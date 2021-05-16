Після хокею та п'ятиборства у білоруського режиму відібрали біатлон: восьмий етап Кубка світу перенесли до Фінляндії

Виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів вирішив забрати у Білорусі право на проведення одного з етапів Кубка світу з біатлону в сезоні 2021-2022 через ситуацію в країні і заради "передбачуваності планування" змагань.

Про це в неділю, 16 травня, повідомила пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів, передає Цензор.НЕТ.

Раніше восьмий етап Кубка світу з біатлону, запланований на 3-6 березня 2022 року, мав відбутися в центрі олімпійської підготовки із зимових видів спорту "Раубічі" під Мінськом. Тепер же його перенесли до фінського міста Контіолахті.

Водночас перший етап, який мав відбутися 26-28 листопада 2021 року в Контіолахті, тепер перенесли у шведський Естерсунде, який прийматиме і другий етап змагань.

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"Рішення про перенесення етапу Виконавчий комітет ухвалив у зв’язку із нинішньою ситуацією у Білорусі та для забезпечення передбачуваності планування змагань для оргкомітетів, національних федерацій та їхніх команд", - зазначається в повідомленні.

У січні Міжнародна федерація хокею позбавила Білорусь права на проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року. Приводом стало "збільшення безпекових ризиків, пов'язаних зі зростанням політичного невдоволення і COVID-19".

Перед цим принаймні три багаторічні спонсори чемпіонату світу з хокею - німецькі Liqui Moly та Nivea Men і чеська Skoda - заявили, що відмовляться від фінансування змагань у 2021 році, якщо Федерація не перенесе їх із Білорусі. Натомість Мінськ заборонив ввозити їхні товари в країну.

Також Білорусь позбавили права проводити ще один чемпіонат світу у 2021 році - із сучасного п'ятиборства. Причина - "нестабільність у країні". Сучасне п'ятиборство включає такі дисципліни, як конкур (кінний спорт), фехтування, стрільба, біг і плавання.

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Із серпня 2020 року в Білорусі відбуваються масові протести через проголошення переможцем президентських виборів Олександра Лукашенка, який обіймав цю посаду понад 26 років. Протестувальники не визнають цих результатів і вимагають визнати опозиціонерку Світлану Тіхановську легітимною президенткою Білорусі.

Попри масові мітинги та акції в усій країні 23 вересня Лукашенко "по-тихому" провів інавгурацію та знову обійняв посаду президента. А протестувальників силовики жорстко розганяли, затримували й загалом переслідують, зокрема й кримінальними справами.

За даними правозахисників, за час протестів були затримані понад 30 тисяч людей; п'ятеро протестувальників загинули внаслідок жорстких дій силовиків. Білоруські правоохоронці порушили понад 2 300 справ проти протестувальників. 369 людей визнано політичними в'язнями.