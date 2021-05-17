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У Держдепі США допускають, що Блінкен і Лавров на зустрічі обговорять "Північний потік-2"

У Держдепі США допускають, що Блінкен і Лавров на зустрічі обговорять

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на полях міністерської сесії Арктичної ради може торкнутися теми будівництва "Північного потоку-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив високопоставлений представник американського зовнішньополітичного відомства.

"Вважаю, що ця тема ("Північний потік-2"- ред.) може виникнути на двосторонніх переговорах (з представниками влади Данії - ред.). І, я думаю, що те саме стосується і Лаврова", - заявив представник держдепу високого рангу, що вирушив із Блінкеном у Данію.

Стенограму його розмови з журналістами розповсюдив держдеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" - це антиєвропейський та антиукраїнській проєкт. Найкращий шлях до справедливості - його зупинити, - Яценюк

"Ми, як і Конгрес, дуже чітко висловили свою думку про "Північний потік-2", (...) що це російський стратегічний проєкт, який підриває європейську безпеку, європейську енергетичну безпеку", - зазначив він.

За його словами, зустріч Блінкена і Лаврова буде спрямована на те, щоб обговорити роботу в сферах, у яких у Росії і США "є взаємні інтереси".

"Ми не прагнемо до ескалації, ми просто, знову ж таки, шукаємо більш передбачувані, стабільні відносини. І, я думаю, що є сфери, в рамках яких ми можемо обговорити це з міністром закордонних справ Лавровим", - додав чиновник.

Автор: 

Лавров Сергій (1576) Північний потік (2461) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+4
В слове }{уйло 4 ошибки, а остальное соответствует:
В Госдепе США допускают, что Блинкен и Лавров на встрече обсудят "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 9587
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17.05.2021 07:29
+4
Домовляться, як провести на території України третю світову війну, щоб винищити максимум українців.
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17.05.2021 07:35
+3
Північний потік-2 навряд чи буде добудований
основна причина, що в Германії скоро до влади прийде партія з сильним зеленим нахилом, яка з екологічних міркувань заблокує це будівництво
а США найближчими роками майже повністю виходять з Ближнього Сходу та Європи і концентруються на Китаї
ну і на московії, звичайно, тобто на сильному васалі Китаю
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17.05.2021 07:55
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Правила форума Рада форумчан
В слове }{уйло 4 ошибки, а остальное соответствует:
В Госдепе США допускают, что Блинкен и Лавров на встрече обсудят "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 9587
показати весь коментар
17.05.2021 07:29 Відповісти
Хай Блінкен висловить розуміння і радість розділить з Лавровим - санкції-ж, "на пользу России"!!!...
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17.05.2021 07:31 Відповісти
А шо там обсуждать ?скоро запуск!отмечать надо!
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17.05.2021 08:13 Відповісти
Вже "запустили"... "Їжака в штани", вашому "сонцеликому"...
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17.05.2021 08:49 Відповісти
Домовляться, як провести на території України третю світову війну, щоб винищити максимум українців.
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17.05.2021 07:35 Відповісти
лучче б Блинкен Лаврому фингал поставил чем тратить время на пустые переговоры
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17.05.2021 07:42 Відповісти
лавров ніхто.
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17.05.2021 07:43 Відповісти
Північний потік-2 навряд чи буде добудований
основна причина, що в Германії скоро до влади прийде партія з сильним зеленим нахилом, яка з екологічних міркувань заблокує це будівництво
а США найближчими роками майже повністю виходять з Ближнього Сходу та Європи і концентруються на Китаї
ну і на московії, звичайно, тобто на сильному васалі Китаю
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17.05.2021 07:55 Відповісти
"осудят"?
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17.05.2021 08:07 Відповісти
чот сомнения в том, что Блинкин Лаврова нагнет... Тот ловкий и опытный, и знает больные места США...
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17.05.2021 08:15 Відповісти
во-во, тоже так считаю...
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17.05.2021 11:00 Відповісти
Когда на кону такие деньги для германии
Все будет построено
А мы на своей трубе будем петь
Нам песня строить и жить помогает
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17.05.2021 08:17 Відповісти
Можно гиперлуп запустить.
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17.05.2021 08:21 Відповісти
Давече Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом напомнил, что Вашингтон «решительно выступает» против строительства газопровода «Северный поток-2». говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства США.
При этом, Блинкен и Маас подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед дестабилизирующей террористической деятельностью России, Северной Кореи и Ирана. а с террористами разговор один, как сказало само муйло их мочат в сортирах.

надеюсь до вонючего российского дело не дойдет. а

замочат его в водах Балтики
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17.05.2021 08:29 Відповісти
Мог бы Блинкен намекнуть, что там, где лежит труба, на дне хватает мин всяких, бомб, снарядов со времен первой и второй мировой войны, а если не хватает - то всегда можно подтянуть
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17.05.2021 10:54 Відповісти
 
 