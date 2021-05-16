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Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров

На сьогодні вся Україна, крім однієї області, перебуває у "жовтій" карантинній зоні.

Як довго це триватиме, розповів провідний експерт МОЗ у боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Це залежить насамперед від нас, від дотримання протиепідемічних заходів і від темпів вакцинації. Справді, дуже приємно фіксувати те, що практично уся країна зараз перебуває у "жовтій" зоні. І я думаю, ніхто не заперечить, що це є наслідком тих карантинних обмежень, які нещодавно були запроваджені в країні. Але не можна розслаблятися", - сказав він.

За словами експерта, Україна ще не подолала епідемію.

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"Ми бачимо приклад Індії з колосальним зростанням нових випадків захворювання. Тому поки, на жаль, ми не можемо сказати, що подолали COVID-19, а мусимо носити маски, дотримуватися протиепідемічних заходів і вакцинуватись. Мені здається, сьогодні ні в кого не викликає сумнівів ефективність вакцинації у деяких країнах Європи, в Ізраїлі, Великій Британії", - сказав він.
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Топ коментарі
+10
Если бы египетские пирамиды, строились такими темпами, какими идет вакцинация в Украине, то они бы и сейчас стояли в строительных лесах...
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16.05.2021 21:22
+9
Та да! То була ера зубожіння! Насильно людЯм впихали субсидію, як на зло, по спрощеній процедурі, дороги сволочі будували згідно ГОСТів, про харчування в армії дбали, буржуї... Нє?
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16.05.2021 21:38
+8
Та да, но ведь нечем. Власти, судя по всему, думают по другому
Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 6899
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16.05.2021 21:34
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...иксперд уровня игарешки ляшенко Пока мы не можем сказать, что преодолели COVID-19, поэтому должны носить маски, соблюдать дистанцию и вакцинироваться, - эксперт Минздрава Дубров - Цензор.НЕТ 4726 Пока мы не можем сказать, что преодолели COVID-19, поэтому должны носить маски, соблюдать дистанцию и вакцинироваться, - эксперт Минздрава Дубров - Цензор.НЕТ 1173
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16.05.2021 21:17 Відповісти
А я от думаю, справді, а що власне заважає заявити в чергової раз, що КОВІД побороли? Нє, ну справді? Чемпіони ж, нє?
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16.05.2021 21:45 Відповісти
Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 1688
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17.05.2021 00:57 Відповісти
Антиковідна вакцинація в Україні відсутня як явище. Те, що встигли вколоти - обчислюється статистичною похибкою.
73/43%зебіли, ви - здобули!
А два роки тому - ми попереджали, що виконавча клованна влада буде нікчемною... Попри всі інші логічні зашквари.
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16.05.2021 21:18 Відповісти
да уж, виконавча влада... Вспоминаю компанию пороховых министров и тихо смеюсь. Титаны были, человечищи! Омелян, Носалик, Розенко, Рева..! И вишенка на торте -Супрун! Богатыри!
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16.05.2021 21:23 Відповісти
Та да! То була ера зубожіння! Насильно людЯм впихали субсидію, як на зло, по спрощеній процедурі, дороги сволочі будували згідно ГОСТів, про харчування в армії дбали, буржуї... Нє?
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16.05.2021 21:38 Відповісти
***, я вкотре переконуюсь, що зебілам нічого не доведеш. Хіба що - лоботомією. Тому доведеться заспамлювати.
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16.05.2021 21:41 Відповісти
а чего это? потому что крыть нечем?
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16.05.2021 22:40 Відповісти
...потому что зебилы Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 7506
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17.05.2021 00:58 Відповісти
И богатырша до них еще была! Которая - Богатырева! При оной вирус и пикнуть бы не посмел!
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17.05.2021 06:26 Відповісти
Одесо, налєтай... якщо встигнеш

Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 199
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16.05.2021 21:29 Відповісти
А може краще вакцинуватись?
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16.05.2021 21:18 Відповісти
Та да, но ведь нечем. Власти, судя по всему, думают по другому
Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 6899
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16.05.2021 21:34 Відповісти
та ты шо!? а я думал, что за субботу и воскресенье уже побороли, судя по сатистике.
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16.05.2021 21:20 Відповісти
Они уже умные!
Месяц назад, после одного-двух дней снижения темпов заболеваемости, Степанов уже давал бы интервью, где рассказывал бы о победе над вирусом.
А теперь будут ждать неделю.
Опыт!
Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 9564
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16.05.2021 21:25 Відповісти
Если бы египетские пирамиды, строились такими темпами, какими идет вакцинация в Украине, то они бы и сейчас стояли в строительных лесах...
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16.05.2021 21:22 Відповісти
Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 6569
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16.05.2021 21:25 Відповісти
Судя по темпам вакцинации эти пирамиды были бы зеленого цвета от мух, которые сидели бы на этих сооружениях из материала якутского скульптора.
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16.05.2021 22:04 Відповісти
Ви маєте, ви і робіть все це. Ми тут до чого?
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16.05.2021 21:28 Відповісти
Что бы Волга впадала в Каспийское море, лошади должны есть овёс и сено...
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16.05.2021 21:32 Відповісти
Какать набоями для калаша..))
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16.05.2021 21:38 Відповісти
Банальность, это Истина в бюрократических инстанциях...*)
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16.05.2021 21:43 Відповісти
Ойц.. АстраЗенеку Норрвегия ЗАПРЕТИЛА-дофіга побічних випадків!
Ковідшілд -репліка Індії вищеозначенної вакцини..
КовідШілд ще з ДНК мамп Індії...
Бував в Індії -ТАНУНАХ!!
ІМХО...
🤑
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16.05.2021 21:36 Відповісти
Сподобалось ?
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16.05.2021 21:43 Відповісти
Был в Шри-Ланке, знающие сказали, что это Индия на минималках, поэтому мне перехотелось))
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16.05.2021 21:52 Відповісти
😁
Теж був..
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16.05.2021 22:00 Відповісти
Таки Таккккк!
ТакогоООО не побачич ніде!!
Фотки Є!
))
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16.05.2021 21:59 Відповісти
Тільки не вздумай ТЄ стєпанову та цьому, як його .....сциклу підказати рецепт Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 1100

Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 239
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16.05.2021 21:50 Відповісти
напомнило : )))))
***
- у тебя красные трусы есть?
- ну не знаю, нет вроде.
- жаль... пишут, если красные трусы закинешь на люстру и замуж выйдешь... и к деньгам.
- мам, ну ты ваще!!!
- закинь, я сказала!
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16.05.2021 21:41 Відповісти
А у нас Канары открыли! -- или Канары для нас? *) -- ...но, пока мы тоже: не можем сказать, что преодолели COVID-19 (с)
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16.05.2021 21:46 Відповісти
...у нас разные глобусы! -- на твой совсем не похожие...*)
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16.05.2021 22:12 Відповісти
Я так вважаю, що в нас різні вчителі. Шнапса більше не пий, а то і Аляску приєднаєш Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 6535
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16.05.2021 22:15 Відповісти
Не рассказывай, шо мне пить -- и я не скажу тебе, скоко это стоит...*)
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16.05.2021 22:26 Відповісти
Так я і не даю тобі сувіт, пий що хочеш, але з розумом, ти ж водій як не як.
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16.05.2021 22:40 Відповісти
Ви таки вже зрозуміли- кого Ви підтримували , Вас і зневажають зараз...))
Для них війни не зкінчилися...
😁
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16.05.2021 22:55 Відповісти
Нехай клєвещуть! ...*)
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16.05.2021 23:07 Відповісти
Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 4388
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16.05.2021 22:10 Відповісти
Хто вжива продукт " ROSHEN" -тому COVID ПОФІГЄН!!
Ыліту COVID нє бєрьот патамуша моска НЕТ!!
🤣
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16.05.2021 22:16 Відповісти
Эта власть демонстрирует сеансы массового идиотизма, а это, согласитесь, не имеет ничего общего ни с вакцинацией, ни с борьбой с ковидом.
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16.05.2021 22:48 Відповісти
Ну как,как вы можете его преодолеть.....если вы сидите в окопе!! Просто сидите в окопе, который без конца обстреливают, а вы всего лишь ......зализываете раны. Фсье.....просто и без слов.
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16.05.2021 22:51 Відповісти
Ковид это загон для быдла, где носят маски, штрафуют,воруют и садят на вакцину. Кому это выгодно?
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17.05.2021 03:53 Відповісти
Однако, аптекари чуют конец ковидобесия - маски уже копейки стоят!
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17.05.2021 06:29 Відповісти
 
 