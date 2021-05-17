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Новини Коронавірус і карантин
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Восени очікується новий спалах COVID-19. Індійський штам - далеко не останній варіант, який на нас чекає, - академік НАН Широбоков

Восени очікується новий спалах COVID-19. Індійський штам - далеко не останній варіант, який на нас чекає, - академік НАН Широбоков

В Україні восени поточного року очікується новий спалах захворюваності на коронавірус, проте влітку буде спад.

Такий прогноз зробив професор, вірусолог, академік НАН Володимир Широбоков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Не дуже згоден із прогнозом МОЗ щодо четвертої хвилі в Україні. Але якщо завезуть новий індійський штам – можливий ще певний підйом. Коронавірус – сезонне захворювання. Влітку має бути послаблення, а восени знову буде спалах", – зазначив Широбоков.

За його даними, індійський штам ковіду має подвійну мутацію і здатний викликати більш важкі форми захворювання.

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"Цей штам дійсно небезпечний, викликає більш важкі форми захворювання. Уражає не тільки літніх людей, а й середнього віку. Вірус набуває темпи мутаційної активності, і це далеко не останній варіант, який на нас чекає", – резюмував Широбоков.

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Ми і без НАН знаємо, шо шось вигадають, аби людей тримати в страху.
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17.05.2021 09:28
+3
Не надо нам таких " пророчеств ".
Всё в руках Господа ,выживем !
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17.05.2021 09:07
+3
А весною следующего года ожидается КОВИД который будет с крыльями и будет перелетать от одного до другого не дожидаяся пока первый чхнёт
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17.05.2021 09:39
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Не надо нам таких " пророчеств ".
Всё в руках Господа ,выживем !
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17.05.2021 09:07 Відповісти
Фігня. Ми чемпіони боротьби з ковідом.
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17.05.2021 09:09 Відповісти
Він мені нагадує одного президента, який побіцяв кінець епохи бідності і ріст економіки т.д.
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17.05.2021 09:10 Відповісти
Так такі всі були, хтось хотів побороти олігархів, хтось вступити до Евросоюзу, хтось закінчити АТО за 4 години ... )))
На жаль у тролів коротка пам'ять.
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17.05.2021 10:12 Відповісти
Причому тут тролі,коли мова іде про конкретного президента?
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17.05.2021 11:51 Відповісти
нагадую: кожен третій, перехворівший на ковід, має серйозні психічні розлади
бережімо себе
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17.05.2021 09:17 Відповісти
і без ковіду більше половини людей нині має психічні розлади
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17.05.2021 10:30 Відповісти
А ті зебіли не як вакцину довезти не можуть🤬
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17.05.2021 09:20 Відповісти
Ми і без НАН знаємо, шо шось вигадають, аби людей тримати в страху.
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17.05.2021 09:28 Відповісти
А весною следующего года ожидается КОВИД который будет с крыльями и будет перелетать от одного до другого не дожидаяся пока первый чхнёт
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17.05.2021 09:39 Відповісти
Без паники! Бубочка и ЗЕкоманда чемпионы по борьбе с коронавирусом - нам ничего не горозит
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17.05.2021 10:06 Відповісти
"Единственная существующая вакцина против туберкулеза(БЦЖ), созданная в 1921 году, имеет неустойчивую защитную эффективность - она обеспечивает защиту от тяжелых внелегочных форм, например детского туберкулёза.Однако БЦЖ не обеспечивает надежной защиты от легочного тб,на который приходится основное бремя болезни в мире. Безопасная, эффективная и доступная по стоимости вакцина против ТБ могла бы стать значительным достижением в борьбе с этой болезнью." - это все,что вам нужно знать о вакцинации....
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17.05.2021 10:14 Відповісти
з серпня чекайте на мор, бо вакцина нарешті почне діяти
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17.05.2021 10:31 Відповісти
Ви ще не зашугані ? Тоді вони йдуть до вас
Нафіга піклуватись про здоровля, займатись спортом, пити багато води, багато дихати свіжим повітрям - ширнувся вакциною і те вже здоровий як Супермен
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17.05.2021 11:53 Відповісти
Блин, задолбали уже эти ковидоВанги с ковидоНострадамусами с их страшилками. 👹
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17.05.2021 14:16 Відповісти
 
 