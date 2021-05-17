Федоров розповів про онлайн-реєстрацію місця проживання: Без вашої згоди в будинку або квартирі ніхто не зареєструється
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що планується зміна процедури прописки. Процес буде повністю переведений у режим онлайн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Тепер питання прописки буде в мобільному застосунку "Дія". Або чиновник, який вимагає цю довідку, зможе сам онлайн перевірити – не потрібно буде взагалі носити з собою папірці. Це революційний законопроєкт, він лібералізує максимально інститут прописки. Відв’язує прописку від максимальної кількості життєвих ситуацій. Можна або встановити додаток "Дія", або на порталі "Дія" авторизуватися, вказати місце, де ви хочете авторизуватися, прописатися", — сказав він.
За словами Федорова, якщо ви володієте нерухомістю і хочете прописатися, то така прописка буде декларативною.
"Ви просто вказуєте адресу, вона підтягується дуже зручно, і ви прописуєтесь. Якщо ви хочете прописатися в іншої людини, і ви не володієте цією нерухомістю, тоді цій людині прийде сповіщення, лінк, де їй потрібно буде підписатися або в додатку "Дія", або на порталі "Дія" електронним підписом. Тим самим людина підтвердить, що ви в неї прописуєтесь, і відбудеться процес реєстрації. Тобто ми взагалі прибираємо офлайн-складову, не потрібно буде ходити в ЦНАП, або молодим хлопцям у військкомат, все відбувається суто онлайн. З іншого боку, без вашої згоди у вашому будинку, квартирі ніхто не зареєструється", — додав він.
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У каждого совершеннолетнего есть паспорт с номером (но паспорта и номер могут поменяться) и ИНН - он уже на всю жизнь. Мы же говорим при т.н. "диджитализацию"?! Правильно?
Создается единый реестр избирателей с ИНН и номером паспорта, приходишь голосовать на любой участок, идентифицируешься по паспорту (если номер в реестре устарел, то паспорт+ИНН, а регистратор вносит соотв. пометку, как провели идентификацию), там тебе дают бюлетень, расписываешься на корешке, номер корешка заносят в реестр - все второй раз ты уже не проголосуешь!!!!
Никакие открепительные талоны не нужны, "Карусели" невозможны в принципе
Как по вашему, для чего вообще то приложение без "файлика"??? Если у кого то стоит то приложение, то и "файлик" (закрытый ключ) давно уже скачан и все что нужно узнать, это пароль к ключу, но в случае со смартфоном это уже дело техники (тут и клавиатурные шпионы подойдут и просто развод той же соседки в стиле "у закончился сертификат, мне нужно сделать запрос, давай через тебя, тебе сейчас запрос прийдет...." и если думает, что непроканает, то сильно заблуждаетесь!!!)
Но для лохов сойдёт и "Дія")))
Особенно в свете массы новостей про нечистых на руку регистраторов и подпольные офисы для незаконного завладения землей...
Але найцікавіше в іншому. Якщо власник квартири помирає, то прописана особа також набуває право власності, навіть якщо є заповіт на дітей, внуків чи родичів.