Вибори в Держдуму РФ: В ОРДЛО формують агітаційні штаби російських партій і збираються відкривати виборчі дільниці

Кремль агітує українців на тимчасово непідконтрольних територіях України брати участь у вересневих виборах в Державну думу Росії. На території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) Росія збирається відкрити виборчі дільниці.

За інформацією громадської організації "Східна правозахисна група", зараз на непідконтрольній території вже формують агітаційні штаби російських партій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом". Кремль планує залучити до голосування всіх, хто мають російські паспорти, які Москва намагається роздати якомога більшій кількості мешканців непідконтрольних Україні територій.

"Електорату там на сьогодні 300 тис. Паспортів вони роздали понад 600 тис. З цих 635 тис. 30% точно не проголосує — це класика жанру. Ще близько 100-120 тис. — це неповнолітні. Залишається ось такий кількісний момент", — повідомив правозахисник, засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський.

Відкриття виборчих дільниць Росії на території України без згоди Києва - пряме порушення міжнародних законів і спроба Кремля ще більше поширити свій вплив в ОРДЛО, вважають експерти з виборчого права.

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"Чому порушення? Тому що виборчі дільниці однієї держави на території іншої держави можуть бути організовані тільки за згодою приймаючої сторони. Тобто в будь-якому випадку необхідна згода приймаючої сторони. З боку України дозволу на відкриття дільниць в Донецьку і Луганську, безумовно, не буде", — пояснює аналітик громадянської мережі "ОПОРА" Олександр Клюжев.

Нагадаємо, на початку тижня на територію ОРДЛО з РФ незаконно в'їхали секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак і депутат Держдуми Дмитро Саблін.

У Міністерстві закордонних справ України висловили протест і назвали такий візит елементом російської передвиборчої кампанії. У дипломатичному відомстві також вважають, що висадка депутатського десанту Держдуми яскраво ілюструє занепад підтримки "Єдиної Росії" в самій РФ. Правляча партія намагається компенсувати втрату своїх рейтингів за рахунок жителів непідконтрольних Україні територій, яким нав'язують російське громадянство.

У МЗС України закликали жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій не брати участі в російських виборах.