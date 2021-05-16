Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров
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На сьогодні вся Україна, крім однієї області, перебуває у "жовтій" карантинній зоні.
Як довго це триватиме, розповів провідний експерт МОЗ у боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Це залежить насамперед від нас, від дотримання протиепідемічних заходів і від темпів вакцинації. Справді, дуже приємно фіксувати те, що практично уся країна зараз перебуває у "жовтій" зоні. І я думаю, ніхто не заперечить, що це є наслідком тих карантинних обмежень, які нещодавно були запроваджені в країні. Але не можна розслаблятися", - сказав він.
За словами експерта, Україна ще не подолала епідемію.
"Ми бачимо приклад Індії з колосальним зростанням нових випадків захворювання. Тому поки, на жаль, ми не можемо сказати, що подолали COVID-19, а мусимо носити маски, дотримуватися протиепідемічних заходів і вакцинуватись. Мені здається, сьогодні ні в кого не викликає сумнівів ефективність вакцинації у деяких країнах Європи, в Ізраїлі, Великій Британії", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
73/43%зебіли, ви - здобули!
А два роки тому - ми попереджали, що виконавча клованна влада буде нікчемною... Попри всі інші логічні зашквари.
Месяц назад, после одного-двух дней снижения темпов заболеваемости, Степанов уже давал бы интервью, где рассказывал бы о победе над вирусом.
А теперь будут ждать неделю.
Опыт!
Ковідшілд -репліка Індії вищеозначенної вакцини..
КовідШілд ще з ДНК мамп Індії...
Бував в Індії -ТАНУНАХ!!
ІМХО...
🤑
Теж був..
ТакогоООО не побачич ніде!!
Фотки Є!
))
***
- у тебя красные трусы есть?
- ну не знаю, нет вроде.
- жаль... пишут, если красные трусы закинешь на люстру и замуж выйдешь... и к деньгам.
- мам, ну ты ваще!!!
- закинь, я сказала!
Для них війни не зкінчилися...
😁
Ыліту COVID нє бєрьот патамуша моска НЕТ!!
🤣