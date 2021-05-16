Конкурс на посаду глави САП: Татаров пов'язаний із деякими членами комісії, - ЗМІ. ВIДЕО
В Україні обирають керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. До конкурсу має стосунок заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, а деякі члени комісії допомагали боротися із корупцією Януковичу та його оточенню.
Про це йдеться у розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.
Журналісти виявили зв'язки Татарова з членами комісії, яка обирає голову САП. З двома із них заступник голови ОП співпрацює у комісії, створеній Володимиром Зеленським (В'ячеслав Навроцький та Роман Куйбіда), з іншими раніше працював в одній робочій групі при Міністерстві юстиції та громадській раді при МВС часів президентства Віктора Януковича (голова комісії Катерина Коваль), один із членів комісії був науковим керівником Татарова, а з деякими Татаров писав спільні статті (Олексій Дрозд).
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Водночас у коментарі журналістам кілька членів комісії, зокрема глава, своє знайомство чи співпрацю з Татаровим заперечують.
Журналісти програми "Схеми" також з'ясували, що двоє членів комісії - Богдан Романюк і Олена Бусол - раніше працювали в одному аналітичному центрі профілактики і боротьби з корупцією при РНБО, коли його секретарем була Раїса Богатирьова. Також у період президентства Віктора Януковича разом із ним вони видали книгу на антикорупційну тематику. Закон про прокуратуру забороняє брати участь у конкурсі на керівника САП тим, хто боровся із корупцією за часів президента Януковича, проте щодо членів комісії, які обирають головного антикорупційного прокурора, таких заборон немає.
Антикорупційники нагадують, що глава САП може одним своїм рішенням або дати хід розслідуванню, або "поховати" його.
Нагадаємо, 15 лютого закінчився прийом документів від претендентів на три посади: заступника генпрокурора - керівника САП, заступника керівника САП і начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП. Конкурс із вибору глави САП стартував 25 січня.
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Конкурсна комісія під час засідання 11 березня затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.
Перші два етапи конкурсу на посаду керівника САП пройшли 37 кандидатів.
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Татаров - корупціонер, явний. Янукович - також, ще більший, якщо не найбільший.
Як Татаров і Овощ боролися з корупцією? Це іронія?
Чи для "Схем" і Сідлецької - показник корупції перевернувся на 180градусів? От такому я не здивуюся...
Батьку, що це було? (с)
Джерело: блог Юрія Бутусова
Оказалось, что слова Зеленского ничего общего с реальностью не имеют
Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский в очередной раз обманул граждан о реальной обстановке на фронте - нет, не сократились обстрелы, нет не прекратили огонь российские снайперы. И просто стыдно заявлять о сокращении обстрелов на специальном форуме по вопросам безопасности и обороны, который президент открыл 11 мая. А 13 мая российский снайпер показал, что обстрелы, к сожалению, не прекращаются. И оказалось, что слова Зеленского ничего общего с реальностью не имеют.
Это неудивительно. Если приезжать на фронт только для короткой фотосессии на какой-то спокойной позиции, зачастую тыловой, то получить реальное представление о войне Главнокомандующий не сможет. К сожалению, вместо того, чтобы работать над настоящей военной доктриной, над оснащением нашей армии современными приборами электронной, акустической и оптической разведки и целеуказания, дронами, приборами оптико-электронного противодействия снайперам и наблюдателям противника, над комплектованием мотивированным личным составом, над поставками нашим воинам управляемых мин и ракет, над поставками джипов для пехоты, чтобы повысить мобильность наших войск, Зеленский просто обманывает общество о мнимом сокращении обстрелов, и о прекращении действий российских снайперов. Но об обеспечении армии на восьмом году войны всеми этими первоочередными приборами по-прежнему думают волонтеры, потому что президент до сих пор не добился хотя бы принятия Гособоронзаказа 2021-го года. В середине мая даже этот весьма скудный план закупок не утвердили, и это несмотря на все маневры Путина! Все никак не попилят бюджетный пирог. Когда же вы его подпишете и откроете финансирование - как в прошлом году 29 декабря?
Была бы совесть, то президент после такого провала провел бы пару дней на передовой на Донбассе, хотя бы один раз без фотографов и телеоператоров, чтобы начать наконец думать о служебных обязанностях, об элементарном оборонном планировании, чтобы снизить потери не своим языком, а своей работой.
Джерело: блог Юрія Бутусова
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
Насрать ему с высокой башни на петиции. Только пуля в голову всевеликому квартальному политику абсолютно точно изменит ситуацию к лучшему.
Об этом заявил заместитель начальника главного следственного управления МВД Олег Татаров в эфире Шустер LIVE.
"Если проанализировать статистику. Я говорю по сотрудникам милиции. У нас в среднем за сутки несут правоохранители 5 тысяч службу в центральном районе города. Ночью это количество уменьшается - 2-2,5 тысячи", - сказал он.
"И для того, чтобы не нарушать нормальный уклад жизни, не мешать проезду транспорта, милиция выполняла операцию по исполнению решения суда именно ночью", - добавил Татаров.
Он также подчеркнул, что милиция не "применила силы и спецсредств". "Милиция выполняла решение суда", - отметил Татаров.
Как известно, 11 декабря примерно в 1 ночи http://www.pravda.com.ua/articles/2013/12/11/7005267/ милиция пыталась разрушить баррикады , установленные на Майдане Независимости. Однако эта попытка провалилась.
Утром силовики пытались освободить, занятое митингующими здание Киевской горадминистрации.