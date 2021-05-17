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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 15 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, вогнемети і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу 15 разів зривав

Минулої доби, 16 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 15 разів порушували режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, біля Новоселівки російські найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, а у передмісті Водяного – противник двічі відкривав вогонь з мінометів цього ж калібру та гранатометів різних систем.

У напрямку Катеринівки окупанти здійснили обстріли позицій українських захисників з реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог чотири рази обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також читайте: Від початку доби терористи 4 рази порушили режим перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Двічі з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь неподалік населеного пункту Луганське.

Поблизу Пісків у бік позицій наших захисників російські окупанти здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Троїцьке – ще й з великокаліберних кулеметів.

В районі Старогнатівки противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Причепилівки – ще й великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

"Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що за минулу добу бойових втрат серед наших воїнів немає.

Станом на 7 годину ранку, 17 травня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Окупанти вели вогонь неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"За поточну добу бойових втрат серед наших воїнів немає.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в прес-центрі ОС.

Ворог за добу 15 разів зривав тишу на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, вогнемети і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС 01

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обстріл (28212) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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https://kriminal.tv/news/na_donbasse_podorvalsja_glavar_terroristov_s_ohranoj.html На Донбассе подорвался главарь террористов с охраной ....сидели бы на одном месте может бы не сразу смерть получили.
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17.05.2021 08:22 Відповісти
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зв Сталіним. Сталін каже:
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…
- Так заслужил же...
- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…

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17.05.2021 09:02 Відповісти
Для мокшанських терористів продовжується, хрін знає який, день " режиму тиші". Сподіваюсь, що НЕ бойових втрат, у наших воїнів, теж немає.
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17.05.2021 09:51 Відповісти
Враг за сутки 15 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 82-мм минометы, огнеметы и гранатометы.- нельзя срывать то,чего нет семь лет. Каждый выстрел в сторону Украины- начало войны с Украиной и ее народом
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17.05.2021 10:41 Відповісти
В Днепре приземлился военный вертолет с тяжело раненным украинским защитником на борту. Во время обстрела боец получил осколочные ранения глаз.
Медики быстро доставили пострадавшего в реанимацию областной больницы Мечникова.
«Его впереди ждет операция в областной офтальмологической больнице. К сожалению, один глаз получил проникающее ранение с повреждением хрусталика. Но мы уверены, что наши специалисты восстановят зрение. Это вопрос времени.»

Ворог за добу 15 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, вогнемети і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 656

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17.05.2021 11:32 Відповісти
 
 