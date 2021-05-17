Федоров розповів про онлайн-реєстрацію місця проживання: Без вашої згоди в будинку або квартирі ніхто не зареєструється

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що планується зміна процедури прописки. Процес буде повністю переведений у режим онлайн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Тепер питання прописки буде в мобільному застосунку "Дія". Або чиновник, який вимагає цю довідку, зможе сам онлайн перевірити – не потрібно буде взагалі носити з собою папірці. Це революційний законопроєкт, він лібералізує максимально інститут прописки. Відв’язує прописку від максимальної кількості життєвих ситуацій. Можна або встановити додаток "Дія", або на порталі "Дія" авторизуватися, вказати місце, де ви хочете авторизуватися, прописатися", — сказав він.

За словами Федорова, якщо ви володієте нерухомістю і хочете прописатися, то така прописка буде декларативною.

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"Ви просто вказуєте адресу, вона підтягується дуже зручно, і ви прописуєтесь. Якщо ви хочете прописатися в іншої людини, і ви не володієте цією нерухомістю, тоді цій людині прийде сповіщення, лінк, де їй потрібно буде підписатися або в додатку "Дія", або на порталі "Дія" електронним підписом. Тим самим людина підтвердить, що ви в неї прописуєтесь, і відбудеться процес реєстрації. Тобто ми взагалі прибираємо офлайн-складову, не потрібно буде ходити в ЦНАП, або молодим хлопцям у військкомат, все відбувається суто онлайн. З іншого боку, без вашої згоди у вашому будинку, квартирі ніхто не зареєструється", — додав він.