Україна посідає 13-те місце у світі і друге в Європі з добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 17 травня у світі зареєстрували 538 086 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9 853 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 163 721 530 випадків інфікування, з них 538 086 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 393 осіб, з них 9 853 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 142,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 6-ту, за летальними випадками - 13-му і 2-гу позицію відповідно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ні шляхів, ні ліків. "Я никому, ничего не должен. Кроме мамы с папой!" всі пам'ятають цей крилатий вислів?
ТО МЫ ВПИРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
- Та вакцини повно - дівать нікуди! Просто Порошенко, для піару, організував антипропаганду, щоб люди відмовлялися вакцинуваться тією вакциною, яку пропонуємо ми, і чекали, коли завезе її він, і оголосили його "благодійником"...
Но там отдельный случай.
Там другое заболевание.
Зауваж, що в антілідерах є країни, де досить високий рівень штрикнутих: США, РФїя ... - чомусь не допомогло. Ізраїль закрив статистику по ковидлі - це як?
Статистики по побочкам нет вообще, хотя в интернете жалоб валом и говорят суды в Израиле завалены исками, страховки не платят.
Срок действия израильского паспорта от ковидлы всего 6 месяцев - ШЕСТЬ КАРЛ!!! А через 6 месяцев опять штрыкаться? И так всю жизнь???
Тут є вся статистика як по Україні так і по іншим країнам світу
Зеля пухлина і нарив
На тілі України.
Для нас нічого не зробив,
Топтавсь по солов'їній.
Кіно на «русском языке»,
Й «квартальні» передачі.
Про українців все гидке,
Мов ми тупі, й ледачі.
Своїми «Папік» і «Свати,
Й Голобородька казку.
Добився з Бенею мети,
Та зняв зелену маску.
Під нею шахрай і «совок»,
Ще й ворог України.
Гарний отримали плювок?
Він зробить тут руїну.
17.05.2021 р.
Анатолій Березенський
Замылить людям мозги короновирусом. А тем временем продать землю и обокрасть украинский народ
Это не Рада и не правительство а скопище Врагов украинского народа
Степанова.
Степанова ще можна звільняти, бо ми ще не чемпіони!
Народ посмотрел сериал про Голобородька, объединился в 73-х процентное стадо и скинул гнусного вора Порошенко, который на тот момент вытащил страну из кризиса, вызванного войной и деятельностью предыдущей власти. В зубажилом 2019-м экономика росла, госбюджет был профицитный, местные бюджеты получили средства и тоже были полные, госдолг держался на стабильном уровне, увеличивался экспорт украинской продукции в ЕС, увеличивался приток инвестиций, увеличивалось финансирование армии и т.д. В зубажилом 2019-м пассажиропотоки украинских аэропортов били рекорды. Зубажилому 73-х процентному народу не хватало самолетов, чтобы вылететь на курорты, потому что гнусный барыга организовал для них лоукосты, ликвидировав олигархическую монополию на перелеты и теперь можно было летать гораздо дешевле. Но из каждого утюга верещала олигархическая и кацапская пропаганда про "зубажиння" и "пол вареника", ну и мудрый народ решил таки, что нужно выбирать Голобородька из сериала, потому что хуже не будет.