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У Києві з вікна багатоповерхівки викинули кішку з кошенятами. Поліція відкрила кримінальне провадження

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві з вікна багатоповерхівки викинули кішку з кошенятами. Поліція відкрила кримінальне провадження

14 травня, у п’ятницю, у Деснянському районі міста Києва кішку та її 4х кошенят викинули з вікна багатоповерхівки. Деснянське управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві разом з фахівцями КП "КМЛВМ" працюють задля доведення справи до суду.

Про це повідомили в комунальному підприємстві "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Від травм кішка та троє кошенят загинули на місці. Одне кошеня вижило та перебуває у вкрай важкому стані. Ще одне кошеня знайшли в квартирі під час проведення слідчих дій.

Наразі співробітниками поліції проводяться слідчі та розшукові заходи в межах відкритого кримінального провадження за статтею 299 Кримінального Кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Такий злочин карається ув’язненням терміном від п’яти до восьми років.

Спеціалісти КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" проводять дослідження трупів загиблих тварин. Висновки експертизи будуть передані правоохоронним органам.

Наразі працівниками поліції вирішується питання про підозру особі, яка вчинила злочин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не подавав ознак життя": Рятувальники в Києві "відкачали" кота, якого витягли з палаючої квартири. ФОТО
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Топ коментарі
+50
Я бы этого дебила выбросил вслед. Пусть на себе прочувствует.
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16.05.2021 14:30
+47
кому как... и в воюющей стране есть место доброте и нежности...
В Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку с котятами. Полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 3647

...
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16.05.2021 14:54
+37
Засудить живодеров. Не можешь или не хочешь содержать - не заводи.
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16.05.2021 14:31
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100% ви праві. За кислоту і Ганзюк дали по скільки 4?6? А тут такі страсті через якогось млять кота. Наріт інстаграмщиккотячний
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16.05.2021 17:05 Відповісти
За Ганзюк надо давать 40 лет.
Тогда 5 лет за кошку с котятами не покажутся слишком.
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16.05.2021 17:33 Відповісти
Я бы такими как ты землю у себя в огороде удобрил. Ты животных не любишь, кому ты со своей философией сдался? Животные лучше людей! Что тот "паршивый кот" плохого кому сделал? Только последняя мразь, обидит слабое животное
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16.05.2021 17:41 Відповісти
...поддержу на 100%
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17.05.2021 14:43 Відповісти
Ну так і питай з прокурорів за малі строки вбивцям, коти тут до чого?
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16.05.2021 19:00 Відповісти
"Мудрий нарід" обрав собі подібних ідіотів до влади ,алеж коти не винуваті!!!))
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16.05.2021 19:17 Відповісти
так иди мусорам скажи за трупы, а вот кот защититься не может, это типо как бы тебя с ножом - расстрелять с ЗУ-23 и еще скулить шо из-за тя посадить хотят
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16.05.2021 21:53 Відповісти
Да успокойтесь, больше двух лет ещё ни одному уроду не дали за убийство животного, к сожалению.
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17.05.2021 13:17 Відповісти
Сам схаменись - всі питання до прокурорів чого такі мали строки дають, коти тут до чого.
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18.05.2021 01:36 Відповісти
Запорожских живодеров после публикации в фб нашли два неизвестных активиста и сожгли хату, авто, а самих отмудохали дубинками. Не к чему не призываю, но те неизвестные активисты- респект им.
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16.05.2021 21:41 Відповісти
а можно ссылку о чем вообще речь?
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17.05.2021 01:06 Відповісти
Поважаю активну громадянську позицію - держава за людей це не зробить.
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18.05.2021 01:37 Відповісти
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