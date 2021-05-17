Україна посідає 13-те місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 травня у світі зареєстрували 538 086 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9 853 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 163 721 530 випадків інфікування, з них 538 086 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 393 осіб, з них 9 853 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 142,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 6-ту, за летальними випадками - 13-му і 2-гу позицію відповідно.



