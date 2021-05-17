473 тис. доз COVID-вакцини Pfizer, які прибудуть в Україну в травні, призначені для педагогів, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував прибуття в Україну понад 473 тисяч доз вакцини Pfizer для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль також повідомив, що ведеться підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через "Дію".

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я готує до відкриття на вихідних відповідні центри вакцинації.

Перші такі пункти щеплення повинні відкритися в великих містах.

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