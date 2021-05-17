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Новини Агресія Росії проти України
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Терористи стягнули 17 танків на полігон поблизу Мирного. Біля Донецька зафіксовані 2 БПМ і БТР ворога, - СЦКК

Терористи стягнули 17 танків на полігон поблизу Мирного. Біля Донецька зафіксовані 2 БПМ і БТР ворога, - СЦКК

Згідно зі звітом СММ ОБСЄ №111/2021 від 15 травня, Місія продовжує фіксувати факти заборони допуску представників, систематичного перешкоджання роботі патрулів і польотів БПЛА СММ з боку ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на дані звіту СММ ОБСЄ, українська сторона СЦКК заявляє про збільшення числа грубих порушень із боку терористів на Донбасі.

"14 травня патруль СММ виявив 17 танків на полігоні поблизу населеного пункту Мирне, які перебували за межами виділених місць зберігання озброєння. 13 травня за допомогою БПЛА спостерігачі СММ зафіксували недалеко від Донецька, в населеному пункті Кальміуське, 2 одиниці БМП, 1 бронетранспортер БТР- 80, траншейну машину і 3 МТ-ЛБ. Ще по 2 одиниці БМП виявлені в населених пунктах Петрівське і Надарівка. Вся виявлена ​​військова техніка належить збройним формуванням РФ і розташована в зоні безпеки", - наголошують у повідомленні.

Крім цього, зазначають, що випадки заборони допуску представників СММ з боку найманців РФ фіксуються щодня.

"Зокрема, на блокпосту біля Горлівки озброєний член незаконних формувань РФ не пропустив патруль СММ, пославшись на "нестабільну ситуацію з безпекою в цьому районі". А в пункті пропуску Вознесенівка, за 65 км від Луганська, найманець РФ узагалі наказав команді Місії покинути цей район", - додали в українській стороні в СЦКК.

Також повідомляється, що БПЛА Місії систематично піддаються глушінню, однак почастішали випадки вимкнення літальних апаратів ще на злеті за допомогою засобів РЕБ, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Такий випадок був зафіксований біля Залізного, команді Місії не вдалося запустити БПЛА середнього радіусу дії через постійні перешкоди сигналу GPS унаслідок глушіння.

Виконуючи заплановані польоти вздовж лінії розмежування, за звітний період БПЛА СММ різних радіусів дії піддавався перешкодам понад 10 разів.

Читайте также: Террористы блокируют полеты беспилотников ОБСЕ и продолжают хаотичное минирование территории, - отчет Миссии

безпілотник (4094) бойовик (3414) ОБСЄ (3498) Донбас (22354) СЦКК (642)


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Продолжаем смотреть в глаза? Или пакуем чемоданы а, зеленомордые, слуги?
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17.05.2021 10:23 Відповісти
В ОБСЕ полно рашкиных фсбэшников . Надо раше поставить условие - раз есть НЕДОПУСКИ на территорию оккупированных земель, ВЫГНАТЬ ИЗ ОБСЕ ВСЕХ кацапов и отправить их на загаженную разваленную родину
А то они ОЧЕНЬ ХОРОШО УСТРОИЛИСЬ со своими семьями жить в Вене на хороших зарплатах от стран ЕС . И вставляют палки в колёса ОБСЕ
Делают кацапы из европейцев идиотов , а сами всю Вену как мухи обсели
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17.05.2021 10:41 Відповісти
Справка для непосвящённых
Штаб квартира ОБСЕ находится В САМОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ВЕНЫ в Хофбурге , где жили императоры . Вот где кацапы присели !!! И изгнать их оттуда по примеру чехов будет полезно всему миру,

Терористи стягнули 17 танків на полігон поблизу Мирного. Біля Донецька зафіксовані 2 БПМ і БТР ворога, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8745
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17.05.2021 10:48 Відповісти
Угу,как бы не так! Вы что батенька,сегодня родились? Там где козломордские свиньи присели на минутку-там через две минутки уже будут ггромко бе-е-екать: -Это исконно русские земли,деды воевали-значит мы имееим право! И изгнать их оттуда можно только при помощи мощного подсрачника,от которого у паРашеской гопоты будут сильно сотрясены мозги,как ныне у ихнего любимого,обожаемого , "не сповна розуму" сЦаря!
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17.05.2021 13:41 Відповісти
Пора джавелины испробовать ,разьездились падлы ...
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17.05.2021 10:41 Відповісти
А шахтёры танки всё откапывают и откапывают... Уже до средств РЭБ дорыли. Ниже залежи управляемых ракет и ЯО, надеюсь так глубоко не копнут.
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17.05.2021 12:18 Відповісти
 
 