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Чехія не розуміє, що означає внесення її Росією до переліку недружніх країн, - посол у Москві Півонька

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Чехія не розуміє, що означає внесення її Росією до переліку недружніх країн, - посол у Москві Півонька

Посол Чехії в Москві Вітєзслав Півонька заявив, що поки ніхто не може сказати, до чого призведе включення Росією Чехії в перелік недружніх країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол заявив в коментарі iRozhlas.

Він повідомив, що РФ повинна була пояснити, "що це означатиме для практичної роботи посольства і генеральних консульств". Прага чекає пояснень від Москви, додав Півонька.

Міністерство закордонних справ Чехії заявляло, що розглядає дії Росії як "ще один крок до ескалації відносин не тільки з Чехією, а й з ЄС як таким і його союзниками".

Також читайте: Президент Євроради Мішель про оприлюднений РФ перелік "недружніх країн": Ще один крок до підриву дипвідносин
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Топ коментарі
+21
Чехия не понимает, что означает внесение ее Россией в перечень недружественных стран, - посол в Москве Пивонька - Цензор.НЕТ 1303
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16.05.2021 15:03
+21
Это означает , что отныне кацапы будут пить чешское пиво без всякого удовольствия .
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16.05.2021 15:04
+19
Чехия не понимает, что означает внесение ее Россией в перечень недружественных стран, - посол в Москве Пивонька - Цензор.НЕТ 9898
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16.05.2021 15:19
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16.05.2021 15:01 Відповісти
Как это ничего? А бункер проветривать опять Пушкин будет?
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16.05.2021 15:12 Відповісти
пушкин и будет.
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16.05.2021 15:16 Відповісти
Чехия не понимает, что означает внесение ее Россией в перечень недружественных стран, - посол в Москве Пивонька - Цензор.НЕТ 1303
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16.05.2021 15:03 Відповісти
чехи проснулись Чехия не понимает, что означает внесение ее Россией в перечень недружественных стран, - посол в Москве Пивонька - Цензор.НЕТ 3817 могу прояснить - ничего хорошего для Чехии это не означает. Пиво запретят, шкоды, туристов не пустят, ну и как всегда будут гадить по мелочи
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16.05.2021 15:04 Відповісти
Та ну. Помидоры турецкие сильно запретили? Чехия не понимает, что означает внесение ее Россией в перечень недружественных стран, - посол в Москве Пивонька - Цензор.НЕТ 2988
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16.05.2021 15:06 Відповісти
Это означает , что отныне кацапы будут пить чешское пиво без всякого удовольствия .
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16.05.2021 15:04 Відповісти
Чехія не розуміє, що означає внесення її Росією до переліку недружніх країн, - посол у Москві Півонька - Цензор.НЕТ 4825
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16.05.2021 16:01 Відповісти
Это означает объявление гибридной войны.
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16.05.2021 15:07 Відповісти
А взрывы складов еще не были гибридной войной? Впрочем в логике рф очевидно нет.
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16.05.2021 16:14 Відповісти
єто означает: "едного гуса для руса"
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16.05.2021 15:09 Відповісти
Чехи ніяк не зрозуміють, що коли кацпи щось озвучують, то це в першу чергу стосується кацапобидла. Це для них вони розповідають кАВо любіть, а кАВо нєнавідєть. Всі країни які спіймали кацапів на гарячому, або доказали що винні кацапи, всі ці країни стають нєдружєствєннимі раіській підерації Чехия не понимает, что означает внесение ее Россией в перечень недружественных стран, - посол в Москве Пивонька - Цензор.НЕТ 6674
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16.05.2021 15:14 Відповісти
Это их обычная азиатская хитрость. Сначала запутали и пока чехи не понимают, они будут обделывать свои грязные делишки.
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16.05.2021 15:19 Відповісти
Чехия не понимает, что означает внесение ее Россией в перечень недружественных стран, - посол в Москве Пивонька - Цензор.НЕТ 9898
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16.05.2021 15:19 Відповісти
Есть более важный и тревожный вопрос - почему Украина не в этом списке? Что там такого потерпевший вiсолюк уже наобещал?
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16.05.2021 15:20 Відповісти
тревожный..да. Это означает, что у Пуйла есть.. план.. И он ещё не провалился, поэтому не будет делать резких движений, которые могут его.. ненароком подорвать.
Может и Ермак.. может и нет.. Контразведка должна работать... со штатами. Увы.. но сами не поймут
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16.05.2021 15:36 Відповісти
А ты уже видел список ???

Поделись пожалуйста ссылочкой , тоже хочу посмотреть .
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16.05.2021 16:02 Відповісти
Вот: https://bfy.tw/QwN7
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16.05.2021 16:05 Відповісти
Потому что для Украины рашка стратегический торговый партнёр , а Китай на первом месте .
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16.05.2021 17:17 Відповісти
Это бы объяснило, почему парашка не в списках врагов Украины. Но нет - парашка в списках врагов Украины на первом месте.
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16.05.2021 17:19 Відповісти
А кацапы пока так не считают .Где логика ?
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16.05.2021 17:38 Відповісти
И кацапы так считают, потому и развязали войну против Украины. Но кацапы сцикливые и думают, что им удастся отпетлять, как с Грузией. Но нет - не удастся, и это тоже уже очевидно и кацапам.
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16.05.2021 17:40 Відповісти
москалі навіть робили опитування, кого плебеї вважають ворогом раїські - ми кілька років поспіль займали перше місце.
треба пошукати, може там якісь оновлення були.
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16.05.2021 18:19 Відповісти
а мы в самом не приятном положении. мы относимся к так называемым "дружественным" странам по классификации постом выше.
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16.05.2021 18:48 Відповісти
Это значит, что отныне Раша ничего в Чехии взрывать (по-дружески) не будет. Вот так!
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16.05.2021 15:20 Відповісти
Вы теперь Табаки поддерживающие половцев и печенегов.Русофобы и фашиствующие каратели угрожающие границам Мордора в Секторе газа.Неужели непонятно?
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16.05.2021 15:34 Відповісти
Я тоже не понимаю, запрет на импорт валежника наверно
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16.05.2021 15:42 Відповісти
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что пока никто не может сказать, к чему приведет включение Россией Чехии в перечень недружественных стран.
Шо тут непонятного? Вокруг одни враги "государства расейскага", и Чехия - не исключение. Чехія не розуміє, що означає внесення її Росією до переліку недружніх країн, - посол у Москві Півонька - Цензор.НЕТ 9834
Обычное медийное окучивание "скрепоносцев".
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16.05.2021 15:43 Відповісти
Co?...Co? Ta nic, to ne znamena. Mozna ze jste dobri kluci... Чехія не розуміє, що означає внесення її Росією до переліку недружніх країн, - посол у Москві Півонька - Цензор.НЕТ 8122
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16.05.2021 15:57 Відповісти
Идёт медведь по лесу, в лапе бумага, ручка. Навстречу заяц.
- Заяц, я вношу тебя в список, придёшь ко мне завтра в берлогу, я тебя съем.
- Медведь, за что? Что я тебе сделал?
- Это не вопрос дискуссии!
Заяц понурил голову и пошёл.
Идёт навстречу волк, история повторяется.
Идёт лиса.
- Лиса, я вношу тебя в список, придёшь ко мне завтра в берлогу, я тебя съем.
- С какого хрена? Не приду!
- Точно не придёшь?
- Точно!
- Хорошо, тогда имей ввиду, я тебя из списка вычеркиваю!

Так и с рашей - что будет? Да ни фига - если Чехия не захочет, то вычеркнут из списка недружественных стран.
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16.05.2021 15:57 Відповісти
Наверное, теперь кацапы, садясь на бутылку из-под чешского пива, должны будут сказать что-то плохое про чехов.
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16.05.2021 16:12 Відповісти
Це означає , що скоро хтось із чехів проковтне трошки полонію або новічку. Так зрозуміло ?
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16.05.2021 16:17 Відповісти
Возможно Чехия тупая , если забыла русские танки на Пражских улицах в 1968 году...
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16.05.2021 16:18 Відповісти
Нет , не тупая , тогда были танки совкового союзу Чехія не розуміє, що означає внесення її Росією до переліку недружніх країн, - посол у Москві Півонька - Цензор.НЕТ 5966
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16.05.2021 17:33 Відповісти
и что єто меняет?
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17.05.2021 00:09 Відповісти
Пивонька, чешский ватник. Он был не против того, чтобы замолчать Врбетице взамен на спутник и встречу презов параши и США. Потом увидел, что все возмутились, пошел на попятную. После взрывов складов у него хватило ,,ума", приперется на кацапский парад 9 мая.
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16.05.2021 17:02 Відповісти
травить вас будут-сначала вакциной
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16.05.2021 17:51 Відповісти
Чехія не розуміє, москалі самі не розуміють.
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16.05.2021 18:11 Відповісти
Подякуйте краще Чехія не розуміє, що означає внесення її Росією до переліку недружніх країн, - посол у Москві Півонька - Цензор.НЕТ 9189
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16.05.2021 18:17 Відповісти
Думаю, что кацапня и сама мало понимает что это значит. Интересно, как это прокоментит захерова...
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16.05.2021 18:31 Відповісти
Не удивительно. Потому как данное светопреставление рассчитанное исключительно на ватные мозги
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16.05.2021 23:25 Відповісти
 
 