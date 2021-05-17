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473 тис. доз COVID-вакцини Pfizer, які прибудуть в Україну в травні, призначені для педагогів, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував прибуття в Україну понад 473 тисяч доз вакцини Pfizer для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Шмигаль також повідомив, що ведеться підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через "Дію".
Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я готує до відкриття на вихідних відповідні центри вакцинації.
Перші такі пункти щеплення повинні відкритися в великих містах.
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+6 Zemer
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Україна отримала 117 тисяч вакцин Pfizer за програмою Covax, які обіцяли у першу чергу персоналу будинків для літніх людей. Але, з сайту РНБО стає відомою така статистика:
Вакциновано:
- людей старших 80 років - 1 (один);
- медичних працівників - 400;
- ІНШИХ - 9641.
Ну це не ІНШІ, це ОСОБЛИВІ. І всі ми з вами, на жаль, знаємо хто це.
Про це заявив Олексій Гончаренко в ефірі програми "Свобода Слова на ICTV"https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2-%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-ictv/3921096454673234/
Великий залізничник Сірожа Лещенко схоже відверто всій країні показує дулі та посилає всім нам месседж: "Так, я на вас чхати хотів! І що ви мені зробите?"
Поліція накрила підпільну вечірку на 2000 людей, що з порушеннями правил карантину мусила статися на території заводу "Кузня на Рибальському".
До речі цікаво, ЗМІ відмітили що завод - власність Тигіпка, а не Порошенка, як вони *******.
Животворячі позови в суд - таки діють.
Так от, поліція накрила це збіговисько, а там - Сірожа Лещенко. Разом з московською заробітчанкою Тапольською, що по східній ціні у Москві просуває якийсь продукт і тим рятує геїв від Кадирова.
Звісно Лещенко з Тапольською заявили що вони там чекали трамвай, після чого - стрибнули в недешеву автівку і драла.
Мораль байки така. У Сірожи - з/п в 330 тисяч грн + корпоративна картка для оплати розходів коштом УЗ. У Сірожи купа інших джерел доходу. У Сірожи дружина в Москву на гастролі мотається.
Що за це буде Сіроже? Ні фіга. Він з усіх нас порегоче.
Не забувайте - Сірожа бореться з корупцією і олігархами.