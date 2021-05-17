Голосування жителів ОРДЛО на виборах в Держдуму РФ - підстава для посилення санкцій проти Росії, - Арестович

Голосування мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на виборах до Держдуми РФ буде підставою не тільки для продовження санкцій щодо Росії, але і посилення їх.

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "ДОМ".

Він зазначив, що сам факт видачі російських паспортів українським громадянам, які проживають в ОРДЛО, - "порушення українського законодавства однозначно".

"А залучення до участі в голосуванні на виборах до парламенту держави-агресора — це кричуще, абсолютно безпардонне порушення міжнародного права. І воно, звичайно, так просто не пройде для Російської Федерації. І наша реакція буде, буде реакція міжнародних партнерів, світової спільноти. Думаю, такі дії є ще одним аргументом для збереження санкцій, а можливо, щодо посилення їх", — заявив Арестович.

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Він додав, що питання залучення українських громадян до участі в російських виборах буде підійматися Україною на всіх рівнях.

"Безумовно, питання буде порушуватися і в Тристоронній контактній групі, і нашим МЗС, і на рівні ОБСЄ, і на рівні ООН. Буде повний спектр реагування нашої дипломатії. Бо це грубе порушення суверенітету, прихильність до якого росіяни формально декларують, а на ділі його порушують", — підкреслив Олексій Арестович.