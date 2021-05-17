За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 2 230 осіб, в Кіровоградській області не зробили жодного щеплення, - Степанов
В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 18 394 людини.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"2 230 людей щеплено проти COVID-19 за добу 16 травня 2021 року в Україні. 940 160 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 18 394 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводили 41 мобільна бригада з імунізації і 83 пункти вакцинації.
"Станом на 16 травня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 558 857 осіб", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили в Харківській (341), Сумській (190), Волинській (182). Разом з тим в Кіровоградській області не зробили жодного щеплення, ще в п'яти областях за добу зробили все від 10 до 17 щеплень.
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Он Ляшко штрикнувся та все рівно захворів. Шмурдяк не допомагає.
Індійською??
https://112.ua/zdorovie/ukrainev-lechat-ot-koronavirusa-besplatno-dazhe-pri-otsutstvii-dogovora-s-semeynym-vrachom-stepanov-542761.html
за місяць в лікарні , разом з дружиною...
Киздить влада...