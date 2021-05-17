Восени очікується новий спалах COVID-19. Індійський штам - далеко не останній варіант, який на нас чекає, - академік НАН Широбоков

В Україні восени поточного року очікується новий спалах захворюваності на коронавірус, проте влітку буде спад.

Такий прогноз зробив професор, вірусолог, академік НАН Володимир Широбоков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Не дуже згоден із прогнозом МОЗ щодо четвертої хвилі в Україні. Але якщо завезуть новий індійський штам – можливий ще певний підйом. Коронавірус – сезонне захворювання. Влітку має бути послаблення, а восени знову буде спалах", – зазначив Широбоков.

За його даними, індійський штам ковіду має подвійну мутацію і здатний викликати більш важкі форми захворювання.

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"Цей штам дійсно небезпечний, викликає більш важкі форми захворювання. Уражає не тільки літніх людей, а й середнього віку. Вірус набуває темпи мутаційної активності, і це далеко не останній варіант, який на нас чекає", – резюмував Широбоков.