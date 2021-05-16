Конкурс на посаду глави САП: Татаров пов'язаний із деякими членами комісії, - ЗМІ. ВIДЕО

В Україні обирають керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. До конкурсу має стосунок заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, а деякі члени комісії допомагали боротися із корупцією Януковичу та його оточенню.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти виявили зв'язки Татарова з членами комісії, яка обирає голову САП. З двома із них заступник голови ОП співпрацює у комісії, створеній Володимиром Зеленським (В'ячеслав Навроцький та Роман Куйбіда), з іншими раніше працював в одній робочій групі при Міністерстві юстиції та громадській раді при МВС часів президентства Віктора Януковича (голова комісії Катерина Коваль), один із членів комісії був науковим керівником Татарова, а з деякими Татаров писав спільні статті (Олексій Дрозд).

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Водночас у коментарі журналістам кілька членів комісії, зокрема глава, своє знайомство чи співпрацю з Татаровим заперечують.

Журналісти програми "Схеми" також з'ясували, що двоє членів комісії - Богдан Романюк і Олена Бусол - раніше працювали в одному аналітичному центрі профілактики і боротьби з корупцією при РНБО, коли його секретарем була Раїса Богатирьова. Також у період президентства Віктора Януковича разом із ним вони видали книгу на антикорупційну тематику. Закон про прокуратуру забороняє брати участь у конкурсі на керівника САП тим, хто боровся із корупцією за часів президента Януковича, проте щодо членів комісії, які обирають головного антикорупційного прокурора, таких заборон немає.

Антикорупційники нагадують, що глава САП може одним своїм рішенням або дати хід розслідуванню, або "поховати" його.

Нагадаємо, 15 лютого закінчився прийом документів від претендентів на три посади: заступника генпрокурора - керівника САП, заступника керівника САП і начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП. Конкурс із вибору глави САП стартував 25 січня.

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Конкурсна комісія під час засідання 11 березня затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.

Перші два етапи конкурсу на посаду керівника САП пройшли 37 кандидатів.