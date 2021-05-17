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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 2 230 осіб, в Кіровоградській області не зробили жодного щеплення, - Степанов

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 2 230 осіб, в Кіровоградській області не зробили жодного щеплення, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 18 394 людини.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"2 230 людей щеплено проти COVID-19 за добу 16 травня 2021 року в Україні. 940 160 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 18 394 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводили 41 мобільна бригада з імунізації і 83 пункти вакцинації.

"Станом на 16 травня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 558 857 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили в Харківській (341), Сумській (190), Волинській (182). Разом з тим в Кіровоградській області не зробили жодного щеплення, ще в п'яти областях за добу зробили все від 10 до 17 щеплень.

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За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 2 230 осіб, в Кіровоградській області не зробили жодного щеплення, - Степанов 01
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 2 230 осіб, в Кіровоградській області не зробили жодного щеплення, - Степанов 02

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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А хіба степашку-дурника не звільнили?
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17.05.2021 08:41 Відповісти
Кажуть коней на переправі ... А раніше я думав, що це про Лаврова. )))
Он Ляшко штрикнувся та все рівно захворів. Шмурдяк не допомагає.
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17.05.2021 08:46 Відповісти
Ну уволят, назначат четвертого министра МОЗ от зеленой шоблы и вы считаете что что-то изменится с темпами вакцинации??
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17.05.2021 08:55 Відповісти
Якою " Вакциною'?
Індійською??
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17.05.2021 08:56 Відповісти
усіма трьома. хочеш знати більше, дивись тут https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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17.05.2021 11:01 Відповісти
Украинцев лечат от коронавируса бесплатно даже при отсутствии договора с семейным врачом, - Степанов
https://112.ua/zdorovie/ukrainev-lechat-ot-koronavirusa-besplatno-dazhe-pri-otsutstvii-dogovora-s-semeynym-vrachom-stepanov-542761.html
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17.05.2021 09:02 Відповісти
Моєму дружбану -50000 грв
за місяць в лікарні , разом з дружиною...
Киздить влада...
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17.05.2021 09:06 Відповісти
Мои поздравления, чемпионы!
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17.05.2021 10:03 Відповісти
 
 