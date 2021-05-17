Прем'єр Чехії Бабіш щодо слів проросійського президента Земана про нову версію вибухів у Врбетіце: Не можу пояснити, чому він наполягає на цьому

Проросійський президент Чехії Мілош Земан озвучив версію, згідно з якою події семирічної давності могли статися через спроби приховати нестачі боєприпасів на складі. Прем'єр Чехії Андрій Бабіш спростував слова президента.

Про це повідомляє frekvence1.

За його словами, правоохоронні органи розслідують тільки одну версію, пов'язану з російськими спецслужбами.

"Я пояснив президенту, що поліція розслідує одну версію, пов'язану з російськими спецслужбами. Можливо, в ході розслідування з 2014 року було більше однієї версії. Але я не можу пояснити, чому зараз президент наполягає на тому, що версій більше", - сказав Бабіш .

Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.