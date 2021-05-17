УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12466 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
7 109 30
допомога (5100) США (14502) Кулеба Дмитро (3184)

Україна передала США список найекстренніших потреб армії. Не розраховуємо отримати все і відразу, але добиваємося прогресу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна передала США список найекстренніших потреб армії. Не розраховуємо отримати все і відразу, але добиваємося прогресу, - Кулеба

Українська сторона передала США список самих екстрених потреб української армії.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми передали США список найбільш екстрених потреб української армії. Деякі позиції з цього списку виконати легше, інші важче", - зазначив він.

За словами Кулеби, Україна не розраховує отримати відразу все з цього списку. При цьому глава зовнішньополітичного відомства висловив впевненість, що допомога буде надана.

"Ми не розраховуємо отримати все і відразу, але ми добиваємося прогресу по цих позиціях, які можливо отримати наразі. Я не сумніваюся, що ми отримаємо певну кількість позицій з цього списку. І це не вимагає відповідних витрат. Це питання кооперації, технічних деталей, і я не сумніваюся, що ми все це отримаємо", - зазначив глава МЗС.

Також читайте: Кулеба про наріжні камені мінського процесу: Москва продовжує ігри з визнанням "ЛНР" і "ДНР" сторонами конфлікту
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+23
Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3144
показати весь коментар
16.05.2021 15:19
+8
Надіюсь,першим номером в списку-Верховний Головнокомандувач ЗСУ.
показати весь коментар
16.05.2021 15:31
+8
Самая большая потребность украинской армии - уничтожение путинских агентов в руководстве и армией, и страной....
показати весь коментар
16.05.2021 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дусту от кацапов надо, и по-больше.
показати весь коментар
16.05.2021 15:18 Відповісти
Верховного главнокомандующего нормального надо! Вполне хватит одного!!!
показати весь коментар
16.05.2021 20:41 Відповісти
Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3144
показати весь коментар
16.05.2021 15:19 Відповісти
напомнило:
***
иногда я вспоминаю людей, стоявших передо мной в очереди к кассе и пообещавших мне, что сейчас они отойдут, а потом вернутся.... что с ними стало?
показати весь коментар
16.05.2021 15:37 Відповісти
Народ Палестини має свою національну гідність і тому ненавидить окупантів і гнобителів. Правда, деяким українцям це дивно, і вони не візьмуть в толк -- як це смачна ковбаса може бути нижче, ніж якась гідність і свобода...
показати весь коментар
16.05.2021 16:16 Відповісти
Ніякого народу Палестини не існує. Є араби. у яких своєі землі богато і які захопили теріторію Израіля богато років тому.
показати весь коментар
16.05.2021 17:10 Відповісти
Да, палесы это обычные арабески.
показати весь коментар
16.05.2021 17:40 Відповісти
Религия детка, религия.
показати весь коментар
16.05.2021 18:37 Відповісти
типа янки без тебя не знают...
показати весь коментар
16.05.2021 15:21 Відповісти
Если убрать одну, ключевую, национальную ключевую составляющею - корупцию везде и во всём, не чего не получится. И да, при Порошенко такого не было. Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1296
показати весь коментар
16.05.2021 15:30 Відповісти
Надіюсь,першим номером в списку-Верховний Головнокомандувач ЗСУ.
показати весь коментар
16.05.2021 15:31 Відповісти
Якесь роздвоєння особистості у Зе влади - навіщо зброя як що стріляти по кацапам не можна, тільки для політики і все Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4006 Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8814 Украина передала США список наиболее экстренных потребностей армии. Не рассчитываем получить все и сразу, но добиваемся прогресса, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8814
показати весь коментар
16.05.2021 15:31 Відповісти
А Кульбаба нічого не знає про список Держдепу, який той вислав зеленому керівництву України, де одним з перших пунктів є відновлення корпоративного управління, звільнення з владних кабінетів кремлівських аґентів, зокрема Єрмака, кримінальне переслідування економічного злочинця Коломойського та інші пункти? А Кульбабі не приходить в голову, що виконане, пунктів його споску поставлене у пряму залежність від виконання пунктів зі списку Держдепу?
показати весь коментар
16.05.2021 15:32 Відповісти
***.... и на фига тогда свой оборонпром???
что значит "передала список" ??? они сами "попросили список" ??? или... шо????
кулеба...скромнее надо быть...
показати весь коментар
16.05.2021 15:34 Відповісти
Чи не забули попросити американців, щоб охороняли наші склади з ************.
показати весь коментар
16.05.2021 16:23 Відповісти
Чтобы что то получить, надо просить больше, чем нужно.
показати весь коментар
16.05.2021 15:48 Відповісти
это факт
показати весь коментар
16.05.2021 15:52 Відповісти
Список большой и очень скромный .Будет предметом торга между Байденом и кремлёвским плешивым Мопсом.Ожидается ленд-лиз.Но финансировать ленд-лиз будет Германия.Так всё запутано ,что без бутылки домашнего сухого не разберешь.Но мопс сильно нервничает и блефует по всем направлениям.
показати весь коментар
16.05.2021 15:52 Відповісти
Мы передали США список наиболее экстренных потребностей украинской армии. Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие сложнее", - отметил он. , во как украинский Кулеба за США сам решает,
показати весь коментар
16.05.2021 15:54 Відповісти
А у Бени не пробовали забрать сворованные им деньги и отдать на нужды армии? Или "жена " Зе-Цезаря вне подозрений?
показати весь коментар
16.05.2021 15:55 Відповісти
Самая большая потребность украинской армии - уничтожение путинских агентов в руководстве и армией, и страной....
показати весь коментар
16.05.2021 15:59 Відповісти
америка дає, зєбидло нічого не робе і краде.
показати весь коментар
16.05.2021 16:01 Відповісти
хочешь узнать своего друга поближе? - одолжи ему денег
показати весь коментар
16.05.2021 17:43 Відповісти
При Трампе вроде 450 была помощь. А сейчас 150 лямов. Правда? Американцы подписали Будапештский меморандум. Но кулеба зря пугает заранее. Палки могут вставить
показати весь коментар
16.05.2021 18:11 Відповісти
Как надоело тридцать лет и протянутой рукой
Идет оружие в армию
Должна быть ремонтная база и воспроизводство
показати весь коментар
16.05.2021 18:56 Відповісти
...самих екстрених потреб армії ", кажете? А чи не краще було б написати: "Найбільш екстрених... "
показати весь коментар
17.05.2021 09:40 Відповісти
А самим виробити слабо?
Це будуть і робмісця, і розвиток виробництва, і новітні технології, і кадри науково військові кадри!
Бо саме легше жити із протягнутою рукою і перестати стріляти, козли зелені!
показати весь коментар
17.05.2021 09:58 Відповісти
виробляти самим тож треба міняти систему олігархічного директорату на то шо написано у кон
ституції а цеж буде комусь дуже боляче...... тому нізззззя...........
показати весь коментар
17.05.2021 10:56 Відповісти
Узнать бы еще, что там в том списке считается необходимым. Україна передала США список найекстренніших потреб армії. Не розраховуємо отримати все і відразу, але добиваємося прогресу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9913
показати весь коментар
17.05.2021 11:36 Відповісти
 
 