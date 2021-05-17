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США і Данія стурбовані через нарощування військової присутності РФ в Арктиці, - Держдеп

США і Данія стурбовані через нарощування військової присутності РФ в Арктиці, - Держдеп

США і Данія поділяють занепокоєння з нарощування російської військової присутності в Арктиці.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту з нагоди візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Данію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Сполучені Штати і Королівство Данія поділяють стурбованість з приводу збільшення російської військової присутності в Арктиці. Ми згодні з важливістю захисту критично важливої ​​інфраструктури в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, США привітали нещодавнє рішення Данії інвестувати $ 245 млн у оборону Північної Атлантики і Арктики. У заяві також підкреслюється взаємне зобов'язання підтримувати Арктику стабільною і безпечною.

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"Сполучені Штати розглядають Арктичний регіон як вільний від конфліктів, де країни діють відповідально і де економічний розвиток та інвестиції відбуваються стабільно і прозоро, з повагою до довкілля та інтересів і культури корінних народів", - зазначили в Держдепі.

Автор: 

Арктика (55) Данія (768) росія (64923) США (22497)


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Топ коментарі
+7
Как всегда, кацапы своим присутствием загадят всю Арктику !
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17.05.2021 09:51
+4
Надеюсь обеспокоенность глубокая
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17.05.2021 09:53
+2
Та притоплюйте все кацапське шо там совається...з формулюванням "зіштовхнулися з айсбергом"
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17.05.2021 09:47
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Та притоплюйте все кацапське шо там совається...з формулюванням "зіштовхнулися з айсбергом"
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17.05.2021 09:47 Відповісти
в часи премєрства ю.єханурова на данські арктичні об,єкти українськими анами завозили паливо
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17.05.2021 10:10 Відповісти
Как всегда, кацапы своим присутствием загадят всю Арктику !
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17.05.2021 09:51 Відповісти
Надеюсь обеспокоенность глубокая
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17.05.2021 09:53 Відповісти
По самі гланди )
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17.05.2021 09:59 Відповісти
такая глубокая ,что кацапсины могут 100 лет срать в их озабоченность и мельче она не станет!
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17.05.2021 10:00 Відповісти
та ладно Дания вроде как давала добро на достройку северкацапскогопотока...... а тут такое.....
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17.05.2021 09:59 Відповісти
З язика зняли!
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17.05.2021 10:39 Відповісти
Обеспокоенность это мировой тренд.
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17.05.2021 10:00 Відповісти
Дания,ну не смешите.та они немцам здались за 6 часов!быстрее всех!
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17.05.2021 10:12 Відповісти
А ничего, что численность населения Дании была в 1940 г 38000 мл
Из них дети , старики , женщины.Состав армии 15 000 человек. А ты в курсе, что немцы на 18 день уже взяли Житомир?Что же твой СССР так быстро пятился?И пять лет не мог выбить немцев из страны.
Ты лучше расскажи. как Сталин с одной винтовкой на пятерых отправлял людей на убой,
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17.05.2021 11:09 Відповісти
Парашка-то таке,Де не призупиниться-там нащщить,де зупиниться-там усе нвколо загадить.
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17.05.2021 10:16 Відповісти
надо просто разделить там все по-честному и причин для конфликта не будет... вот Китай какого беса туда лезет все понять не могу...
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17.05.2021 10:58 Відповісти
Как можно серьёзно к таким новостям относится после того как сумасшедшая немецкая бабка закрывает современные АЭС и просит своего дружка Вову по дну балтийского моря вторую ветку газопровода провести.
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17.05.2021 11:35 Відповісти
то москалей так санкции давят, шо они уже от них в Арктику повылазили
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17.05.2021 11:53 Відповісти
 
 