Проросійський президент Чехії Земан прокоментував внесення країни до списку "недружніх країн" РФ: Шкідлива дурниця

Президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає кроки Москви з ескалації двосторонніх відносин шкідливими і нерозумними.

Про це він заявив в інтерв'ю радіопрограмі Press klub на радіо Frekvence у неділю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на

"З боку Росії це дурниця – робити недругів з друзів. Тому що створювати ворогів із колишніх друзів - це помилка. Коли не може бути дружби, то хай будуть принаймні коректні відносини… Російську ворожість вважаю шкідливою дурницею", - заявив Земан, коментуючи внесення російською стороною Чехію до списку "недружніх країн".

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Глава держави зазначив, що "на відміну від інших" не є прихильником лише однієї версії слідства щодо вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. При цьому він вважає, що треба приділити серйозну увагу "російській версії" щодо можливої причетності ГРУ РФ до вибухів на складах. Водночас Земан заявив, що до фірми IMEX, яка зберігала зброю на складах, існує багато запитань.

Нагадаємо, 14 травня Росія опублікувала список "недружніх країн". У нього потрапили тільки США і Чехія.