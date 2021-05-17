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Прем'єр Чехії Бабіш щодо слів проросійського президента Земана про нову версію вибухів у Врбетіце: Не можу пояснити, чому він наполягає на цьому

Прем'єр Чехії Бабіш щодо слів проросійського президента Земана про нову версію вибухів у Врбетіце: Не можу пояснити, чому він наполягає на цьому

Проросійський президент Чехії Мілош Земан озвучив версію, згідно з якою події семирічної давності могли статися через спроби приховати нестачі боєприпасів на складі. Прем'єр Чехії Андрій Бабіш спростував слова президента.

Про це повідомляє frekvence1.

За його словами, правоохоронні органи розслідують тільки одну версію, пов'язану з російськими спецслужбами.

"Я пояснив президенту, що поліція розслідує одну версію, пов'язану з російськими спецслужбами. Можливо, в ході розслідування з 2014 року було більше однієї версії. Але я не можу пояснити, чому зараз президент наполягає на тому, що версій більше", - сказав Бабіш .

Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

Автор: 

боєприпаси (2262) вибух (4438) росія (64923) Чехія (1607) Земан Мілош (83) Бабіш Андрій (39) ГРУ (86)


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Топ коментарі
+26
Прем'єр Чехії Бабіш щодо слів проросійського президента Земана про нову версію вибухів у Врбетіце: Не можу пояснити, чому він наполягає на цьому - Цензор.НЕТ 3990
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17.05.2021 09:02
+22
Как это почему? Старый ублюдок земан-кацапская подстилка. У нас тоже зажоповцы выли о скрытии недостач,когда взрывалось.
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17.05.2021 08:55
+13
"Премьер Чехии Бабиш о словах пророссийского президента Земана о новой версии взрывов в Врбетице: Не могу объяснить, почему он настаивает на этом..."

А що тут дивуваться? "Хто алкашу наливає, той і скандал замовляє...".
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17.05.2021 08:57
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Как это почему? Старый ублюдок земан-кацапская подстилка. У нас тоже зажоповцы выли о скрытии недостач,когда взрывалось.
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17.05.2021 08:55 Відповісти
А шо, була інша версія? Хтось поніс відповідальність?
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17.05.2021 09:01 Відповісти
еще ***** не поймали...так шо видповидальность впереди.кстати те,кто разносит байки ***** тоже свою часть ответственности, надеюсь,понесут
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17.05.2021 09:04 Відповісти
А на кого в тебе надія, на ЗЕ? )))
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17.05.2021 09:13 Відповісти
на маятник .так шо посильнее упирайся,выталкивая его из равновесия
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17.05.2021 14:16 Відповісти
А яку відповідальність несе кацапня 7 років? Яку бачимо,таку і несе.
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17.05.2021 09:18 Відповісти
У прокацапської сволоти , якій Порошенко застряв кісткою в горлі , інших версій дійсно - не було . .
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17.05.2021 09:21 Відповісти
Других версий не было по двум причинам: 1) Не было убедительных доказательств (разгильдяйство у нас посерьезней чем в Чехии и отследить всяких Чепиг и Мишкиных, которых тут тысячи на постоянной основе) 2) Не было желания руводства признавать, что Расея тут творит, что ей вздумается (из этого сразу бы вышел вой со всех сторон "опизиции", что Порошенко не справляется с агрессией). Поэтому проще было найти козлов отпущение с нашей стороны - найти недостачу на старых совковых складах проще паренной репы (там и излишки даже бывают а все из за совкового разгильдяйства...)
В Чехии ситуация немного другая - это были не старые совковые склады, а фактически транзитные и частные - остатки свежие и недостачи там практически не могло быть, да и что собственник у себя украл и чтобы срыть подорвал все что осталось?! Маразм!!!
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17.05.2021 11:00 Відповісти
"Премьер Чехии Бабиш о словах пророссийского президента Земана о новой версии взрывов в Врбетице: Не могу объяснить, почему он настаивает на этом..."

А що тут дивуваться? "Хто алкашу наливає, той і скандал замовляє...".
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17.05.2021 08:57 Відповісти
Прем'єр Чехії Бабіш щодо слів проросійського президента Земана про нову версію вибухів у Врбетіце: Не можу пояснити, чому він наполягає на цьому - Цензор.НЕТ 3990
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17.05.2021 09:02 Відповісти
ЗЕман и ЗЕльцман танцуют под одну дудочку ......
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17.05.2021 09:05 Відповісти
У них склади підривав завскладом , а у нас Порошенко ..
Кацапи , які вкинули ці версії в тупу черепну коробку Земана і в інформпростір України , мабуть самі офігєлі від кількості лохів - які їм так легко повірили .
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17.05.2021 09:59 Відповісти
Вот и ответ. Парламентские выборы в Чехии - очередные выборы депутатов нижней палаты Парламента Чехии, которые должны состояться 8-9 октября 2021 года.
Пущай цензор просветит читателей о политической жизни в этой стране...
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17.05.2021 09:06 Відповісти
Вам это не надо. У вас свой, особый путь. Тем более, сложно объяснить представителю БФО - что такое "выборы"
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17.05.2021 09:28 Відповісти
Потому, что , как говорил один чукча-взяточник :"Наша взяла".
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17.05.2021 09:16 Відповісти
потому что кгб-фсбшник
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17.05.2021 09:45 Відповісти
Получил "вливание" из Кремля! И в Чехии есть гниды, не только у нас...
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17.05.2021 10:19 Відповісти
У дедушки уже старческое.....
Нам украинцам это знакомо по бреду Кравчука.... Фокина....
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17.05.2021 11:48 Відповісти
Почему да почему - потому что такие инструкции получил из Кремля вместе с бутылкой водки.
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17.05.2021 12:40 Відповісти
 
 