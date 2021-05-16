17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС
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У понеділок, 17 травня, в Україні буде спостерігатися погіршення погоди, в результаті чого в регіонах очікується град і шквальний вітер.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"17 травня в Україні грози, вдень в південних і центральних областях місцями град і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий). У Києві та Київській області 17 травня грози (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні
Топ коментарі
+7 Roman Rjevskiy
показати весь коментар16.05.2021 15:30
+5 Елена Голиц
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+2 Грышка Распутный 2
показати весь коментар16.05.2021 18:27
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Будь ласка, зачекайте...
Про какие регионы они базлают ?
Про партию ?
не только жизнь но и погоду испортил...
Прогноз на завтра по Киеву - от полного штиля до 3,8 м/сек.
Сбрехать в 6 раз - это за гранью.