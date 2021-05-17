США і Данія стурбовані через нарощування військової присутності РФ в Арктиці, - Держдеп

США і Данія поділяють занепокоєння з нарощування російської військової присутності в Арктиці.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту з нагоди візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Данію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Сполучені Штати і Королівство Данія поділяють стурбованість з приводу збільшення російської військової присутності в Арктиці. Ми згодні з важливістю захисту критично важливої ​​інфраструктури в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, США привітали нещодавнє рішення Данії інвестувати $ 245 млн у оборону Північної Атлантики і Арктики. У заяві також підкреслюється взаємне зобов'язання підтримувати Арктику стабільною і безпечною.

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"Сполучені Штати розглядають Арктичний регіон як вільний від конфліктів, де країни діють відповідально і де економічний розвиток та інвестиції відбуваються стабільно і прозоро, з повагою до довкілля та інтересів і культури корінних народів", - зазначили в Держдепі.