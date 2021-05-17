Якщо є обґрунтована підозра про змову на ринку нафтопродуктів, треба активізувати АМКУ, а не запроваджувати регулювання цін, - економіст Кухта
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Низка мереж АЗС відмовитися від продажу "преміального" пального, після цього Міністерство економічного розвитку заявило, що урядова постанова про регулювання цін на пальне не поширюється на його преміумвиди.
Про це йдеться в роз'ясненні пресслужби Мінекономрозвитку, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві зазначили, що урядова постанова, якою запроваджено граничні торговельні надбавки (націнки) на пальне на період дії карантину, стосується тільки бензину марок А-92 і А-95, а також дизельного палива - їх раніше віднесли до соціально значущих товарів.
"Під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне" пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак)", - додали в Мінекономіки.
Перед тим ОККО, WOG та SOCAR заявили про призупинення продажів преміального дизельного палива та бензину, інформує hromadske. "Це пов'язано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, встановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі", — наголошували, приміром, в OKKO.
Водночас економіст Павло Кухта у фейсбуці підкреслив, що в технічному регламенті "нічого про "брендове преміальне" пальне не сказано".
"Сказано лише, що позначення пального може включати торгову марку. У постанові Кабміну 341 від 22 квітня 2020 року, на підставі якої запроваджено регулювання цін, так само чорним по білому написано, що вона стосується бензину марки А-92 і А-95 і дизельного палива, без поділу на преміальні та не преміальні. Я вже мовчу, що якщо запроваджується регулювання цін на непреміальне пальне, а різниця між преміальним та непреміальним невизначена, то бізнес тоді, за логікою, може просто забрендувати все пальне і продавати як преміальне без обмежень. Навіщо тоді взагалі запроваджувати регулювання цін і на рівному місці всю країну лякати порожніми АЗС?" - запитує Кухта.
Економіст впевнений, що якщо уряд боїться зростання цін, "треба було б провести швидкі консультації із виробниками та зрозуміти їхнє ціноутворення станом на зараз", "потім підписати меморандум про добровільне обмеження торгових надбавок у розумних межах".
"Якщо вже зовсім страшно, можна таки запровадити тимчасово (тільки чітко обмежено в часі, а не на весь карантин) адміністративне обмеження торгівельних надбавок. Але десь відсотків на 20 вище ринкових цін (щоб не заважати ринку нормально працювати) і суто з метою запобігання спекуляціям, якщо будуть сильно коливатися ціни на зовнішніх ринках. Насамкінець, якщо є обґрунтована підозра щодо змови на ринку, треба активізувати АМКУ, він цілком здатен такій змові запобігти", - упевнений Кухта.
Нагадаємо, обмеження цін на пальне уряд запровадив 14 травня. Згідно з постановою, націнка на пальне тепер буде нараховуватися на середню вартість пального, яка визначається на основі даних за попередню декаду з урахуванням акцизу і податку на додану вартість.
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зебилы приняли хитрожопую тактику
они теперь говорят что были на выборах и против Порошенко и против Зеленского
проверено в комментах
ещё немного и все зебилы перейдут в лагерь Порошенко !
Надо, надо, надо нам, ребята -- жизнь красивую прожить! (с)
dtishche@dtishche 16 мая
Шляхами Юлії Володимирівни. Вона подібними речами теж займалася, і результат, до речі, був той самий
Кто выиграет от этой ситуации - теневой бизнес с сомнительным качеством горючего.(с)
Главу НБУ и главу Нафтогаза тоже совсем иначе по закону менять следовало. Но это ж совково-ватный ЗЕ...
Мадуро, кстати, тоже вовсю ручником все регулировать взялся. Теперь в Венесуэле эпоха бедности - это мечта.
шо то АМКУ обнищало савсем
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Зебобики обосрались в очередной раз. Они думают, что уже построили СОВОК 2.0.