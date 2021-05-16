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17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС

У понеділок, 17 травня, в Україні буде спостерігатися погіршення погоди, в результаті чого в регіонах очікується град і шквальний вітер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"17 травня в Україні грози, вдень в південних і центральних областях місцями град і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий). У Києві та Київській області 17 травня грози (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні

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Топ коментарі
+7
17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9611
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16.05.2021 15:30
+5
сволочь зеленский!

не только жизнь но и погоду испортил... 17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7711
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16.05.2021 17:46
+2
Бедоносный членограй, короче...
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16.05.2021 18:27
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_Отставить! Совсем там к чёрту обезумели? То холодиной весну поганят, подлецы, то ненастье насылают.
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16.05.2021 15:13 Відповісти
не Май месяц....
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16.05.2021 15:15 Відповісти
Синоптик передаёт на завтра утром 0,6 метра в секунду и 3,5 к вечеру.

Про какие регионы они базлают ?

Про партию ?
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16.05.2021 22:16 Відповісти
17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9611
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16.05.2021 15:30 Відповісти
сволочь зеленский!

не только жизнь но и погоду испортил... 17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7711
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16.05.2021 17:46 Відповісти
Бедоносный членограй, короче...
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16.05.2021 18:27 Відповісти
Даже Госслужбу по Чрезвычайным Ситуациям умудрился превратить в цирк Шапито !!!

Прогноз на завтра по Киеву - от полного штиля до 3,8 м/сек.

Сбрехать в 6 раз - это за гранью.
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16.05.2021 22:21 Відповісти
Та им сбрехать, шо дураку с горы скатиться...
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16.05.2021 22:55 Відповісти
вот так будет?
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16.05.2021 23:06 Відповісти
 
 