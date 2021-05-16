У Києві з вікна багатоповерхівки викинули кішку з кошенятами. Поліція відкрила кримінальне провадження

14 травня, у п’ятницю, у Деснянському районі міста Києва кішку та її 4х кошенят викинули з вікна багатоповерхівки. Деснянське управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві разом з фахівцями КП "КМЛВМ" працюють задля доведення справи до суду.

Про це повідомили в комунальному підприємстві "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Від травм кішка та троє кошенят загинули на місці. Одне кошеня вижило та перебуває у вкрай важкому стані. Ще одне кошеня знайшли в квартирі під час проведення слідчих дій.

Наразі співробітниками поліції проводяться слідчі та розшукові заходи в межах відкритого кримінального провадження за статтею 299 Кримінального Кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Такий злочин карається ув’язненням терміном від п’яти до восьми років.

Спеціалісти КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" проводять дослідження трупів загиблих тварин. Висновки експертизи будуть передані правоохоронним органам.

Наразі працівниками поліції вирішується питання про підозру особі, яка вчинила злочин.

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