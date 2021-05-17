Терористи стягнули 17 танків на полігон поблизу Мирного. Біля Донецька зафіксовані 2 БПМ і БТР ворога, - СЦКК

Згідно зі звітом СММ ОБСЄ №111/2021 від 15 травня, Місія продовжує фіксувати факти заборони допуску представників, систематичного перешкоджання роботі патрулів і польотів БПЛА СММ з боку ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на дані звіту СММ ОБСЄ, українська сторона СЦКК заявляє про збільшення числа грубих порушень із боку терористів на Донбасі.

"14 травня патруль СММ виявив 17 танків на полігоні поблизу населеного пункту Мирне, які перебували за межами виділених місць зберігання озброєння. 13 травня за допомогою БПЛА спостерігачі СММ зафіксували недалеко від Донецька, в населеному пункті Кальміуське, 2 одиниці БМП, 1 бронетранспортер БТР- 80, траншейну машину і 3 МТ-ЛБ. Ще по 2 одиниці БМП виявлені в населених пунктах Петрівське і Надарівка. Вся виявлена ​​військова техніка належить збройним формуванням РФ і розташована в зоні безпеки", - наголошують у повідомленні.

Крім цього, зазначають, що випадки заборони допуску представників СММ з боку найманців РФ фіксуються щодня.

"Зокрема, на блокпосту біля Горлівки озброєний член незаконних формувань РФ не пропустив патруль СММ, пославшись на "нестабільну ситуацію з безпекою в цьому районі". А в пункті пропуску Вознесенівка, за 65 км від Луганська, найманець РФ узагалі наказав команді Місії покинути цей район", - додали в українській стороні в СЦКК.

Також повідомляється, що БПЛА Місії систематично піддаються глушінню, однак почастішали випадки вимкнення літальних апаратів ще на злеті за допомогою засобів РЕБ, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Такий випадок був зафіксований біля Залізного, команді Місії не вдалося запустити БПЛА середнього радіусу дії через постійні перешкоди сигналу GPS унаслідок глушіння.

Виконуючи заплановані польоти вздовж лінії розмежування, за звітний період БПЛА СММ різних радіусів дії піддавався перешкодам понад 10 разів.

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