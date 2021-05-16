17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС

У понеділок, 17 травня, в Україні буде спостерігатися погіршення погоди, в результаті чого в регіонах очікується град і шквальний вітер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"17 травня в Україні грози, вдень в південних і центральних областях місцями град і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий). У Києві та Київській області 17 травня грози (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні

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