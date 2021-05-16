Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Республіці Комі унаслідок аварії на трубопроводі компанії "Лукойл" у ґрунт і річку Колва потрапило близько 90 тонн нафти. Зараз вона продовжує текти річками в Баренцове море.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Новая газета", з посиланням на місцеву владу, повідомлення "Лукойлу" і слова місцевих жителів.
Про витік стало відомо 11 травня, але тоді його обсяг оцінили у шість-сім тонн. Вже 16 травня у компанії "Лукойл" визнали, що в ґрунт і річку потрапили 90 тонн нафти.
За даними місцевої влади, в акваторію Колви потрапили 9 тонн нафти. 12 травня на місці події оголосили режим надзвичайної ситуації. Збирати нафту взялися 230 працівників "Лукойлу", а також понад 70 одиниць техніки.
Російські правоохоронці кажуть, що відкрили кримінальне провадження через порушення правил охорони навколишнього середовища.
Згодом нафту в річці помітили місцеві жителі. За повідомленнями екоактивістів із Greenpeace, там пахло нафтопродуктами.
Водночас влада 13 травня відзвітувала, що на ліквідацію забруднення може знадобитися 2-3 тижні.
Уже 15 травня нафта спустилася вниз за течією на 180-200 кілометрів і почала забруднювати великі річки - Усу і Печору.
Будь ласка, зачекайте...
Ото буде новина на всі віки.
Засрали в себе ,все , що могли, і шукають/захоплюїть
нові территорії , щоб засрати!!
Прикладів вистачає - КримКриш, наприклад, смивати
вже нічим-попісяв і вмився...