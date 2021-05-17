Немає сенсу приймати препарати для розрідження крові перед і після вакцинації від COVID-19, - МОЗ

Немає сенсу приймати препарати для розрідження крові перед і після вакцинації від COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Приймати такі препарати немає сенсу. По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти. По-друге, якщо ви їх не приймали, не приймайте їх до чи після вакцинації. По-третє: якщо ви їх приймали з приводу вашої супутньої патології, продовжуйте приймати. І навпаки - "профілактичний" прийом таких препаратів до чи після вакцинації може зашкодити", - цитує пресслужба слова імунолога, голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія.

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