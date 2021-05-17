США і Данія стурбовані через нарощування військової присутності РФ в Арктиці, - Держдеп
США і Данія поділяють занепокоєння з нарощування російської військової присутності в Арктиці.
Про це йдеться в заяві Держдепартаменту з нагоди візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Данію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Сполучені Штати і Королівство Данія поділяють стурбованість з приводу збільшення російської військової присутності в Арктиці. Ми згодні з важливістю захисту критично важливої інфраструктури в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Крім того, США привітали нещодавнє рішення Данії інвестувати $ 245 млн у оборону Північної Атлантики і Арктики. У заяві також підкреслюється взаємне зобов'язання підтримувати Арктику стабільною і безпечною.
"Сполучені Штати розглядають Арктичний регіон як вільний від конфліктів, де країни діють відповідально і де економічний розвиток та інвестиції відбуваються стабільно і прозоро, з повагою до довкілля та інтересів і культури корінних народів", - зазначили в Держдепі.
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Из них дети , старики , женщины.Состав армии 15 000 человек. А ты в курсе, что немцы на 18 день уже взяли Житомир?Что же твой СССР так быстро пятился?И пять лет не мог выбить немцев из страны.
Ты лучше расскажи. как Сталин с одной винтовкой на пятерых отправлял людей на убой,