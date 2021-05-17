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Новини
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Проросійський президент Чехії Земан прокоментував внесення країни до списку "недружніх країн" РФ: Шкідлива дурниця

Проросійський президент Чехії Земан прокоментував внесення країни до списку

Президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає кроки Москви з ескалації двосторонніх відносин шкідливими і нерозумними.

Про це він заявив в інтерв'ю радіопрограмі Press klub на радіо Frekvence у неділю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 

"З боку Росії це дурниця – робити недругів з друзів. Тому що створювати ворогів із колишніх друзів - це помилка. Коли не може бути дружби, то хай будуть принаймні коректні відносини… Російську ворожість вважаю шкідливою дурницею", - заявив Земан, коментуючи внесення російською стороною Чехію до списку "недружніх країн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія не розуміє, що означає внесення її Росією до переліку недружніх країн, - посол у Москві Півонька

Глава держави зазначив, що "на відміну від інших" не є прихильником лише однієї версії слідства щодо вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. При цьому він вважає, що треба приділити серйозну увагу "російській версії" щодо можливої причетності ГРУ РФ до вибухів на складах. Водночас Земан заявив, що до фірми IMEX, яка зберігала зброю на складах, існує багато запитань.

Нагадаємо, 14 травня Росія опублікувала список "недружніх країн". У нього потрапили тільки США і Чехія.

Автор: 

росія (64923) Чехія (1607) Земан Мілош (83)


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Топ коментарі
+6
Кацапам проще сразу было сделать "белый" список "дружественных" стран: Иран, Венесуэла, сев.Корея, Никарагуа и т.д., а все остальные - сразу в "недружественные" записать. сэкономили бы кучу времени и бумаги.
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17.05.2021 06:49
+4
Я тоже хочу быть президентом Чехии и нести всякую **йню..
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17.05.2021 02:05
+4
Вообще то лаптеногие - мастера делать врагов из вчерашних друзей.
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17.05.2021 04:51
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Я тоже хочу быть президентом Чехии и нести всякую **йню..
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17.05.2021 02:05 Відповісти
но там зарплату придется получать в руSSких рублях и расписываться в ведомости кремляди. оно тебе надо?
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17.05.2021 08:06 Відповісти
З таким же успіхом можна і в Україні.
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17.05.2021 09:04 Відповісти
Ну так у тупина всегда так: бей своих, чтобы чужие боялись. Я вообще удивлен что Воронеж до сих пор невредимым стоит. 76 лет мужику, а все никак не дойдет
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17.05.2021 02:29 Відповісти
Нема тепер з ким гранчаками чокнуцця і за бороду водяри перехилить , як годиться. Прийдеться тепер самому , шо алкаголік.
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17.05.2021 03:05 Відповісти
Вообще то лаптеногие - мастера делать врагов из вчерашних друзей.
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17.05.2021 04:51 Відповісти
Не так путину х... сосе.
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17.05.2021 05:43 Відповісти
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17.05.2021 06:41 Відповісти
Кацапам проще сразу было сделать "белый" список "дружественных" стран: Иран, Венесуэла, сев.Корея, Никарагуа и т.д., а все остальные - сразу в "недружественные" записать. сэкономили бы кучу времени и бумаги.
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17.05.2021 06:49 Відповісти
Так нельзя, тогда не будет этого "Пролетарии всех стран соединяйтесь", нечем будет своих зомбаков кормить.
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17.05.2021 08:46 Відповісти
конечно удивлён...всю дорогу Пуйлу подставлять самые неприличные места, а тут ещё и не друг.. обидно...
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17.05.2021 07:06 Відповісти
потрясающий идиот.... это земан как старая, туалетная бумага, которой уже давно подтёрлись.....
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17.05.2021 07:35 Відповісти
може хто не знає, пояснюю:
посольство московії в Празі найчисельніше з усіх посольств, там близько 150 офіційних робітників. Це набагато більше, ніж у США
це тому, що в Празі створено резидентурний центр московії проти Європи. Посольство у Празі це потужна резидентура
Для порівняння у чмоскві в посольстві Чехії всього близько 20 осіб
розвідка, теракти, вбивства, провокації і т.д. у Європі координуються і контролюються з Праги з моськовітського посольства
і це дуже добре, що відношення чехів до московитів різко змінилося недавно
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17.05.2021 08:07 Відповісти
більше ніж у Празі, моськовитськіх дипломатів лише у Будапешті, але там якісь мутки, там якийсь потужний московітський банк і його співробітники чомусь мають диппаспорти... певне відмивають наркоту і т.п.
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17.05.2021 08:09 Відповісти
Проросійський президент Чехії Земан прокоментував внесення країни до списку "недружніх країн" РФ: Шкідлива дурниця - Цензор.НЕТ 4517
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17.05.2021 08:12 Відповісти
А что им Бутан сделал?
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17.05.2021 08:35 Відповісти
Пропан)
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17.05.2021 08:47 Відповісти
На газ покушаются. У них и Пропан с Метаном враги
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17.05.2021 09:22 Відповісти
Там среди врагов России ещё кремль точкой жирной указать, больше зла чем они, никто никогда для россиян не сделал.
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17.05.2021 08:49 Відповісти
 
 