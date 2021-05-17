За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 2 230 осіб, в Кіровоградській області не зробили жодного щеплення, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 18 394 людини.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"2 230 людей щеплено проти COVID-19 за добу 16 травня 2021 року в Україні. 940 160 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 18 394 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводили 41 мобільна бригада з імунізації і 83 пункти вакцинації.

"Станом на 16 травня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 558 857 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили в Харківській (341), Сумській (190), Волинській (182). Разом з тим в Кіровоградській області не зробили жодного щеплення, ще в п'яти областях за добу зробили все від 10 до 17 щеплень.

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