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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали

2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 17 травня 2021 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали 03госпіталізовано – 1 260 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали 03летальних випадків – 109;

В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали 03одужало – 6 869 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали 03здійснено тестувань за добу – 17 306 (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали 08захворіло – 2 156 000 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали 08одужало – 1 864 593 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали 08летальних випадків – 48 184;

В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали 08проведено ПЛР-тестувань – 9 851 754.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та

Одеській (134) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, зафіксовано 2 136 нових випадків зараження, 6 869 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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якщо експрес тест показує негатив, навіть двіччі, то це херня
робити експрес тест - все одно, що радіо послухати
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17.05.2021 08:14 Відповісти
Зебилы продолжают суицид.
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17.05.2021 09:08 Відповісти
Жаль,что не только зебилы
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17.05.2021 09:09 Відповісти
 
 