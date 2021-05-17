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Голосування жителів ОРДЛО на виборах в Держдуму РФ - підстава для посилення санкцій проти Росії, - Арестович

Голосування жителів ОРДЛО на виборах в Держдуму РФ - підстава для посилення санкцій проти Росії, - Арестович

Голосування мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на виборах до Держдуми РФ буде підставою не тільки для продовження санкцій щодо Росії, але і посилення їх.

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "ДОМ".

Він зазначив, що сам факт видачі російських паспортів українським громадянам, які проживають в ОРДЛО, - "порушення українського законодавства однозначно".

"А залучення до участі в голосуванні на виборах до парламенту держави-агресора — це кричуще, абсолютно безпардонне порушення міжнародного права. І воно, звичайно, так просто не пройде для Російської Федерації. І наша реакція буде, буде реакція міжнародних партнерів, світової спільноти. Думаю, такі дії є ще одним аргументом для збереження санкцій, а можливо, щодо посилення їх", — заявив Арестович.

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Він додав, що питання залучення українських громадян до участі в російських виборах буде підійматися Україною на всіх рівнях.

"Безумовно, питання буде порушуватися і в Тристоронній контактній групі, і нашим МЗС, і на рівні ОБСЄ, і на рівні ООН. Буде повний спектр реагування нашої дипломатії. Бо це грубе порушення суверенітету, прихильність до якого росіяни формально декларують, а на ділі його порушують", — підкреслив Олексій Арестович.

Автор: 

голосування (484) Держдума (733) паспорт (1151) подвійне громадянство (152) Арестович Олексій (378) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+7
проголосував на виборах х#йла - позбувся українського громадянства і всіх пов'язаних з тим прав...
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17.05.2021 10:30
+5
Не договорил Арестович: коллаборационизм, паспорт ОРДЛО, паспорт России, участие в выборах в Госдуму, участие в НВФ - бессрочное лишение гражданства Украины со всеми вытекающими последствиями, как в социальной, имущественной так и общегражданской сферах.
Всего одна поправка в Конституции, но при ватных Слугах наріда, ОПЗЖ и продажной Батьківщини пока нереально.
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17.05.2021 10:38
+2
...люські дибануті то з населенням заграють, то з х#йловською шоблою
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17.05.2021 10:33
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проголосував на виборах х#йла - позбувся українського громадянства і всіх пов'язаних з тим прав...
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17.05.2021 10:30 Відповісти
...люські дибануті то з населенням заграють, то з х#йловською шоблою
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17.05.2021 10:33 Відповісти
Та до одного места ваши санкции
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17.05.2021 10:47 Відповісти
толька на пользу, угу
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17.05.2021 10:56 Відповісти
Это тебе твой психиатр по секрету поведал, или ты ему?
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17.05.2021 14:00 Відповісти
это основания для лишения гражданства Украины.
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17.05.2021 10:35 Відповісти
Позбавлення громадянства України це також "палиця з двома кінцями". Ну позбавили, а далі що? Кого тоді звільняти будемо, воюючи з Росією? В такому разі потрібно і українські війська виводити з ЛДНР. Росія навпаки "роздає" свої паспорти щоб була причина втрутитись в разі чого. А ми давай будемо собі ж "вставляти палиці в колеса".
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17.05.2021 11:12 Відповісти
освобождают территорию, это в приоритете, а насчет кого освобождать, тех кто там будет помогать освобождению
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17.05.2021 11:15 Відповісти
А зачем нам конч-я рашенская вата?
Зачем освобождать рабов, которые не хотят освобождения?
Освободим территорию, заселим патриотами, построим базы НАТО....
А ватаны пусть валят в Заполярье.... Там им х-ло говорят землю выделяет.
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17.05.2021 11:44 Відповісти
А це вже типовий геноцид. Ніхто на таке не піде...
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17.05.2021 11:49 Відповісти
Вы сначала почитайте определение слова Геноцид, а потом несите БРЕД
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Геноцид
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17.05.2021 12:00 Відповісти
Читаю...

"насильственное переселение либо иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4#cite_note-2 [2] "

Що не так?.
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17.05.2021 12:06 Відповісти
А вы совсем тупэ? Или притворяетесь?
" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C национальную , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этническую , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0 расовую или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F религиозную группу"

И к какой из этих относятся граждане луганды/рашки?
Хочу услышать ваше мнение.....
Чисто поржать!
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17.05.2021 12:48 Відповісти
Де вас набирають? Невже дійсно в інтернатах для розумово відсталих?

Самі ж волаєте про "руській мір", а ув'язати його в разі чого з " https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C национальную , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этническую " розуму не вистачає.
Ще раз повторюю для тих хто в танку чи з каструлькою на голові - позбавлення Україною жителів ЛДНР українського громадянства лише на руку Росії.
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17.05.2021 12:59 Відповісти
Ой ржу не могу
Совсем мозги ватные?
Не слышу ответа - к чему вы относите жителей луганды в определении геноцида?
Может это по вашему раса такая? Или нация? Неужели религия?
Ну ну..... Повеселите меня.... Знаток геноцида.....
Наверно вы войну украинцев с рашкой и ее убийцами называете холокостом? Судя по вашей диб логике.....
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17.05.2021 15:41 Відповісти
Освободим территорию, заселим патриотами

А ты патриотов спросил? Или кто там их будет спрашивать? - В теплушки и на поселение?
Ты кем планируешь быть, заселенным или заселятелем?
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17.05.2021 12:17 Відповісти
Дуракам закон не писан.
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17.05.2021 10:36 Відповісти
Посиленням санкцій проти рашки з боку України буде збільшення закупки електроенергії.
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17.05.2021 10:37 Відповісти
Не договорил Арестович: коллаборационизм, паспорт ОРДЛО, паспорт России, участие в выборах в Госдуму, участие в НВФ - бессрочное лишение гражданства Украины со всеми вытекающими последствиями, как в социальной, имущественной так и общегражданской сферах.
Всего одна поправка в Конституции, но при ватных Слугах наріда, ОПЗЖ и продажной Батьківщини пока нереально.
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17.05.2021 10:38 Відповісти
Увы, но для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины, тк на сегодняшний день все это не является основаниями для лишения украинского гражданства
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17.09.2021 18:05 Відповісти
Ой , что то Люськи давно не было слышно
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17.05.2021 10:42 Відповісти
Те кто просит санкции за голосование существ в дурдуму, есть предатель который работает на врага. Санкции не актуальны.
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17.05.2021 10:47 Відповісти
Ау, Арестович, так нужно подождать, пока они проголосуют, а потом по ФАКТУ шум поднимать!
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17.05.2021 10:51 Відповісти
В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович- вот "санкции" от "служивых"
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17.05.2021 10:54 Відповісти
Може й так, а може і ні.....
Жителі ЛДНР масово отримують громадянство Росії. Росія в такому разі зобов'язана забезпечити їм (громадянам Росії) можливість голосувати.
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17.05.2021 11:06 Відповісти
значит граждане другой страны на территории Украины будут иметь те же права что и все иностранные граждане.
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17.05.2021 11:18 Відповісти
 
 