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Новини Коронавірус і карантин
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Немає сенсу приймати препарати для розрідження крові перед і після вакцинації від COVID-19, - МОЗ

Немає сенсу приймати препарати для розрідження крові перед і після вакцинації від COVID-19, - МОЗ

Немає сенсу приймати препарати для розрідження крові перед і після вакцинації від COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Приймати такі препарати немає сенсу. По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти. По-друге, якщо ви їх не приймали, не приймайте їх до чи після вакцинації. По-третє: якщо ви їх приймали з приводу вашої супутньої патології, продовжуйте приймати. І навпаки - "профілактичний" прийом таких препаратів до чи після вакцинації може зашкодити", - цитує пресслужба слова імунолога, голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія.

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Немає сенсу приймати препарати для розрідження крові перед і після вакцинації від COVID-19, - МОЗ 01

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) Лапій Федір (22) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
ну да , лучше заболеть ковидом...
дбл блть
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17.05.2021 09:31
+4
Ти спалився, хоча і пишеш українською.
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17.05.2021 09:34
+4
"в Україну"
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17.05.2021 09:42
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Я взагалі не бачу сенсу "вакцинуватись" тим шмурдяком, який везуть на Україну.
Потрібно налагоджувати власне виробництво вакцини, а не звозити непотріб з усього світу!
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17.05.2021 09:25 Відповісти
ну да , лучше заболеть ковидом...
дбл блть
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17.05.2021 09:31 Відповісти
Ляшко (санлікар) штрикнувся шмурдяком (дбл блть) - не допомогло, через 2 тижні захворів. )))
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17.05.2021 10:22 Відповісти
Слыш парень, тебя как то докуя везде... Не троль ли ты часом или очередной ковид диссидент? Если ты имбицил, можешь не вакцинироваться, не надо рассказывать про нерабочие вакцины, тот факт что ляшко мог заразиться еще не говорит о том, что вакцина не работает.
В развитых странах после вакцинации снижается смертность и заболеваемость, или там тоже счетчики откручивают? Сиди и молчи в тряпочку, когда в твоей семье начнут болеть и умирать родственники, потомпобежишь в пункт вакцинироваться, и будешь молиться чтоб тебя шмурдяком укололи...
Из за таких ди$илов как сын твоей мамки в стране никто прививаться не хочет, а между прочим, не смотря на показатели где то там в статистиках, украина на втором месте по смертности от ковида...
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17.05.2021 11:20 Відповісти
Штрікнулся муж дочки, Файзером, не в Украине, никого не послушал, сам так решил, может и назло нам. Его колбасило 3 дня, все суставі вікручивало. Через 3 дня через силу пошел на работу, т.к. больничніх там нет. На вторую дозу идти не собирается.
У меня біл положительній тест, симптомов почти не біло, небольшая температура 3 дня и все. 2 недели сидел на больничном, успел сделать ремонт в зале + получил больничніе.
Здоровья тебе там Польше, или мож ті троль под польским прокси, но в любом случае - не хворать.
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17.05.2021 11:53 Відповісти
После вакцинации колбасит всех три дня, организм вырабатывает антитела, одинаковая реакция, я укололся астрой(сейчас в польше общенародная вакцинация идет), а моя девушка укололась файзером, результат такой же.
Мы укололись в пятницу, так что вот на выходные переколбасило, сегодня уже все ок,
Но опять же таки, колбасит не смертельно, температура 37...ок, да состояние разбитости, но понятное дело, тебе же вводят подобный к коронавирусу вирус простуды
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17.05.2021 12:13 Відповісти
Ти спалився, хоча і пишеш українською.
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17.05.2021 09:34 Відповісти
"в Україну"
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17.05.2021 09:42 Відповісти
Хто її БУДЕ НАЛАГОДЖУВАТи ви чи депутати як що тута залишилися лише дурні?
Всі медичні специ вже повтікали від такоЇ платні і умов праці....
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17.05.2021 09:35 Відповісти
Чому ти вирішив що українська вакцина буде кращою за імпортну .? По твоєму , наприклад , і мерс - шмурдяк , в порівнянні з Таврією . ?

Світові технології виготовлення ліків , всеж далеко випереджають наші . Поки в нас щось налагодять , колоти вакцину вже буде нікому . .
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17.05.2021 09:48 Відповісти
Конечно не надо вакцинироваться. Достаточно постоять на коленях перед иконой Петра Алексеевича и никакая хворь не возьмет.
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17.05.2021 10:55 Відповісти
Дорогой МИНЗДРАВ !!!
Скажи нам пажалуйста можно ли заключать договор с семейным врачем ежели особа гражданин Укаины но не имеет прописки?
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17.05.2021 09:31 Відповісти
можно, сам такой и с договором
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17.05.2021 09:32 Відповісти
чесно?
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17.05.2021 09:36 Відповісти
ну , я пошел записался на прием к доктору, потом составил с ним договор и все... она дала направление на флюорографию и анализы и ... готово
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17.05.2021 09:39 Відповісти
От тролі паляться ...
Шо ти мелеш? Який доктор? Який прийом? Які аналізи? Учи матчасть.
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17.05.2021 10:29 Відповісти
Сам ты троль, я говорюто как я сделал... Пришел в поликлинику и сделал, или тебе скрины с телефона еще кинуть с смсками которые мне теперь приходят от e-health с 16 ти значными номерами подтверждения регистрации к какому либо специалисту?
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17.05.2021 11:10 Відповісти
более того, договор можно переделать хоть пять раз в год
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17.05.2021 09:41 Відповісти
Зах. нужна твоя прописка, если можно просто указать место жительства и в случае чего поменять (уведомить о изминениях)
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17.05.2021 09:58 Відповісти
Гугл в поміч.
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17.05.2021 09:38 Відповісти
за хлебом тоже в Гугл можно?
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17.05.2021 09:41 Відповісти
Немає сенсу приймати препарати для розрідження крові перед і після вакцинації від COVID-19, - МОЗ
В Україні їх можна приймати замість вакцинації)
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17.05.2021 09:32 Відповісти
Аргументация хорошо Минздравом выложена. Четкая позиция, научная. Если принимали - принимайте, если не принимали - не принимайте.
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17.05.2021 09:42 Відповісти
Идиотская позиция! Да побочка там имеется, но нужно понимать, что "препараты для разжижения", это в 99% случаев "аспирин" в низкой концентрации, который как правило большинство на себе уже испытали и который вообще многие терапевты рекомендуют принимать пожилым людям для профилактики.
Кроме того, доподлинно известно, что некоторые вакцины от Ковида имеют проблему с сгущением крови, но до приема вакцины, ты мог и не знать, что у тебя есть проблема со сгущением (т.е. она у тебя была, но незаметная, поэтому препаратов ты не принимал, а повышенное давление списывал на погоду....), поэтому пропить аспирин для подстраховки, даже с учетом риска очень даже стоит!!!!
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17.05.2021 10:41 Відповісти
 
 