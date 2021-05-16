УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16577 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
4 897 43
Донбас (21733) штраф (705) Арестович Олексій (372)

У Мінреінтеграції сподіваються, що до літа штрафи за вимушений перетин кордону РФ під час виїзду з ОРДЛО скасують, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Мінреінтеграції сподіваються, що до літа штрафи за вимушений перетин кордону РФ під час виїзду з ОРДЛО скасують, - Арестович

Питання щодо скасування штрафів для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) за вимушений перетин державного кордону може бути вирішене до літа. Процедура погодження непроста - в ній задіяно понад 10 відомств.

Про це в програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім" розповів речник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, проблема, пов'язана з тим, що згідно з чинним українським законодавством громадян, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки до ОРДЛО, штрафують, відома. Над її рішенням працює віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він вважає ситуацію неприпустимою.

"І, звичайно ж, наші громадяни обабіч лінії фронту не мають бути оштрафовані. Якщо окупанти створили ситуацію, коли можна їздити тільки через їхню територію, Україна не має штрафувати своїх співвітчизників. На жаль, українське законодавство досить складне в цій ситуації. Погоджувати доводиться зняття цієї заборони з декількома відомствами. Кількість цих відомств - понад 10. І це непросто, бо існує процедура узгодження, і навіть з огляду на особливий період та особливу важливість однаково це здійснюється непросто. Там мають бути рішення відповідних відомств, Кабміну, Верховної Ради", - розповів Арестович.

Читайте також: Росія прискорює "паспортизацію" жителів ОРДЛО, - Денісова

Він зазначив, що питання постійно перебуває на контролі.

"Коли я ставив йому (Резнікову. - Ред.) це запитання, він зауважив, що сподівається на вирішення цієї ситуації  влітку", - додав Олексій Арестович.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+28
люська...ты про шо гутаришь????
тебя за каким хреном туда послали... только за ордло беспокоиться?
показати весь коментар
16.05.2021 20:50
+27


Йозеф Кнехт@jozefkneht1 13 мая

У медведчука держномер на автомобілі 1937.
І це не випадковість, не прикол. Це попередження для всіх хуженебудьків.
Коли ці прийдуть до влади, вони не будуть навіть запитувати, хто і за кого голосував.
Все буде відбуватися на стадіоні, як казала Гадя.

У Мінреінтеграції сподіваються, що до літа штрафи за вимушений перетин кордону РФ під час виїзду з ОРДЛО скасують, - Арестович - Цензор.НЕТ 1193
показати весь коментар
16.05.2021 21:13
+22
В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 8847
показати весь коментар
16.05.2021 20:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 8847
показати весь коментар
16.05.2021 20:48 Відповісти
100%!
показати весь коментар
16.05.2021 20:56 Відповісти


Йозеф Кнехт@jozefkneht1 13 мая

У медведчука держномер на автомобілі 1937.
І це не випадковість, не прикол. Це попередження для всіх хуженебудьків.
Коли ці прийдуть до влади, вони не будуть навіть запитувати, хто і за кого голосував.
Все буде відбуватися на стадіоні, як казала Гадя.

У Мінреінтеграції сподіваються, що до літа штрафи за вимушений перетин кордону РФ під час виїзду з ОРДЛО скасують, - Арестович - Цензор.НЕТ 1193
показати весь коментар
16.05.2021 21:13 Відповісти
Я не зрозумів, у кацапії є Мініетерації? Це по українське Мінінтеграціх? Справді українське?????!!!!
показати весь коментар
16.05.2021 20:49 Відповісти
люська...ты про шо гутаришь????
тебя за каким хреном туда послали... только за ордло беспокоиться?
показати весь коментар
16.05.2021 20:50 Відповісти
КАнешнА.
"Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам (прямі перемовини) и начала процессуальную очистку ( амністія для сепарів), - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова"
показати весь коментар
16.05.2021 21:08 Відповісти
- Почему у тебя унылый вид?
- А-а... стыдно признаться... энурез - мочусь во сне.
- Сходи к психотерапевту, он тебя вылечит.
Через месяц.
- Ну, у тебя совсем другой вид, держу пари что психотерапевт тебя вылечил от энуреза.
- Нет, не вылечил, но теперь я этим горжусь!

При Порохе это было бы позором.

При Зеленском это возводят в гордость.
показати весь коментар
16.05.2021 22:08 Відповісти
"У Мінреінтеграції вважають..." тобто на Банковій вважають, що до літа капітулюють... Тому їм не треба й гроші виділяти на оборону... бо вони й самі окупанти.
показати весь коментар
17.05.2021 07:23 Відповісти
я бы к штрафам добавил бы ----расстрел..и не....(цензура) шастать... сам Бубочка сказал на днях..
показати весь коментар
16.05.2021 20:54 Відповісти
я бы к штрафам добавил бы ----расстрел..и нехай щастить! В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 1757 ... сам Бубочка сказал на днях..
показати весь коментар
16.05.2021 20:59 Відповісти
Нет никаких сепаров. Есть коллаборанты. Пора бы уже запомнить.
показати весь коментар
16.05.2021 21:15 Відповісти
Кто специалист, объясните - в чём разница между словами "арестович" и "абрамович"?
показати весь коментар
16.05.2021 21:02 Відповісти
в літері Люся В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 2149
показати весь коментар
16.05.2021 21:04 Відповісти
В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 4249 а кули мелочиться!!давайте и оплачивать эту ,,услугу"(тем более им теперь придётся ,,двойную нагрузку нести" в рашу за паспортами ездить за муйла голосовать(в каруселях участвовать) могут ОРДЛ О-вцы такие расходы в одиночку и не потянуть!!) В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 3406 В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 312
показати весь коментар
16.05.2021 21:09 Відповісти
Пограничные пункты не работают, что в ОРДЛО, что в Крыму... За Крым(пересечение керченского моста) уголовные дела, а здесь и штрафы хотят отменить?) Что за двойные стандарты? Не мелочитесь, отменяйте все... И главное свои подписи не забывайте ставить... А там уже как карта ляжет... Или стройными рядами будете висеть... Или сидеть... А какая разница)
показати весь коментар
16.05.2021 21:12 Відповісти
-- торчать...
показати весь коментар
16.05.2021 21:34 Відповісти
Дак какое нам нах дело что в мире животных происходит
показати весь коментар
16.05.2021 21:12 Відповісти
так люся не за вас, а за своих переживает...
показати весь коментар
16.05.2021 21:33 Відповісти
Нехай щастить!!! І все ,іншого бути не може ,реінтегратори хрєнові !!!!))))
показати весь коментар
16.05.2021 21:37 Відповісти
Смачно лизнули жопу терористам, які щоденно вбивають українців.
показати весь коментар
17.05.2021 07:29 Відповісти
***, ті пропускні пункти - Україною ЗАКРИТІ ОФІЦІЙНО! Через них шастати - всім зась!
показати весь коментар
16.05.2021 21:47 Відповісти
Ото ще кремлівська повія арестович...
показати весь коментар
16.05.2021 21:49 Відповісти
Взагалі-то за незаконий перетин держкордону з обтяжуючими обставинами має бути кримінальна відповідальність!
Незалежно від статусу особи!
показати весь коментар
16.05.2021 21:50 Відповісти
За пересечение керченского моста тоже отмените?
показати весь коментар
16.05.2021 21:55 Відповісти
Ой, як же ж вони вболівають за різну бавовну... "Любо-дорого", як кажуть мишобраття.
показати весь коментар
16.05.2021 21:55 Відповісти
Проходной двор и шарашкина контора об этом давно говорит Х#йло...
показати весь коментар
16.05.2021 22:00 Відповісти
так пооткрывайте уже все границы с оккупантом, пусть больше шастают существа с двумя паспортами
показати весь коментар
16.05.2021 22:06 Відповісти
Хто там лишився, усі ненавидять Україну, а шастають, щоб скупитися, зняти гроші і подивитися.
показати весь коментар
17.05.2021 07:34 Відповісти
Майдан, только Майдан. Клоуны должны плясать в цирке, а не руководить Украиной!!!
показати весь коментар
16.05.2021 22:32 Відповісти
Краще:"в клетке"
показати весь коментар
16.05.2021 23:18 Відповісти
Чого ми тут обурюємось? Вже пішов третій рік,як ми живемо в іншій ,антидержавній реальності. Реально,по неконституційному населенню в окупованій зоні нічого не визначено. Більшість в нашій Раді так нічого державницького не запропонувала,хоча життєвий простір вже аж кричить,що треба робити. Коли Путін почав підводити війська до кордонів,наша дійсність показала,що "країни України,як державоутворення"- НЕ МАЄ. Всі ви бачили лице Зе...на сході,, в шлемі. Переляк і розгубленість. Жодного потрібного слова для народу і армії не сказано було. А потрібно було б. Падлюка і зрадник!
показати весь коментар
16.05.2021 22:33 Відповісти
Тому й немає ні грошей на армію, ні оборонзамовлень, ні копійки на ракетобудування...
показати весь коментар
17.05.2021 07:38 Відповісти
чиво ***? дамбасяне тоже люди?
показати весь коментар
16.05.2021 22:47 Відповісти
"Хробаки" (казочка), читає Автор.
показати весь коментар
17.05.2021 01:00 Відповісти
Вобще то діло бі лучше снять єти штрафі для тех кто не брал российский паспорт и оставить штраф для тех кто принял гражданство страні-бензоколонки
показати весь коментар
17.05.2021 04:55 Відповісти
Своіх ********,а колаборантам ду..и лижуть.
показати весь коментар
17.05.2021 05:26 Відповісти
Сомневаюсь, что после этого они полюбят Украину.
показати весь коментар
17.05.2021 06:14 Відповісти
не зрозумів....це хто здійснює реінтеграцію ОРДЛО у рашку? Україна чи рашка?
показати весь коментар
17.05.2021 06:32 Відповісти
Арестович з ярмаком знають, у них грандіозні плани зміну епохи в Україні...
показати весь коментар
17.05.2021 07:42 Відповісти
Эти ордловские твари призвали "русский мир" , а с ним и войну в наш дом, а вы им послабления? Да пусть они все сдохнут и надо замутить всеукраинский референдум по вопросу"а нужны ли нам эти продажные твари, половина из которых уже имеет паспорт эрэфии".
показати весь коментар
17.05.2021 08:14 Відповісти
Таке враження що цей так званий переговорник відстоює інтереси терористів і різної проросійської наволочі і аж ніяк не українські національні інтереси.
показати весь коментар
17.05.2021 10:41 Відповісти
 
 