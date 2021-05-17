Голосування жителів ОРДЛО на виборах в Держдуму РФ - підстава для посилення санкцій проти Росії, - Арестович
Голосування мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на виборах до Держдуми РФ буде підставою не тільки для продовження санкцій щодо Росії, але і посилення їх.
Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "ДОМ".
Він зазначив, що сам факт видачі російських паспортів українським громадянам, які проживають в ОРДЛО, - "порушення українського законодавства однозначно".
"А залучення до участі в голосуванні на виборах до парламенту держави-агресора — це кричуще, абсолютно безпардонне порушення міжнародного права. І воно, звичайно, так просто не пройде для Російської Федерації. І наша реакція буде, буде реакція міжнародних партнерів, світової спільноти. Думаю, такі дії є ще одним аргументом для збереження санкцій, а можливо, щодо посилення їх", — заявив Арестович.
Він додав, що питання залучення українських громадян до участі в російських виборах буде підійматися Україною на всіх рівнях.
"Безумовно, питання буде порушуватися і в Тристоронній контактній групі, і нашим МЗС, і на рівні ОБСЄ, і на рівні ООН. Буде повний спектр реагування нашої дипломатії. Бо це грубе порушення суверенітету, прихильність до якого росіяни формально декларують, а на ділі його порушують", — підкреслив Олексій Арестович.
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Зачем освобождать рабов, которые не хотят освобождения?
Освободим территорию, заселим патриотами, построим базы НАТО....
А ватаны пусть валят в Заполярье.... Там им х-ло говорят землю выделяет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Геноцид
"насильственное переселение либо иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4#cite_note-2 [2] "
Що не так?.
" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C национальную , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этническую , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0 расовую или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F религиозную группу"
И к какой из этих относятся граждане луганды/рашки?
Хочу услышать ваше мнение.....
Чисто поржать!
Самі ж волаєте про "руській мір", а ув'язати його в разі чого з " https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C национальную , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этническую " розуму не вистачає.
Ще раз повторюю для тих хто в танку чи з каструлькою на голові - позбавлення Україною жителів ЛДНР українського громадянства лише на руку Росії.
Совсем мозги ватные?
Не слышу ответа - к чему вы относите жителей луганды в определении геноцида?
Может это по вашему раса такая? Или нация? Неужели религия?
Ну ну..... Повеселите меня.... Знаток геноцида.....
Наверно вы войну украинцев с рашкой и ее убийцами называете холокостом? Судя по вашей диб логике.....
А ты патриотов спросил? Или кто там их будет спрашивать? - В теплушки и на поселение?
Ты кем планируешь быть, заселенным или заселятелем?
Всего одна поправка в Конституции, но при ватных Слугах наріда, ОПЗЖ и продажной Батьківщини пока нереально.
Жителі ЛДНР масово отримують громадянство Росії. Росія в такому разі зобов'язана забезпечити їм (громадянам Росії) можливість голосувати.