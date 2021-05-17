Якщо є обґрунтована підозра про змову на ринку нафтопродуктів, треба активізувати АМКУ, а не запроваджувати регулювання цін, - економіст Кухта

Низка мереж АЗС відмовитися від продажу "преміального" пального, після цього Міністерство економічного розвитку заявило, що урядова постанова про регулювання цін на пальне не поширюється на його преміумвиди.

Про це йдеться в роз'ясненні пресслужби Мінекономрозвитку, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що урядова постанова, якою запроваджено граничні торговельні надбавки (націнки) на пальне на період дії карантину, стосується тільки бензину марок А-92 і А-95, а також дизельного палива - їх раніше віднесли до соціально значущих товарів.

"Під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне" пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак)", - додали в Мінекономіки.

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Перед тим ОККО, WOG та SOCAR заявили про призупинення продажів преміального дизельного палива та бензину, інформує hromadske. "Це пов'язано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, встановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі", — наголошували, приміром, в OKKO.

Водночас економіст Павло Кухта у фейсбуці підкреслив, що в технічному регламенті "нічого про "брендове преміальне" пальне не сказано".

"Сказано лише, що позначення пального може включати торгову марку. У постанові Кабміну 341 від 22 квітня 2020 року, на підставі якої запроваджено регулювання цін, так само чорним по білому написано, що вона стосується бензину марки А-92 і А-95 і дизельного палива, без поділу на преміальні та не преміальні. Я вже мовчу, що якщо запроваджується регулювання цін на непреміальне пальне, а різниця між преміальним та непреміальним невизначена, то бізнес тоді, за логікою, може просто забрендувати все пальне і продавати як преміальне без обмежень. Навіщо тоді взагалі запроваджувати регулювання цін і на рівному місці всю країну лякати порожніми АЗС?" - запитує Кухта.

Економіст впевнений, що якщо уряд боїться зростання цін, "треба було б провести швидкі консультації із виробниками та зрозуміти їхнє ціноутворення станом на зараз", "потім підписати меморандум про добровільне обмеження торгових надбавок у розумних межах".

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"Якщо вже зовсім страшно, можна таки запровадити тимчасово (тільки чітко обмежено в часі, а не на весь карантин) адміністративне обмеження торгівельних надбавок. Але десь відсотків на 20 вище ринкових цін (щоб не заважати ринку нормально працювати) і суто з метою запобігання спекуляціям, якщо будуть сильно коливатися ціни на зовнішніх ринках. Насамкінець, якщо є обґрунтована підозра щодо змови на ринку, треба активізувати АМКУ, він цілком здатен такій змові запобігти", - упевнений Кухта.

Нагадаємо, обмеження цін на пальне уряд запровадив 14 травня. Згідно з постановою, націнка на пальне тепер буде нараховуватися на середню вартість пального, яка визначається на основі даних за попередню декаду з урахуванням акцизу і податку на додану вартість.