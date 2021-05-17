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Немає сенсу приймати препарати для розрідження крові перед і після вакцинації від COVID-19, - МОЗ
Немає сенсу приймати препарати для розрідження крові перед і після вакцинації від COVID-19.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"Приймати такі препарати немає сенсу. По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти. По-друге, якщо ви їх не приймали, не приймайте їх до чи після вакцинації. По-третє: якщо ви їх приймали з приводу вашої супутньої патології, продовжуйте приймати. І навпаки - "профілактичний" прийом таких препаратів до чи після вакцинації може зашкодити", - цитує пресслужба слова імунолога, голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія.
Топ коментарі
+4 Aleksii Rodin
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Потрібно налагоджувати власне виробництво вакцини, а не звозити непотріб з усього світу!
дбл блть
В развитых странах после вакцинации снижается смертность и заболеваемость, или там тоже счетчики откручивают? Сиди и молчи в тряпочку, когда в твоей семье начнут болеть и умирать родственники, потомпобежишь в пункт вакцинироваться, и будешь молиться чтоб тебя шмурдяком укололи...
Из за таких ди$илов как сын твоей мамки в стране никто прививаться не хочет, а между прочим, не смотря на показатели где то там в статистиках, украина на втором месте по смертности от ковида...
У меня біл положительній тест, симптомов почти не біло, небольшая температура 3 дня и все. 2 недели сидел на больничном, успел сделать ремонт в зале + получил больничніе.
Здоровья тебе там Польше, или мож ті троль под польским прокси, но в любом случае - не хворать.
Мы укололись в пятницу, так что вот на выходные переколбасило, сегодня уже все ок,
Но опять же таки, колбасит не смертельно, температура 37...ок, да состояние разбитости, но понятное дело, тебе же вводят подобный к коронавирусу вирус простуды
Всі медичні специ вже повтікали від такоЇ платні і умов праці....
Світові технології виготовлення ліків , всеж далеко випереджають наші . Поки в нас щось налагодять , колоти вакцину вже буде нікому . .
Скажи нам пажалуйста можно ли заключать договор с семейным врачем ежели особа гражданин Укаины но не имеет прописки?
Шо ти мелеш? Який доктор? Який прийом? Які аналізи? Учи матчасть.
В Україні їх можна приймати замість вакцинації)
Кроме того, доподлинно известно, что некоторые вакцины от Ковида имеют проблему с сгущением крови, но до приема вакцины, ты мог и не знать, что у тебя есть проблема со сгущением (т.е. она у тебя была, но незаметная, поэтому препаратов ты не принимал, а повышенное давление списывал на погоду....), поэтому пропить аспирин для подстраховки, даже с учетом риска очень даже стоит!!!!