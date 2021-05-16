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Після хокею та п'ятиборства у білоруського режиму відібрали біатлон: восьмий етап Кубка світу перенесли до Фінляндії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Після хокею та п'ятиборства у білоруського режиму відібрали біатлон: восьмий етап Кубка світу перенесли до Фінляндії

Виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів вирішив забрати у Білорусі право на проведення одного з етапів Кубка світу з біатлону в сезоні 2021-2022 через ситуацію в країні і заради "передбачуваності планування" змагань.

Про це в неділю, 16 травня, повідомила пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів, передає Цензор.НЕТ.

Раніше восьмий етап Кубка світу з біатлону, запланований на 3-6 березня 2022 року, мав відбутися в центрі олімпійської підготовки із зимових видів спорту "Раубічі" під Мінськом. Тепер же його перенесли до фінського міста Контіолахті.

Водночас перший етап, який мав відбутися 26-28 листопада 2021 року в Контіолахті, тепер перенесли у шведський Естерсунде, який прийматиме і другий етап змагань.

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"Рішення про перенесення етапу Виконавчий комітет ухвалив у зв’язку із нинішньою ситуацією у Білорусі та для забезпечення передбачуваності планування змагань для оргкомітетів, національних федерацій та їхніх команд", - зазначається в повідомленні.

У січні Міжнародна федерація хокею позбавила Білорусь права на проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року. Приводом стало "збільшення безпекових ризиків, пов'язаних зі зростанням політичного невдоволення і COVID-19".

Перед цим принаймні три багаторічні спонсори чемпіонату світу з хокею - німецькі Liqui Moly та Nivea Men і чеська Skoda - заявили, що відмовляться від фінансування змагань у 2021 році, якщо Федерація не перенесе їх із Білорусі. Натомість Мінськ заборонив ввозити їхні товари в країну.

Також Білорусь позбавили права проводити ще один чемпіонат світу у 2021 році - із сучасного п'ятиборства. Причина - "нестабільність у країні". Сучасне п'ятиборство включає такі дисципліни, як конкур (кінний спорт), фехтування, стрільба, біг і плавання.

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Із серпня 2020 року в Білорусі відбуваються масові протести через проголошення переможцем президентських виборів Олександра Лукашенка, який обіймав цю посаду понад 26 років. Протестувальники не визнають цих результатів і вимагають визнати опозиціонерку Світлану Тіхановську легітимною президенткою Білорусі.

Попри масові мітинги та акції в усій країні 23 вересня Лукашенко "по-тихому" провів інавгурацію та знову обійняв посаду президента. А протестувальників силовики жорстко розганяли, затримували й загалом переслідують, зокрема й кримінальними справами.

За даними правозахисників, за час протестів були затримані понад 30 тисяч людей; п'ятеро протестувальників загинули внаслідок жорстких дій силовиків. Білоруські правоохоронці порушили понад 2 300 справ проти протестувальників. 369 людей визнано політичними в'язнями.
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Топ коментарі
+14
Скоро останутся только идеи чучхе...
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16.05.2021 22:45
+9
Карабас, забери від нас Буратіну.
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16.05.2021 22:54
+8
хоккей забрали!.. биатлон забрали!. скоро мальчика Коленьку заберут ..
После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию - Цензор.НЕТ 5598
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16.05.2021 22:48
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Скоро останутся только идеи чучхе...
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16.05.2021 22:45 Відповісти
ДОВыЁ!
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16.05.2021 22:45 Відповісти
хоккей забрали!.. биатлон забрали!. скоро мальчика Коленьку заберут ..
После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию - Цензор.НЕТ 5598
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16.05.2021 22:48 Відповісти
После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию - Цензор.НЕТ 637
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16.05.2021 22:49 Відповісти
Цілком зрозуміло,москаль,мутована потвора кремлівської селекціі,з маячнею "Русского мира" в голові !!!)))
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16.05.2021 22:57 Відповісти
Одним словом-Гомельдрев!!!)))
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16.05.2021 22:58 Відповісти
Не їсти біатлоністам білоруських креветок. После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию - Цензор.НЕТ 9784
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16.05.2021 22:49 Відповісти
Карабас, забери від нас Буратіну.
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16.05.2021 22:54 Відповісти
Та пофіґ! Білоруси спюкоробудуть чемпіонами світу з усіх видів спорту. Як і північні корейці, які у фіналі чемпіонату світу з футболу перемогли Бразилію. 😊 Пиеи Білорусі будуть дозволяти торгувати з цивілізованим світом, доти спортивні санкції не матимуть ніякого впливу на існування режиму.
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16.05.2021 22:52 Відповісти
Оце наклали санкції, так наклали...
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16.05.2021 22:58 Відповісти
Вместо биатлона выйдут на улицы с шариками и цветами и отлично проведут время, танцы, хороводы, главное больше позитива!😁
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16.05.2021 22:59 Відповісти
Никто с шариками и цветами не выйдет, да и на танцы, теперь хватают за всё в тюрьму.
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16.05.2021 23:15 Відповісти
до фінів забрали, а в Одесі казяться

После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию - Цензор.НЕТ 8775
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16.05.2021 23:00 Відповісти
ой, прдн, в Іллі... морскє

После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию - Цензор.НЕТ 7478
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16.05.2021 23:01 Відповісти
Гнида геть береги поплутала !!!)))
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16.05.2021 23:07 Відповісти
Стратити цього ********* якомога милосердніше і без пролиття крові, пане бургомістре.

Після хокею та п'ятиборства у білоруського режиму відібрали біатлон: восьмий етап Кубка світу перенесли до Фінляндії - Цензор.НЕТ 7153
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16.05.2021 23:11 Відповісти
Мразь кацапская
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16.05.2021 23:33 Відповісти
...бычки и кефаль в море, тоже праздниика ждут)) После хоккея и пятиборья у белорусского режима отобрали биатлон: восьмой этап Кубка мира перенесли в Финляндию - Цензор.НЕТ 8388
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16.05.2021 23:07 Відповісти
Мне Лука ещё до осени нужен! -- моя Красуня согласилась замуж выйти... -- а там, делайте с ним, шо хотите -- хоть завалите его лавровыми венками...*)
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16.05.2021 23:20 Відповісти
Поздравляю.
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17.05.2021 03:24 Відповісти
настоящие совкодрочеры до сих пор собирают деньги в рублях
одни в беларуцких, другие в руцких,
потому что знают - рубли никто не заберёт
потому что они - деревянные
и никому не нужны
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16.05.2021 23:25 Відповісти
Після інтеграції до "братів" вони отримують можливість проводити
більш цікаві та видовищні змагання:

Після хокею та п'ятиборства у білоруського режиму відібрали біатлон: восьмий етап Кубка світу перенесли до Фінляндії - Цензор.НЕТ 7822
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16.05.2021 23:30 Відповісти
Запад наказывает белорусов за недостаточную революционность, а режим только деньги сбережет.
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17.05.2021 03:24 Відповісти
Ага, грьобаний Захід тепер буде знімати з білорусів по 320 грн за виїзд з країни.
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17.05.2021 04:03 Відповісти
Поводом стало "увеличение рисков, связанных с ростом политического недовольства, якщо є можливість уникнути гемора, то толерасти його уникають, навцисти і рашисти навпаки, його провокують.
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17.05.2021 04:22 Відповісти
А чо там в белоруси 9 мая Лукашенко не скинули?ватные недоумки
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17.05.2021 06:11 Відповісти
У бульбафюрера от этой новости аж усы ощетинились наверное Після хокею та п'ятиборства у білоруського режиму відібрали біатлон: восьмий етап Кубка світу перенесли до Фінляндії - Цензор.НЕТ 3422
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17.05.2021 08:41 Відповісти
 
 