление профильным министерствам" ці підприємства НІКОЛИ НЕ БУЛИ ПРИБУТКОВИМИ.
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16.05.2021 14:48 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26706203.html- БЕНЕСУЄЛЛА
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16.05.2021 14:54 Відповісти
Наблюдателей как гуталину, а работать некому ... во дела, да ещё и наблюдатели платные, за что платим? Під красиві гасла про ЄС і НАТО уряд Шмигаля повертає нас у часи Януковича, - ексністр Саєнко про управління держпідприємствами - Цензор.НЕТ 9847
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16.05.2021 14:54 Відповісти
А, что твоя ботоферма на набсовет отстегивает ?
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16.05.2021 15:36 Відповісти
Під красиві гасла про ЄС і НАТО уряд Шмигаля повертає нас у часи Януковича, - ексністр Саєнко про управління держпідприємствами - Цензор.НЕТ 7826
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16.05.2021 15:01 Відповісти
З такою кількістю г...ндонів і наблюдів витягти щось можна тільки за цюцюрку. Йде повний найоб Зеленотварі населення. Нехай здохне скотина...
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16.05.2021 19:00 Відповісти
всё верно коболеву дали пинка под зад.
там 90% начальства гнать надо.
в нищей стране многомилионные получки и премии в госпредприятии и сплошные убытки.
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17.05.2021 01:27 Відповісти
 
 