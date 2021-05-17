За тиждень вогонь забрав життя 20 осіб, на водних об'єктах загинули 25, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 10.05 по 16.05) під час пожеж загинуло 20 осіб, на водних об'єктах - 25.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Так, із початку тижня зареєстровано 1 тис. 930 надзвичайних подій. Унаслідок вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 143 людини.

Ліквідовано 1 тис. 496 пожеж, врятовано під час пожеж 133 людини і не допущено знищення вогнем 424 будинків і 39 од. техніки.

Під час пожеж загинули 20 осіб.

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Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 284 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 563 вибухонебезпечні предмети.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 25 осіб.