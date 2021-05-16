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Чехія не розуміє, що означає внесення її Росією до переліку недружніх країн, - посол у Москві Півонька
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посол Чехії в Москві Вітєзслав Півонька заявив, що поки ніхто не може сказати, до чого призведе включення Росією Чехії в перелік недружніх країн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це посол заявив в коментарі iRozhlas.
Він повідомив, що РФ повинна була пояснити, "що це означатиме для практичної роботи посольства і генеральних консульств". Прага чекає пояснень від Москви, додав Півонька.
Міністерство закордонних справ Чехії заявляло, що розглядає дії Росії як "ще один крок до ескалації відносин не тільки з Чехією, а й з ЄС як таким і його союзниками".
Топ коментарі
+21 Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.05.2021 15:03
+21 Центроболт
показати весь коментар16.05.2021 15:04
+19 Александр Кузнецов e0bbf067
показати весь коментар16.05.2021 15:19
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Будь ласка, зачекайте...
Может и Ермак.. может и нет.. Контразведка должна работать... со штатами. Увы.. но сами не поймут
Поделись пожалуйста ссылочкой , тоже хочу посмотреть .
треба пошукати, може там якісь оновлення були.
Шо тут непонятного? Вокруг одни враги "государства расейскага", и Чехия - не исключение.
Обычное медийное окучивание "скрепоносцев".
- Заяц, я вношу тебя в список, придёшь ко мне завтра в берлогу, я тебя съем.
- Медведь, за что? Что я тебе сделал?
- Это не вопрос дискуссии!
Заяц понурил голову и пошёл.
Идёт навстречу волк, история повторяется.
Идёт лиса.
- Лиса, я вношу тебя в список, придёшь ко мне завтра в берлогу, я тебя съем.
- С какого хрена? Не приду!
- Точно не придёшь?
- Точно!
- Хорошо, тогда имей ввиду, я тебя из списка вычеркиваю!
Так и с рашей - что будет? Да ни фига - если Чехия не захочет, то вычеркнут из списка недружественных стран.