У Вінниці провели в останню путь розвідницю Ольгу Гранецьку, яка померла в київському госпіталі. ФОТО

16 травня на Алеї Героїв центрального міського кладовища Вінниці поховали снайперку-розвідницю Ольгу Гранецьку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Depo.Вінніця із посиланням на 33-й канал.

Прощання з померлою 38-річною військовослужбовицею відбулося в Будинку офіцерів. Приїхали побратими з різних куточків України, адже Ольга Гранецька від початку російсько-української війни виконувала бойові завдання у складі декількох бойових підрозділів.

"Ми познайомилися в зоні АТО/ООС. Мене здивувало, що серед снайперів служить тендітна дівчина. Але Ольга жодного разу не дала слабини, навпаки, на рівні з чоловіками долала складнощі, кілометражі і виконувала не жіночі завдання, - розповідає про свою бойову подругу Юлія Щербань.

За її словами, навіть після того, як Ольга почала боротися з онкологією, всю себе віддавала для перемоги в цій війні.

"Не зважала на стан свого здоров’я, біль. Через онкологію їй спочатку видалили груди, Оля ні секунди не вагалася перед операцією, аби лише одужати і повернутися на службу. Але потім хвороба уразила щитоподібну залозу. Вона пережила декілька важких операцій, але невдовзі повернулася у бойовий стрій. Лейкоз не піддавався лікуванню. Але Олічку діагноз не зупиняв, ще два тижні тому вона була на службі", - розповідає Юлія Щербань.

Побратими згадують, що витривалості Ольги міг позаздрити будь-який чоловік. За словами командира частини, де служила Ольга Гранецька, вона жодного разу не сказала, що їй важко чи вона не може.

За освітою Ольга Гранецька – бухгалтер. У 2007 році уклала контракт із ЗСУ. У 2016 році перевелася до 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Воювала в артрозвідці, завжди мріяла займатися снайперською роботою, тому вже у 2017 році перевелася до 131-го окремого розвідувального батальйону, відмінно закінчила снайперські курси й відтоді виконувала бойові завдання на посаді снайперки-розвідниці.

Нагадаємо, Ольга Гранецька померла 14 травня у столичному госпіталі.







