УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12177 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
499 4
обстріл (21193) операція Об'єднаних сил (4158)

Від початку доби терористи 4 рази порушили режим перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби терористи 4 рази порушили режим перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Ігноруючи домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.

Неподалік Катеринівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Новотошківське противник двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ".

Читайте також: Від початку доби 15 травня терористи на Донбасі 6 разів порушили перемир'я, втрат немає, - штаб ООС
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КРЫМский бандеровец ретвітнув(ла)

Московити страчували українців колесуванням. Батурин, гравюра часів Петра ІВід початку доби терористи 4 рази порушили режим перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3843
показати весь коментар
16.05.2021 18:11 Відповісти
Микола Бульба
Доречно знати, що в Батурині московити катували і вирізали також і тих, хто "ми за мір", "адіннарод","ми жє браття","усталі ат вайни".
І їх вирізали набагато більш, ніж тих, хто жадав перемоги і бився за до кінця.
На жаль, Батурин сьогодні - це вся Україна.
І ворог той же.
показати весь коментар
16.05.2021 18:12 Відповісти
ХАМАС и Данбасяне, - один народ!

Від початку доби терористи 4 рази порушили режим перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2443
показати весь коментар
16.05.2021 18:36 Відповісти
потерь нет а раненые каждый день есть
показати весь коментар
16.05.2021 22:33 Відповісти
 
 