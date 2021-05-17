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Новини Агресія Росії проти України
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Вибори в Держдуму РФ: В ОРДЛО формують агітаційні штаби російських партій і збираються відкривати виборчі дільниці

Вибори в Держдуму РФ: В ОРДЛО формують агітаційні штаби російських партій і збираються відкривати виборчі дільниці

Кремль агітує українців на тимчасово непідконтрольних територіях України брати участь у вересневих виборах в Державну думу Росії. На території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) Росія збирається відкрити виборчі дільниці.

За інформацією громадської організації "Східна правозахисна група", зараз на непідконтрольній території вже формують агітаційні штаби російських партій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом". Кремль планує залучити до голосування всіх, хто мають російські паспорти, які Москва намагається роздати якомога більшій кількості мешканців непідконтрольних Україні територій.

"Електорату там на сьогодні 300 тис. Паспортів вони роздали понад 600 тис. З цих 635 тис. 30% точно не проголосує — це класика жанру. Ще близько 100-120 тис. — це неповнолітні. Залишається ось такий кількісний момент", — повідомив правозахисник, засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський.

Відкриття виборчих дільниць Росії на території України без згоди Києва - пряме порушення міжнародних законів і спроба Кремля ще більше поширити свій вплив в ОРДЛО, вважають експерти з виборчого права.

Також читайте: МЗС протестує через візит депутатів "Єдиної Росії" на окупований Донбас: Участь українців з нав'язаними паспортами РФ у виборах до Держдуми поставить під сумнів їхню легітимність

"Чому порушення? Тому що виборчі дільниці однієї держави на території іншої держави можуть бути організовані тільки за згодою приймаючої сторони. Тобто в будь-якому випадку необхідна згода приймаючої сторони. З боку України дозволу на відкриття дільниць в Донецьку і Луганську, безумовно, не буде", — пояснює аналітик громадянської мережі "ОПОРА" Олександр Клюжев.

Нагадаємо, на початку тижня на територію ОРДЛО з РФ незаконно в'їхали секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак і депутат Держдуми Дмитро Саблін.

У Міністерстві закордонних справ України висловили протест і назвали такий візит елементом російської передвиборчої кампанії. У дипломатичному відомстві також вважають, що висадка депутатського десанту Держдуми яскраво ілюструє занепад підтримки "Єдиної Росії" в самій РФ. Правляча партія намагається компенсувати втрату своїх рейтингів за рахунок жителів непідконтрольних Україні територій, яким нав'язують російське громадянство.

У МЗС України закликали жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій не брати участі в російських виборах.

Автор: 

вибори (6683) Держдума (733) росія (64923)


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Топ коментарі
+12
а вы с них штрафы снимайте и льготы побольше
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17.05.2021 01:24
+9
Госдума РФ теряет последнюю легитимность. Только и всего.
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17.05.2021 01:58
+7
Ну що, 73% дебілів, добилися свого? Хто міг подумати, що орки отримують тут гроші і пайку, а голосують за окупанта? Перестали стріляти? А Азовське і Чорне море хто по тихому злив? А хто завалив програму поставки в армію "Нептун" і "Богдану"? Краще всі гроші використати нпа "тачанки Махно", типа БМП, які прострілюються в кулемета? Вже вибачилися перед ординцями, а то Сівохо дуже образиться і Зеля заплаче? А воду в Крим коли бюудете давати, до літа, чи літом?
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17.05.2021 07:55
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а вы с них штрафы снимайте и льготы побольше
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17.05.2021 01:24 Відповісти
Все больше и больше украина отдаляеться от донбаса
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17.05.2021 09:13 Відповісти
территория Украины не может отдаляться
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17.05.2021 10:37 Відповісти
От вам Навальнята и всё ваше умное голосование и еще не бутербродники крысчане помогут - предатели они везде предатели.
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17.05.2021 01:34 Відповісти
Госдума РФ теряет последнюю легитимность. Только и всего.
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17.05.2021 01:58 Відповісти
Ксиву на прохождение в ДурьДуму РАБссии получили Бородай Пореченков и прочее отребье якобы от Дамбасса...
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17.05.2021 03:20 Відповісти
Еаждый голос ватника из ДНР безусловно очень важен! ). Опущенным писюном по губам водят и рассказывают, что они уже почти в раиси, вон голосуют даже как раисяне! Ахах
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17.05.2021 06:09 Відповісти
Наличие 600 000 граждан РФ на территории Украины не напрягает? Хотя наверное их будет легче депортировать
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17.05.2021 10:33 Відповісти
Наверняка все террористы "лднр" получили то гражданство. Московия несет полную ответственности за то что та армия это их граждане.
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17.05.2021 06:19 Відповісти
То есть нет никаких аргументов, что против Украины воюет не Москва.
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17.05.2021 06:22 Відповісти
Все частіше задаю собі питання, русня взагалі люди?
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17.05.2021 06:48 Відповісти
ОРДА !!!
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17.05.2021 09:24 Відповісти
***
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.
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17.05.2021 14:13 Відповісти
Ну що, 73% дебілів, добилися свого? Хто міг подумати, що орки отримують тут гроші і пайку, а голосують за окупанта? Перестали стріляти? А Азовське і Чорне море хто по тихому злив? А хто завалив програму поставки в армію "Нептун" і "Богдану"? Краще всі гроші використати нпа "тачанки Махно", типа БМП, які прострілюються в кулемета? Вже вибачилися перед ординцями, а то Сівохо дуже образиться і Зеля заплаче? А воду в Крим коли бюудете давати, до літа, чи літом?
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17.05.2021 07:55 Відповісти
знову пенси винуваті?
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17.05.2021 08:11 Відповісти
Винуваті. В ти як думав?
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17.05.2021 15:02 Відповісти
Я, як Ви кажете, пенс. Але жодного разу не голосувала ні за ригів, ні за комуняк, ні за зелень.
Винна молодь, що дупами влипла в крісла перед моніторами або півасік з цигарочкою, а на вибори ні ногою.
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17.05.2021 15:07 Відповісти
Пенси з ОРДЛО винні не тому що вони пенси, а тому що довбні, як і решта жителів діри.
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17.05.2021 15:12 Відповісти
в чому? В тому, що вони громадяни України?
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17.05.2021 19:15 Відповісти
Наявність українських паспортів не робить їх громадянами.
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17.05.2021 23:20 Відповісти
це стосується громадян і Донецька, і Дніпра, і Чернигіва ....
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18.05.2021 08:12 Відповісти
У відсотковому відношенні громадяни Дніпра й Чернігіва то малі діти.
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18.05.2021 18:08 Відповісти
Ну так там пів мільйона жителів ЛДНР мають громадянство Росії. Все логічно.
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17.05.2021 08:31 Відповісти
Логично то, что будете кору жрать,ватные пдрсы, если следующей санкцией будет эмбарго на жижу и хаз...
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17.05.2021 09:46 Відповісти
Уррря! Ще одна нагода згадати рехверендум. Тільки височенна нездоланна стіна між тими "голосувальниками" і нами!
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17.05.2021 09:14 Відповісти
38 параллель + владельцев россиянских паспортов лишать гражданских прав и имущества..
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17.05.2021 09:15 Відповісти
МЗС України повинно добитися на міжнародному рівні визнання влади в рф нелегітимною!
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17.05.2021 09:16 Відповісти
А наші "інтегратори" з "платформою примирення" на що ще сподіваються? Висловлять "протест" і язики в дупу.
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17.05.2021 09:16 Відповісти
Яке рішення ти бачиш?
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17.05.2021 10:29 Відповісти
А яке рішення прийняли фіни, після окупації частини їхтериторії в 1940 році?
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17.05.2021 11:49 Відповісти
Зрозуміло, що в кожному суспільстві є певна кількість "корисних ідіотів". Але чомусь ці "корисні ідіоти" на сьогодні сконцентрувались в ЛУГАНДОНІ.
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17.05.2021 09:22 Відповісти
*любезный* ,иди ка тынах отсюда ,ерничать будешь с гнилой сушкой в гнилых зубах, когда введут вам глЫбоко эмбарго на жижу...
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17.05.2021 09:51 Відповісти
Что им надо - то и нарисуют. Не переживай за легитимность их выборов, они за нее не переживают, они ее имитируют
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17.05.2021 10:28 Відповісти
когда уже хоть какая то власть решится официально констатировать факт оккупации части
донбасса и акватории Азова ?????
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17.05.2021 11:01 Відповісти
Кацапи наївні дебіли - думають як що вони паспорти роздадуть, то це автоматично вихід з громадянства України. Нажаль для них це буде простий колабораціонізм і кримінальна відповідальність різного ступення, самих активних сепарів заберуть до себе в Сибір
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17.05.2021 11:48 Відповісти
Це все одно що в Папуа Новий Гвінеї відкриються штаби кацапських партій на виборах
Відстань ролі не грає, з папуасів погані кацапи вийдуть.
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17.05.2021 11:56 Відповісти
 
 