У Держдепі США допускають, що Блінкен і Лавров на зустрічі обговорять "Північний потік-2"
Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на полях міністерської сесії Арктичної ради може торкнутися теми будівництва "Північного потоку-2".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив високопоставлений представник американського зовнішньополітичного відомства.
"Вважаю, що ця тема ("Північний потік-2"- ред.) може виникнути на двосторонніх переговорах (з представниками влади Данії - ред.). І, я думаю, що те саме стосується і Лаврова", - заявив представник держдепу високого рангу, що вирушив із Блінкеном у Данію.
Стенограму його розмови з журналістами розповсюдив держдеп.
"Ми, як і Конгрес, дуже чітко висловили свою думку про "Північний потік-2", (...) що це російський стратегічний проєкт, який підриває європейську безпеку, європейську енергетичну безпеку", - зазначив він.
За його словами, зустріч Блінкена і Лаврова буде спрямована на те, щоб обговорити роботу в сферах, у яких у Росії і США "є взаємні інтереси".
"Ми не прагнемо до ескалації, ми просто, знову ж таки, шукаємо більш передбачувані, стабільні відносини. І, я думаю, що є сфери, в рамках яких ми можемо обговорити це з міністром закордонних справ Лавровим", - додав чиновник.
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основна причина, що в Германії скоро до влади прийде партія з сильним зеленим нахилом, яка з екологічних міркувань заблокує це будівництво
а США найближчими роками майже повністю виходять з Ближнього Сходу та Європи і концентруються на Китаї
ну і на московії, звичайно, тобто на сильному васалі Китаю
Все будет построено
А мы на своей трубе будем петь
Нам песня строить и жить помогает
При этом, Блинкен и Маас подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед дестабилизирующей террористической деятельностью России, Северной Кореи и Ирана. а с террористами разговор один, как сказало само муйло их мочат в сортирах.
надеюсь до вонючего российского дело не дойдет. а
замочат его в водах Балтики