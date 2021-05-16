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Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря. ВIДЕО

У Республіці Комі унаслідок аварії на трубопроводі компанії "Лукойл" у ґрунт і річку Колва потрапило близько 90 тонн нафти. Зараз вона продовжує текти річками в Баренцове море.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Новая газета",  з посиланням на місцеву владу, повідомлення "Лукойлу" і слова місцевих жителів.

Про витік стало відомо 11 травня, але тоді його обсяг оцінили у шість-сім тонн. Вже 16 травня у компанії  "Лукойл" визнали, що в ґрунт і річку потрапили 90 тонн нафти.

За даними місцевої влади, в акваторію Колви потрапили 9 тонн нафти. 12 травня на місці події оголосили режим надзвичайної ситуації. Збирати нафту взялися 230 працівників "Лукойлу", а також понад 70 одиниць техніки.

Російські правоохоронці кажуть, що відкрили кримінальне провадження через порушення правил охорони навколишнього середовища.

Згодом нафту в річці помітили місцеві жителі. За повідомленнями екоактивістів із Greenpeace, там пахло нафтопродуктами.

Водночас влада 13 травня відзвітувала, що на ліквідацію забруднення може знадобитися 2-3 тижні.

Уже 15 травня нафта спустилася вниз за течією на 180-200 кілометрів і почала забруднювати великі річки - Усу і Печору.
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Топ коментарі
+30
Воронежу опять удалось отпетлять
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16.05.2021 18:46
+23
Это - антисанкции? Наш ответ Байдену...
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16.05.2021 18:42
+20
Жаль не в Москве
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16.05.2021 18:39
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А якщо підпалити ?
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16.05.2021 18:38 Відповісти
Если бы можно было подпалить, то рашисты тут же это сделали бы. Нефть и так сложно зажечь, а то говно, которое они нефтью называют, и того подавно. Так уж и писали бы: "На срасее очередной разлив говна".
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16.05.2021 18:56 Відповісти
Кацапи потім ту пожежу гівном гаситимуть і шкода від забруднень збільшиться разів у 100. Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 7572
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16.05.2021 19:10 Відповісти
Це не горить..
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16.05.2021 19:42 Відповісти
Шкода )
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16.05.2021 19:56 Відповісти
Перша думка
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16.05.2021 19:48 Відповісти
Тогда уху можно на халяву пожрать Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 9719, не потратив ничего , кроме спички
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16.05.2021 21:31 Відповісти
а кто же там подпалит?
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16.05.2021 22:15 Відповісти
перевелись лисички в коми, да и спички, походу, тоже
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16.05.2021 22:25 Відповісти
Схоже, нарешті, москалям вдалося побудувати комунізьму. В окремо взятому Мухосранську Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 7915 .
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17.05.2021 15:12 Відповісти
Жаль не в Москве
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16.05.2021 18:39 Відповісти
Работают поправочки в конституцию поребрика!
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16.05.2021 18:39 Відповісти
а, шо ж! обнулять, так обнулять фсё
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16.05.2021 22:26 Відповісти
Это - антисанкции? Наш ответ Байдену...
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16.05.2021 18:42 Відповісти
Воронежу опять удалось отпетлять
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16.05.2021 18:46 Відповісти
Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 4201
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16.05.2021 20:37 Відповісти
Схоже, скоро смєхдєржава стане одним Великим Воронєжем.
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17.05.2021 15:13 Відповісти
Зеля, перелогінься.Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 7468
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16.05.2021 18:52 Відповісти
Сколько раз можно повторять таким бестолковым телам. Не палитесь так тупо. У нас не видно рашенских помоек без ВПН.
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16.05.2021 18:57 Відповісти
Дебільне відео, вірніше тема цієї видюхи, ну ходить собі хлоп в майці з тризубом по Козлостану і ніхто його не вбиває і що з того ?? І не треба тикати пальцем в сторону України - *там за каларадскую лентачку и расейский трикалор могут пабить и пасадить в тюрьму * - і правильно зроблять (!), бо не Україна напала на Козлостан а Козлостан на Україну, і територію чужу вкрала теж не Україна і більше 14 тисяч загиблих не в Козлостанi а в Україні.
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16.05.2021 19:29 Відповісти
засранцы...
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16.05.2021 18:43 Відповісти
местных жителей и активистов "гринпис", заметивших разлив, обьявят иностранными агентами! за такие посты, их ждёт стандартное для параши наказание - 10 лет без права переписки, с пожизненным ущемлением в правах всех их родственников до седьмого колена.
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16.05.2021 18:50 Відповісти
Боженька, как бы намекает..
Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 9573
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16.05.2021 18:52 Відповісти
давай уже, Господи, жги!
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16.05.2021 19:01 Відповісти
Все по скрепам сатаната.
Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 2515
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16.05.2021 19:12 Відповісти
Неее это складное ноу хау - ибо колесницы дорогие - кожа дизайнерская обивка внутреннего потолка авто
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17.05.2021 13:42 Відповісти
разгневали московиты Создателя сильно, пороть будет... Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 2408
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16.05.2021 20:27 Відповісти
символично!
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16.05.2021 22:38 Відповісти
Россия - это выгребная яма.
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16.05.2021 18:52 Відповісти
Пропала кацапская Ривьера...
Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 9624
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16.05.2021 18:53 Відповісти
Алярм! Пляжи Баренцевого моря в опасности.
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16.05.2021 18:56 Відповісти
Все как обычно у раш. Засрать вокруг себя все.
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16.05.2021 18:53 Відповісти
Нет такой земли и воды, которую не могла бы загадить "загадочная русская душа". Если, конечно, иметь глупость ее туда пустить.
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16.05.2021 18:53 Відповісти
Ну блин, всё живое подохнет. Чем флора и фауна завинила?
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16.05.2021 18:55 Відповісти
касапи, нарешті, отримали частину національного добробуту))))))))
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16.05.2021 18:58 Відповісти
Не поїдуть турЬІстЬІ на пляжі південного берега моря Баренца.
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16.05.2021 18:58 Відповісти
нефть есть натупродукт Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 117
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16.05.2021 19:03 Відповісти
Ачётакова,пля Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 2862 Можемпавтаріть Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 9629
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16.05.2021 19:09 Відповісти
кацапня только гадит везде
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16.05.2021 19:18 Відповісти
ОТ КОЛИ БУДЕ НОВИНА - еРеФія/ МОСКОВІЯ НЕЗВАЖАЮЧИ НЕ НА ЩО ПРОДОВЖУЄ РОЗВАЛЮВАТИСЬ НА ЧАСТИНИ Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 9949
Ото буде новина на всі віки.
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16.05.2021 19:24 Відповісти
Вы что ??? Это всё брихня и госдеп наговаривает. Нет там такого. Баренцового моря у низ нету, и вообще он уже давно не наш.
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16.05.2021 19:34 Відповісти
засрали
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16.05.2021 19:35 Відповісти
А що не зрозуміло- засранці!!
Засрали в себе ,все , що могли, і шукають/захоплюїть
нові территорії , щоб засрати!!
Прикладів вистачає - КримКриш, наприклад, смивати
вже нічим-попісяв і вмився...
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16.05.2021 19:47 Відповісти
Нафтове прокляття паРаші.
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16.05.2021 19:49 Відповісти
етта так паруські
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16.05.2021 19:53 Відповісти
А там шо, все літо крига плаває?
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16.05.2021 20:04 Відповісти
Скажем так, омары там точно не водятся...
Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 8999
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16.05.2021 21:31 Відповісти
если лукоил признал 90 тонн, значить там на много больше.
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16.05.2021 20:06 Відповісти
Були б кацапи розумними істотами, змогли б швидко вимокати нафту своїми ватніками..
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16.05.2021 20:31 Відповісти
Рукосракі.
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16.05.2021 20:33 Відповісти
Ну, что сказать, любят кацапы свою родину, ее леса, реки , озера, но особенную любовь они проявляют к северным морям. Так держать , русские фашисты! Пи.дец должен быть полным, всепоглощающим.
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16.05.2021 20:43 Відповісти
*********** снова беснуются?
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16.05.2021 20:58 Відповісти
А Ви як думали? Пабєдобєсіє на расії триває цілий рік, а 9 травня воно виходить на свій піковий рівень Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 1741 .
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17.05.2021 15:10 Відповісти
так на расії села чи деревні?
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16.05.2021 21:51 Відповісти
байден это вам не обама, он по подъездам мелочиться не будет. шагает по взрослому
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16.05.2021 22:28 Відповісти
Как-то пофиг.... Пусть сдохнут, оккупанты
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16.05.2021 22:34 Відповісти
Росія завжжи була гамном . Нічого дивного . Країна ніщіти і катастроф . В гімні народжуються , в гімні здихають .
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16.05.2021 22:38 Відповісти
90 тон ,це півтори залізничної цистерни, як що то так, там би ніхто не пікнув би, мабуть набагато більше, в рази, як що підняли такий кіпеж
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16.05.2021 22:39 Відповісти
сатана там правит бал...
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16.05.2021 23:30 Відповісти
 
 