У Держдепі США допускають, що Блінкен і Лавров на зустрічі обговорять "Північний потік-2"

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на полях міністерської сесії Арктичної ради може торкнутися теми будівництва "Північного потоку-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив високопоставлений представник американського зовнішньополітичного відомства.

"Вважаю, що ця тема ("Північний потік-2"- ред.) може виникнути на двосторонніх переговорах (з представниками влади Данії - ред.). І, я думаю, що те саме стосується і Лаврова", - заявив представник держдепу високого рангу, що вирушив із Блінкеном у Данію.

Стенограму його розмови з журналістами розповсюдив держдеп.

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"Ми, як і Конгрес, дуже чітко висловили свою думку про "Північний потік-2", (...) що це російський стратегічний проєкт, який підриває європейську безпеку, європейську енергетичну безпеку", - зазначив він.

За його словами, зустріч Блінкена і Лаврова буде спрямована на те, щоб обговорити роботу в сферах, у яких у Росії і США "є взаємні інтереси".

"Ми не прагнемо до ескалації, ми просто, знову ж таки, шукаємо більш передбачувані, стабільні відносини. І, я думаю, що є сфери, в рамках яких ми можемо обговорити це з міністром закордонних справ Лавровим", - додав чиновник.