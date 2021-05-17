В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали
2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 17 травня 2021 року.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 260 осіб;
летальних випадків – 109;
одужало – 6 869 осіб;
здійснено тестувань за добу – 17 306 (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 156 000 осіб;
одужало – 1 864 593 особи;
летальних випадків – 48 184;
проведено ПЛР-тестувань – 9 851 754.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та
Одеській (134) областях", - розповів Степанов.
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