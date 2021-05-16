МОЗ запровадить додатковий пакет для інфекційних лікарень, фінансування становитиме понад 764 тис. грн на місяць, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я має намір змінити алгоритм фінансування лікарень, які лікуватимуть інфекційні захворювання.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розуміємо, що потрібно переглянути підходи, щоб лікарні були готові приймати пацієнтів з інфекційними захворюваннями, навіть коли закінчиться ковід", - сказав він.

Ляшко уточнив, що програма медичних гарантій (ПМГ), яка почала діяти з 1 квітня 2021 року, передбачає окремий пакет для фінансування готовності медустанов надавати меддопомогу у разі інфекційних захворювань і у випадках епідемій, "щоб лікарні були готові надати таку допомогу", яка має прийти на зміну так званому "ковідному" пакету, за яким оплачується стаціонарне лікування коронавірусу.

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"Це так званий пакет "за готовність", який набуде чинності через місяць після завершення карантину щодо коронавірусу. Але оскільки кількість госпіталізацій вже скорочується і щоб не втрачати час, ми хочемо визначити перелік лікарень, які отримуватимуть цей пакет", - сказав Ляшко.

Він повідомив, що кількість лікарень, які отримуватимуть фінансування за готовність, визначатиметься з розрахунку одна лікарня на 300 тис. осіб населення.

Фінансування цього пакета становить 764,232 тис. грн на місяць.

"За ці кошти медустанова має забезпечити запас засобів індивідуального захисту, лікарські засоби, антибіотики, антидоти, оснащення ліжок киснем", - сказав він.

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Ляшко зазначив, що МОЗ планує з 1 червня затвердити перелік клінік, які отримуватимуть фінансування за готовність.

За словами Ляшка, до переліку цих клінік насамперед можуть потрапити "ковідні лікарні" першої хвилі.

"З досвіду COVID-19 ми бачимо, що найкраще перепрофілювати для готовності до спалахів інфекційних захворювань великі багатопрофільні лікарні, там більше фахівців і ресурсів. Це нове бачення системи фінансування лікування інфекційних захворювань", - сказав він.