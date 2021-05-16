Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря. ВIДЕО

У Республіці Комі унаслідок аварії на трубопроводі компанії "Лукойл" у ґрунт і річку Колва потрапило близько 90 тонн нафти. Зараз вона продовжує текти річками в Баренцове море.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Новая газета", з посиланням на місцеву владу, повідомлення "Лукойлу" і слова місцевих жителів.

Про витік стало відомо 11 травня, але тоді його обсяг оцінили у шість-сім тонн. Вже 16 травня у компанії "Лукойл" визнали, що в ґрунт і річку потрапили 90 тонн нафти.

За даними місцевої влади, в акваторію Колви потрапили 9 тонн нафти. 12 травня на місці події оголосили режим надзвичайної ситуації. Збирати нафту взялися 230 працівників "Лукойлу", а також понад 70 одиниць техніки.

Російські правоохоронці кажуть, що відкрили кримінальне провадження через порушення правил охорони навколишнього середовища.

Згодом нафту в річці помітили місцеві жителі. За повідомленнями екоактивістів із Greenpeace, там пахло нафтопродуктами.

Водночас влада 13 травня відзвітувала, що на ліквідацію забруднення може знадобитися 2-3 тижні.

Уже 15 травня нафта спустилася вниз за течією на 180-200 кілометрів і почала забруднювати великі річки - Усу і Печору.