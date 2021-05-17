УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7139 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 995 30

Україна посідає 13-те місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна посідає 13-те місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 травня у світі зареєстрували 538 086 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9 853 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 163 721 530 випадків інфікування, з них 538 086 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 393 осіб, з них 9 853 за минулу добу.

Україна посідає 13-те місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 142,1 млн осіб.

Читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 21 587 осіб, загалом - 918 164, - Степанов

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Україна посідає 13-те місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 6-ту, за летальними випадками - 13-му і 2-гу позицію відповідно.

Україна посідає 13-те місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 03
Україна посідає 13-те місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
ЗЕпокращення
Ні шляхів, ні ліків. "Я никому, ничего не должен. Кроме мамы с папой!" всі пам'ятають цей крилатий вислів?
показати весь коментар
17.05.2021 07:51
+6
всі помітили, що вже давно кудись зникли з ефіру покидьки, які верещали, що ніякого вірусу насправді не існує?
показати весь коментар
17.05.2021 07:59
+5
- Пане Степанов! Чому так мало вакцинується людей в Україні? Вакцини нема?
- Та вакцини повно - дівать нікуди! Просто Порошенко, для піару, організував антипропаганду, щоб люди відмовлялися вакцинуваться тією вакциною, яку пропонуємо ми, і чекали, коли завезе її він, і оголосили його "благодійником"...
показати весь коментар
17.05.2021 07:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗЕпокращення
Ні шляхів, ні ліків. "Я никому, ничего не должен. Кроме мамы с папой!" всі пам'ятають цей крилатий вислів?
показати весь коментар
17.05.2021 07:51 Відповісти
шо касаиться карупции, полит. лжи, воровства жирных чиновников и дубарезанья измаждённных граждан...
ТО МЫ ВПИРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
показати весь коментар
17.05.2021 07:52 Відповісти
Казалось бы причем тут ЗЕ...
показати весь коментар
17.05.2021 07:53 Відповісти
Так это еще данные за выходные , которые у нас обычно в 2-3 раза слабей за будни
показати весь коментар
17.05.2021 07:54 Відповісти
"какаяразница" вакцина мы почти без вакцины и кацапский спутник никак не помогает одни из лидеров кацапы с их хваленым спутником
показати весь коментар
17.05.2021 07:55 Відповісти
- Пане Степанов! Чому так мало вакцинується людей в Україні? Вакцини нема?
- Та вакцини повно - дівать нікуди! Просто Порошенко, для піару, організував антипропаганду, щоб люди відмовлялися вакцинуваться тією вакциною, яку пропонуємо ми, і чекали, коли завезе її він, і оголосили його "благодійником"...
показати весь коментар
17.05.2021 07:56 Відповісти
всі помітили, що вже давно кудись зникли з ефіру покидьки, які верещали, що ніякого вірусу насправді не існує?
показати весь коментар
17.05.2021 07:59 Відповісти
Осталось ещё несколько штук, один из них из Австралии пишет.
Но там отдельный случай.
Там другое заболевание.
показати весь коментар
17.05.2021 08:06 Відповісти
всі помітили, що вже давно кудись зникли з ефіру покидьки, які верещали, що треба штрикнутися шмурдяком. А ти, до речі, вже штрикнулося?

Зауваж, що в антілідерах є країни, де досить високий рівень штрикнутих: США, РФїя ... - чомусь не допомогло. Ізраїль закрив статистику по ковидлі - це як?
показати весь коментар
17.05.2021 08:33 Відповісти
бережи себе
показати весь коментар
17.05.2021 09:14 Відповісти
Ізраіль статистику не закривав. У них захворюваність зменшилась до мінімального рівня. За останні 7 днів захворіло лише 227 людей. У США та Великобританії, де також активно іде вакцінація, але ще поки що не досягнуто потрібний відсоток вакцінованих, теж значно (в рази та десятки разів) знизилась кількість нових захворювать.
показати весь коментар
17.05.2021 09:27 Відповісти
Раньше статистика была здесь - https://www.gov.il/ru/departments/topics/corona-main-sub, теперь её нет. Может перенесли в другое место, я не нашел.
Статистики по побочкам нет вообще, хотя в интернете жалоб валом и говорят суды в Израиле завалены исками, страховки не платят.
Срок действия израильского паспорта от ковидлы всего 6 месяцев - ШЕСТЬ КАРЛ!!! А через 6 месяцев опять штрыкаться? И так всю жизнь???
показати весь коментар
17.05.2021 09:52 Відповісти
Ты до сих пор не вьехал, что мир изменился. И никто сейчас не скажет, как все будет выглядеть в дальнейшем с вирусом. Возможно вирус и человеческий организм приспособятся и это будет в виде легкого грипа, возможно придется прививатся всю жизнь. Есть альтернатива-ничего не делать. С вероятностью подхватить тяжелую форму и героически отдать душу под ИВЛ..
показати весь коментар
17.05.2021 10:35 Відповісти
https://covid19.rnbo.gov.ua/
Тут є вся статистика як по Україні так і по іншим країнам світу
показати весь коментар
17.05.2021 15:35 Відповісти
"ЧЕМПИОНЫ..."
Україна посідає 13-те місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8359
показати весь коментар
17.05.2021 08:09 Відповісти
ВІН ТУТ ПУХЛИНА І НАРИВ
Зеля пухлина і нарив
На тілі України.
Для нас нічого не зробив,
Топтавсь по солов'їній.
Кіно на «русском языке»,
Й «квартальні» передачі.
Про українців все гидке,
Мов ми тупі, й ледачі.
Своїми «Папік» і «Свати,
Й Голобородька казку.
Добився з Бенею мети,
Та зняв зелену маску.
Під нею шахрай і «совок»,
Ще й ворог України.
Гарний отримали плювок?
Він зробить тут руїну.
17.05.2021 р.
Анатолій Березенський
показати весь коментар
17.05.2021 08:14 Відповісти
І шо ж то ми маємо робити?
показати весь коментар
17.05.2021 08:52 Відповісти
Нічого дивного, враховуючи відсутність лікування та справжньої вакцинації...
показати весь коментар
17.05.2021 08:25 Відповісти
Ну Да!
Замылить людям мозги короновирусом. А тем временем продать землю и обокрасть украинский народ
Это не Рада и не правительство а скопище Врагов украинского народа
показати весь коментар
17.05.2021 08:46 Відповісти
Тобі нагадати хто протягнув розпродаж землі?
показати весь коментар
17.05.2021 08:59 Відповісти
земля продається у всьому світі, крім меньше десятка країн з феодальним устроєм
показати весь коментар
17.05.2021 09:15 Відповісти
Ось подивлюсь що скажеш коли бєні та інші ахметки скуплять найкращі землі і перепродадуть лаптям та пейсатим.
показати весь коментар
17.05.2021 09:27 Відповісти
Конечно, ведь капитаном корабля выбрали Клоуна, который в государственных делах даже не "ноль', а "минус"... И точно такой же #издец в экономике, образовании, армии... Но Самое главное, что "не Порох"...
показати весь коментар
17.05.2021 09:46 Відповісти
Україна посідає 13-те місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19
Степанова.
Степанова ще можна звільняти, бо ми ще не чемпіони!
показати весь коментар
17.05.2021 10:51 Відповісти
Сегодня Украина занимает первые места по смертности от ковида благодаря тому, что в зубажилом 2019 году мудрый народ выбрал найвеличнейшого лидера современности.
Народ посмотрел сериал про Голобородька, объединился в 73-х процентное стадо и скинул гнусного вора Порошенко, который на тот момент вытащил страну из кризиса, вызванного войной и деятельностью предыдущей власти. В зубажилом 2019-м экономика росла, госбюджет был профицитный, местные бюджеты получили средства и тоже были полные, госдолг держался на стабильном уровне, увеличивался экспорт украинской продукции в ЕС, увеличивался приток инвестиций, увеличивалось финансирование армии и т.д. В зубажилом 2019-м пассажиропотоки украинских аэропортов били рекорды. Зубажилому 73-х процентному народу не хватало самолетов, чтобы вылететь на курорты, потому что гнусный барыга организовал для них лоукосты, ликвидировав олигархическую монополию на перелеты и теперь можно было летать гораздо дешевле. Но из каждого утюга верещала олигархическая и кацапская пропаганда про "зубажиння" и "пол вареника", ну и мудрый народ решил таки, что нужно выбирать Голобородька из сериала, потому что хуже не будет.
показати весь коментар
17.05.2021 10:58 Відповісти
 
 