Україна передала США список найекстренніших потреб армії. Не розраховуємо отримати все і відразу, але добиваємося прогресу, - Кулеба
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Українська сторона передала США список самих екстрених потреб української армії.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми передали США список найбільш екстрених потреб української армії. Деякі позиції з цього списку виконати легше, інші важче", - зазначив він.
За словами Кулеби, Україна не розраховує отримати відразу все з цього списку. При цьому глава зовнішньополітичного відомства висловив впевненість, що допомога буде надана.
"Ми не розраховуємо отримати все і відразу, але ми добиваємося прогресу по цих позиціях, які можливо отримати наразі. Я не сумніваюся, що ми отримаємо певну кількість позицій з цього списку. І це не вимагає відповідних витрат. Це питання кооперації, технічних деталей, і я не сумніваюся, що ми все це отримаємо", - зазначив глава МЗС.
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иногда я вспоминаю людей, стоявших передо мной в очереди к кассе и пообещавших мне, что сейчас они отойдут, а потом вернутся.... что с ними стало?
что значит "передала список" ??? они сами "попросили список" ??? или... шо????
кулеба...скромнее надо быть...
Идет оружие в армию
Должна быть ремонтная база и воспроизводство
Це будуть і робмісця, і розвиток виробництва, і новітні технології, і кадри науково військові кадри!
Бо саме легше жити із протягнутою рукою і перестати стріляти, козли зелені!
ституції а цеж буде комусь дуже боляче...... тому нізззззя...........