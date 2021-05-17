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Федоров розповів про онлайн-реєстрацію місця проживання: Без вашої згоди в будинку або квартирі ніхто не зареєструється

Федоров розповів про онлайн-реєстрацію місця проживання: Без вашої згоди в будинку або квартирі ніхто не зареєструється

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що планується зміна процедури прописки. Процес буде повністю переведений у режим онлайн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Тепер питання прописки буде в мобільному застосунку "Дія". Або чиновник, який вимагає цю довідку, зможе сам онлайн перевірити – не потрібно буде взагалі носити з собою папірці. Це революційний законопроєкт, він лібералізує максимально інститут прописки. Відв’язує прописку від максимальної кількості життєвих ситуацій. Можна або встановити додаток "Дія", або на порталі "Дія" авторизуватися, вказати місце, де ви хочете авторизуватися, прописатися", — сказав він.

За словами Федорова, якщо ви володієте нерухомістю і хочете прописатися, то така прописка буде декларативною.

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"Ви просто вказуєте адресу, вона підтягується дуже зручно, і ви прописуєтесь. Якщо ви хочете прописатися в іншої людини, і ви не володієте цією нерухомістю, тоді цій людині прийде сповіщення, лінк, де їй потрібно буде підписатися або в додатку "Дія", або на порталі "Дія" електронним підписом. Тим самим людина підтвердить, що ви в неї прописуєтесь, і відбудеться процес реєстрації. Тобто ми взагалі прибираємо офлайн-складову, не потрібно буде ходити в ЦНАП, або молодим хлопцям у військкомат, все відбувається суто онлайн. З іншого боку, без вашої згоди у вашому будинку, квартирі ніхто не зареєструється", — додав він.

Автор: 

житло (1057) Федоров Михайло (873) Дія (1116)


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Топ коментарі
+12
Тепер крім грошей з банківських рахунків стануть online красти квартири і будинки?! Дуже зручно для....?!
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17.05.2021 09:38
+9
А смогу ли я, к примеру, использовать для подписи смартфон моей соседки - пенсионерки которая даст его мне на время?
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17.05.2021 09:33
+9
Невиданное поле для мошенничества.
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17.05.2021 09:52
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Ідіть у сраку.(С)
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17.05.2021 09:30 Відповісти
Змістовно глибоко.
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17.05.2021 11:36 Відповісти
Ми ж всі президенти. Нє?
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17.05.2021 11:42 Відповісти
А согласие тоже онлайн? Или надо справки все таки носить?
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17.05.2021 09:31 Відповісти
Это хорошая идея. Вопрос только, когда она начнет работать. Об этом ни слова
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17.05.2021 09:32 Відповісти
Хорошая идея - это отмена прописки! Все остальное - профанация бурной деятельности, автоматизация маразма если хотите (за наши деньги кстати)
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17.05.2021 10:29 Відповісти
а голосовать как тогда? Вот про это как то молчат все
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17.05.2021 10:37 Відповісти
А как голосуют в США, Европе.....?
У каждого совершеннолетнего есть паспорт с номером (но паспорта и номер могут поменяться) и ИНН - он уже на всю жизнь. Мы же говорим при т.н. "диджитализацию"?! Правильно?
Создается единый реестр избирателей с ИНН и номером паспорта, приходишь голосовать на любой участок, идентифицируешься по паспорту (если номер в реестре устарел, то паспорт+ИНН, а регистратор вносит соотв. пометку, как провели идентификацию), там тебе дают бюлетень, расписываешься на корешке, номер корешка заносят в реестр - все второй раз ты уже не проголосуешь!!!!
Никакие открепительные талоны не нужны, "Карусели" невозможны в принципе
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17.05.2021 11:10 Відповісти
PS А реестр избирателей, на самом деле давно есть - это база МВД с паспортами, к которой просто нужно дать доступ с определенными ограничениями
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17.05.2021 11:12 Відповісти
ну вы даете! А как же зелю на второй срок?
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17.05.2021 12:12 Відповісти
Он еще первый не отсидел, а после пожизненного второй срок уже не светит
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17.05.2021 16:03 Відповісти
эти слова, да Богу в уши
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17.05.2021 16:13 Відповісти
Це для всеукраїнських виборів нормально, а для місцевих потрібна прописка.
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17.05.2021 12:41 Відповісти
Не обязательно, достаточно декларативной регистрации в громаде (например при наличии там у тебя недвижимости или бизнеса). Да, может возникнуть ситуация, когда ты будешь голосовать в нескольких громадах, но почему бы и нет?! Если там есть твои интересы (а в случае бизнеса и интересы громады) Да и сама громада решает регистрировать тебя или нет. Как по мне это даже плюс!
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17.05.2021 16:09 Відповісти
Для мошенніків та тих хто готовий вбити за квартиру так, гарна ідея.
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17.05.2021 12:11 Відповісти
А смогу ли я, к примеру, использовать для подписи смартфон моей соседки - пенсионерки которая даст его мне на время?
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17.05.2021 09:33 Відповісти
Конечно.И не только соседки😉
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17.05.2021 10:02 Відповісти
если еще уговорите ее отпечаток пальца поставить
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17.05.2021 10:06 Відповісти
Куда поставить???? Читать разучились? Если у нее стоит "Дия", то ей просто придет уведомление, в котором она должна поставить свое согласия (авторизацию предоставляет та же самая "Дия" и кстати отпечатка не требуется - это телефон, а не сканер отпечатков)
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17.05.2021 10:32 Відповісти
IDподпись нужна..файлик такой jks..На Приват24 можно получить если есть карта
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17.05.2021 10:39 Відповісти
Спасибо Кэп!
Как по вашему, для чего вообще то приложение без "файлика"??? Если у кого то стоит то приложение, то и "файлик" (закрытый ключ) давно уже скачан и все что нужно узнать, это пароль к ключу, но в случае со смартфоном это уже дело техники (тут и клавиатурные шпионы подойдут и просто развод той же соседки в стиле "у закончился сертификат, мне нужно сделать запрос, давай через тебя, тебе сейчас запрос прийдет...." и если думает, что непроканает, то сильно заблуждаетесь!!!)
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17.05.2021 10:50 Відповісти
На смартфоне не нужно. SmartID привязывает вас к номеру телефона и самому аппарату.. Кстати в последнее время очень участились случаи банковских афер с карточками и счетами клиентов. Причем, по словам самих безопасников, используются данные, которые мошенники могли получить только из "Дии". О чем вменяемые раньше и предупреждали.
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17.05.2021 10:59 Відповісти
авторизация в дии через что идет? Просто взять телефон неполучиться никак
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17.05.2021 11:46 Відповісти
с фейс АйДи вряд ли...
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17.05.2021 10:19 Відповісти
А вообще мне все больше и больше нравится это "государство в смартфоне" Вот когда можно будет в Раде голосовать онлайн - вот тогда я и пойду в депутаты. Буду работать с Омана. И зарплату мне туда высылайте.
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17.05.2021 09:36 Відповісти
Но это не точно (с)
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17.05.2021 09:37 Відповісти
Тепер крім грошей з банківських рахунків стануть online красти квартири і будинки?! Дуже зручно для....?!
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17.05.2021 09:38 Відповісти
Якщо хакери створили гармидер в Штатах з нафтопроводом, то це запросто.
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17.05.2021 09:45 Відповісти
А якщо порівняти кібервійська США з українськими, які тільки в зародку, то складається враження, що клоуни стараються для злочинців. Красти в Україні вже нема чого, залишилась земля, пара державних підприємств і все, а квартир багато. Для злочинців неоране поле.
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17.05.2021 10:57 Відповісти
молодым ребятам это понравится. Бабушкам и дедушкам, которым будет приходить ссылка, не очень)
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17.05.2021 09:44 Відповісти
Я тут вже писав що люди пішли подавати заяви на субсидії, а там бланків нема. Так мені тут відповіли(не буду тикати пальцем), а слабО скачати з посилання і роздрукувати? Як 80+ скачають і роздрукують? Вони про тирнет тільки чули краєм вуха.
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17.05.2021 09:51 Відповісти
Наших собес попросил не суваться к ним до 24 числа. Пока не готова новая форма на подачу субсидий и они пока не знают, как это будет выглядеть. Включая и подачу заявлений в режиме онлайн. Да и субсидий за прошлый месяц пока нет
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17.05.2021 09:56 Відповісти
Невиданное поле для мошенничества.
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17.05.2021 09:52 Відповісти
Цікаво... А якщо я не авторизуюсь в ДІЯ зараз, а за кілька років....а там вже 10 індусів приписано ???
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17.05.2021 09:54 Відповісти
10 з зеків. А вони вміють. Й виселять вас.
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17.05.2021 10:27 Відповісти
Не. Ну конечно пусть делают государство в смартфоне. Только и по смартфону каждому выдадут. Ремонт, связь и прочие издержки с этим связанные - за счет Бени и Осла. А так куча чиновников - бездельников живут за счет пенсионеров. Плюс бабуся должна спонсировать Эпл.
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17.05.2021 10:00 Відповісти
Фееричный наркоманскийй бред от зелупы - для зелёного быдла,которое все схавает.В цивилизации уже давно нет никакой "прописки/регистрации",а всего лишь могут попросить подтвердить адрес проживания.
Но для лохов сойдёт и "Дія")))
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17.05.2021 10:05 Відповісти
А у нас чо, прописка есть?
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17.05.2021 10:10 Відповісти
И почему-то сразу верится!
Особенно в свете массы новостей про нечистых на руку регистраторов и подпольные офисы для незаконного завладения землей...
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17.05.2021 10:16 Відповісти
чушь!
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17.05.2021 10:25 Відповісти
Зараз на роблять.... поїдете у відпустку , повернетесь а там 10 у квартирі й усі прописані, а потім доводь що ти не верблюд... тут з бумажками Ілья Ківа стає "кандидат" наук а то онлайн.... пздц наближається... буде не сумно.
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17.05.2021 10:25 Відповісти
ещё один подарочек после пенсий только в банке. Кретины, которые дорвались до IT - игрушек.
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17.05.2021 10:30 Відповісти
Важно не путать РЕГИСТРАЦИЯ а не прописка. Прописка в Украине давно отменена.
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17.05.2021 10:42 Відповісти
Глупость это и последствия непредсказуемые. И кто это впарил в зеленый мозг это диджилитализацию?...
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17.05.2021 11:09 Відповісти
Прикол в тому, щоб прописати когось у себе в квартирі, навіть короткотерміново на якийсь період, потрібна ваша згода, але виписати ви не зможете, без його заяви на виписку. Якщо прописана вами особа не хоче виписуватись, то ви мусите іти в суд і через суд виписувати, а суд може вам і відмовити, якщо ця особа заявить, що не має куди прописатись, вірніше зареєструватись.
Але найцікавіше в іншому. Якщо власник квартири помирає, то прописана особа також набуває право власності, навіть якщо є заповіт на дітей, внуків чи родичів.
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17.05.2021 11:12 Відповісти
у нас без согласия квартиры отжимают, а он про прописку
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17.05.2021 12:23 Відповісти
 
 