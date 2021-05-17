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бензин (182) ціни (680) Кухта Павло (11)

Якщо є обґрунтована підозра про змову на ринку нафтопродуктів, треба активізувати АМКУ, а не запроваджувати регулювання цін, - економіст Кухта

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Якщо є обґрунтована підозра про змову на ринку нафтопродуктів, треба активізувати АМКУ, а не запроваджувати регулювання цін, - економіст Кухта

Низка мереж АЗС відмовитися від продажу "преміального" пального, після цього Міністерство економічного розвитку заявило, що урядова постанова про регулювання цін на пальне не поширюється на його преміумвиди.

Про це йдеться в роз'ясненні пресслужби Мінекономрозвитку, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що урядова постанова, якою запроваджено граничні торговельні надбавки (націнки) на пальне на період дії карантину, стосується тільки бензину марок А-92 і А-95, а також дизельного палива - їх раніше віднесли до соціально значущих товарів.

"Під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне" пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак)", - додали в Мінекономіки.

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Перед тим ОККО, WOG та SOCAR заявили про призупинення продажів преміального дизельного палива та бензину, інформує hromadske. "Це пов'язано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, встановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі", — наголошували, приміром, в OKKO.

Водночас економіст Павло Кухта у фейсбуці підкреслив, що в технічному регламенті "нічого про "брендове преміальне" пальне не сказано".

"Сказано лише, що позначення пального може включати торгову марку. У постанові Кабміну 341 від 22 квітня 2020 року, на підставі якої запроваджено регулювання цін, так само чорним по білому написано, що вона стосується бензину марки А-92 і А-95 і дизельного палива, без поділу на преміальні та не преміальні. Я вже мовчу, що якщо запроваджується регулювання цін на непреміальне пальне, а різниця між преміальним та непреміальним невизначена, то бізнес тоді, за логікою, може просто забрендувати все пальне і продавати як преміальне без обмежень. Навіщо тоді взагалі запроваджувати регулювання цін і на рівному місці всю країну лякати порожніми АЗС?" - запитує Кухта.

Економіст впевнений, що якщо уряд боїться зростання цін, "треба було б провести швидкі консультації із виробниками та зрозуміти їхнє ціноутворення станом на зараз", "потім підписати меморандум про добровільне обмеження торгових надбавок у розумних межах".

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"Якщо вже зовсім страшно, можна таки запровадити тимчасово (тільки чітко обмежено в часі, а не на весь карантин) адміністративне обмеження торгівельних надбавок. Але десь відсотків на 20 вище ринкових цін (щоб не заважати ринку нормально працювати) і суто з метою запобігання спекуляціям, якщо будуть сильно коливатися ціни на зовнішніх ринках. Насамкінець, якщо є обґрунтована підозра щодо змови на ринку, треба активізувати АМКУ, він цілком здатен такій змові запобігти", - упевнений Кухта.

Якщо є обґрунтована підозра про змову на ринку нафтопродуктів, треба активізувати АМКУ, а не запроваджувати регулювання цін, - економіст Кухта 01

Нагадаємо, обмеження цін на пальне уряд запровадив 14 травня. Згідно з постановою, націнка на пальне тепер буде нараховуватися на середню вартість пального, яка визначається на основі даних за попередню декаду з урахуванням акцизу і податку на додану вартість.
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Топ коментарі
+9
Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта - Цензор.НЕТ 9788
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17.05.2021 00:09
+8
видя в магазинах хлебушек по 20, сахарок по 25 и маслецо по 70
зебилы приняли хитрожопую тактику
они теперь говорят что были на выборах и против Порошенко и против Зеленского
проверено в комментах
ещё немного и все зебилы перейдут в лагерь Порошенко !
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16.05.2021 23:57
+7
Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта - Цензор.НЕТ 5220
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17.05.2021 00:05
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видя в магазинах хлебушек по 20, сахарок по 25 и маслецо по 70
зебилы приняли хитрожопую тактику
они теперь говорят что были на выборах и против Порошенко и против Зеленского
проверено в комментах
ещё немного и все зебилы перейдут в лагерь Порошенко !
показати весь коментар
16.05.2021 23:57 Відповісти
Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта - Цензор.НЕТ 2299
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17.05.2021 00:06 Відповісти
"все зебилы перейдут в лагерь Порошенко" - отличная новость. Все "одаренные" соберуться в одном месте.
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17.05.2021 11:37 Відповісти
Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта - Цензор.НЕТ 5220
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17.05.2021 00:05 Відповісти
надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта

Надо, надо, надо нам, ребята -- жизнь красивую прожить! (с)
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17.05.2021 00:09 Відповісти
Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта - Цензор.НЕТ 9788
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17.05.2021 00:09 Відповісти
Якщо є обґрунтована підозра про змову на ринку нафтопродуктів, треба активізувати АМКУ, а не запроваджувати регулювання цін, - економіст Кухта - Цензор.НЕТ 3767
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17.05.2021 10:27 Відповісти
Ручное регулирование цен на рынке всегда работает только так. Пора бы уже привыкнуть. Либо снижение качества, либо дефицит, либо все вместе.
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17.05.2021 00:19 Відповісти
И попутно снижение экономической привлекательности страны. Ситуация с прямыми иностранными инвестициями у нас сейчас худшая с нулевых годов. Доприкалывались шуты.
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17.05.2021 00:30 Відповісти
оно уже не прикалывается. Оно начало поход на второй срок. "Выборы" с Вирастюком это первая репетиция тотальной фальсификации.
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17.05.2021 00:35 Відповісти
Тоже сложилось впечатление, что ОНО начало новую предвыборную компанию. Посмотрим. Если Медведчука реально посадят, то могу изменить свою мнение. Но я сильно сомневаюсь, пока что это напоминает какую-то игру (возможно, для переключения внимания людей на суды, возможно, для договорняка с ****** - х.з.) В любом случае дебилы у власти не способствуют развитию страны. Даже если дебил является патриотом... Хотя какой из Клоуна патриот?
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17.05.2021 00:53 Відповісти
У него просто поменялись полит технологи. Как когда-то у Овоща в 2006-2007 году. Но как Овощ не перестал от этого быть тупым донецким паханом, так и Зеля не перестанет быть тупым криворожским быдлом.
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17.05.2021 00:58 Відповісти







dtishche@dtishche 16 мая

Шляхами Юлії Володимирівни. Вона подібними речами теж займалася, і результат, до речі, був той самий
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17.05.2021 10:28 Відповісти
Правительство Шмыгаля развязало топливную войну! Крупнейшие сети заправок на эксперименты Кабмина в «венесуэльском духе» отреагировали просто и показательно: прекратили продажу премиального топлива, чтобы не торговать себе в убыток.
Кто выиграет от этой ситуации - теневой бизнес с сомнительным качеством горючего.(с)
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17.05.2021 00:28 Відповісти
Все заправки так или иначе будут продавать шмурдяк. Это только вопрос времени.
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17.05.2021 00:32 Відповісти
Президентство Зеленского - золотое время для для олигархов, прохиндеев и тупого быдла, таких как Коля Котлета и Кива академик
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17.05.2021 00:31 Відповісти
Якщо є обґрунтована підозра про змову на ринку нафтопродуктів, треба активізувати АМКУ, а не запроваджувати регулювання цін, - економіст Кухта - Цензор.НЕТ 4774
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17.05.2021 00:44 Відповісти
пане Кухта, поки ви вчилися економіці, вони вчились грати членом на роялі
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17.05.2021 00:52 Відповісти
Єто когда в ''совєтцком саюзі'' знайшов положняк у лігулірованії цен.
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17.05.2021 00:58 Відповісти
Перший показник ціни на бензин. Ціну на бензин має регулювати ТІЛЬКИ курс долара. Якщо курс стабільний то ціна на бензин має бути стабільною. Коливання курсу вверх і вниз мають відображатися на ціні бензину рівно на стільки на скільки зріс чи впав долар. Це є абсолютна економічна практика у всьому цивілізованому світі. Другий показник. Це офіційна ринкова ціна на бензин. Якщо вона на світовому ринку падає, то у нас вона не може підійматися. Якщо вона є стабільноє, то і у нас вона має бути стабільною. Якщо коливання ціни бензину фіксуються на рівні долей центу, то у нас вони не повинні зашкалювати за ці долі з моржею, яка не відповідає жодним економічним доцільностям. А у нас весь час саме так і відбувається. Коливання ціни на бензин не відповідають ні курсу долора, ні ринковим цінам на нафту і нафтопродукти. Саме тому у всьому світі ціна бензину змінюєть майже кожен день вверх і вниз на долі долару і навіть центу у межах економічних цінових коливань з поверненням до розрахункової норми. А у нас ціна на бензин лише підіймається. І скоріше Сонце впаде на Україну ніж в Україні впаде ціна на бензин. Саме так працює (заробляє на нас) олігархат і корупція в країні останніх ідіотів. Саме так у нас влада ******** розкручувати інфляційні процеси, які не мають жодного економічного підгрунтя. Саме так влада "заробляє" на нас свої надприбутки. Маніпуляція цінами це зменшення статків десятків мільйонів українців в рази і збільшення статків десятків і сотень українців в сотні і тисячі разів. Мільйони бідніють, десятки і сотні богатіють. Ось це і є "економіка" України.
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17.05.2021 01:18 Відповісти
В Украине один из самых дорогих бензинов в мире. Про качество я молчу.
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17.05.2021 07:26 Відповісти
Ну мало ли...

Главу НБУ и главу Нафтогаза тоже совсем иначе по закону менять следовало. Но это ж совково-ватный ЗЕ...

Мадуро, кстати, тоже вовсю ручником все регулировать взялся. Теперь в Венесуэле эпоха бедности - это мечта.
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17.05.2021 02:00 Відповісти
надо активизировать АМКУ
шо то АМКУ обнищало савсем
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17.05.2021 05:21 Відповісти
Вот почему было не купить нефть, когда она стоила копейки.
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17.05.2021 06:05 Відповісти
Эта страна корыто для зажранных олигархов, если была понятная система ценообразования: цена на мировых рынках на нефть равняется= в евро+ акциз в евро+ плюс надбавка дистрибьютора в евро + НДС и тогда все становиться понятно и прозрачно. С марта месяца цена на нефть на мировых рынках не растет, гривна держаться ниже 28 грн. за 1$, даже чуть укрепилась, предпосылок роста цены на топливо кроме жадности олигархов, которые деребанят этот рынок НЕТ.
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17.05.2021 07:21 Відповісти
В ведомстве отметили, что правительственное постановление, которым введены предельные торговые надбавки (наценки) на топливо на период действия карантина, касается только бензина марок А-92 и А-95, а также дизельного топлива - их раньше отнесли к социально значимым товарам.Источник: https://censor.net/ru/n3265592

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Зебобики обосрались в очередной раз. Они думают, что уже построили СОВОК 2.0.
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17.05.2021 07:24 Відповісти
 
 